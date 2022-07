Tras lluvias en Mérida, baldíos propician moscos; hay más de 100 reportes al mes

MÉRIDA, Yuc.- El Ayuntamiento de Mérida recibe al mes entre 100 y 150 reportes por terrenos baldíos, sitios que por su abandono pueden propiciar el surgimiento de fauna nociva como ratas, cucarachas y moscos, sobre todo ahora que ha habido fuertes lluvias en Mérida.

El director de Gobernación de la Comuna meridana, Ignacio Gutiérrez Solís, indicó que los 100 o 150 reportes por terrenos baldíos, suman al año más de 2 mil.

Detalló que el 85 por ciento de los predios a los que se le levanta una queja acaban siendo limpiados y el 5 por ciento no son atendidos porque tienen problemas legales.

Fuertes multas

El reglamento de bienes inmuebles de la ciudad de Mérida establece la obligación de los propietarios de una casa o terreno de mantenerlos en las mejores condiciones de sanidad o de lo contrario podrán ser acreedores a sanciones por parte del Ayuntamiento, que van de los 900 hasta más de los 50 mil pesos.

“Pareciera que este problema es un foco rojo de atención, a diferencia de lo que pudiera estar en el imaginario de las personas la realidad es que los dueños de los inmuebles a los que se les levanta un reporte por la queja de alguna persona, que es anónima, terminan siendo atendidos por los responsables de este sitio”, señaló.

Gutiérrez Solís precisó que al 85 por ciento de las demandas vecinales se levanta un procedimiento de queja administrativa, para después notificar al dueño para que realice la atención correspondiente, pero también se debe ir más allá en las tareas preventivas.

“Los que muchas veces se quedan sin atender son el 5 por ciento de los predios, debido a que tienen problemas de índole jurídico, que estén intestados, que no se hayan corrido los juicios sucesorios jurídicos, o estén en una situación de conflicto en los propietarios o copropietarios de los predios, eso impide que haya un encargado que pueda entrar y realizar los mantenimientos correspondientes”, aseguró.

Detalló que ese pequeño porcentaje de inmuebles que se reportan están en esa situación, ya que el 85 por ciento de los que tienen queja acaban en acuerdos.

Propiedad privada

“Las personas piensan que la Comuna puede llegar, limpiar, repararlos, pero no es así, porque no son predios de dominio público, es propiedad privada y no podemos ingresar, porque estaríamos incluso cometiendo un delito de invasión o aplicando recursos donde no se puede”, comentó.

Agregó que dentro de las casas debemos hacer acciones de prevención para evitar la proliferación de moscos, ratas, cucarachas y demás fauna nociva, porque es tarea de cada uno de nosotros limpiar nuestro predio.

