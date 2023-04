Resaltan el valor de la comunicación familiar

La castidad y la pureza no son una serie de reglas que marcan qué hacer y qué no, es más, una actitud positiva que le dice sí a la vida, al verdadero amor, al matrimonio, a la familia, quiero ser pura para reservarme para el verdadero amor, aseguran Xhonané y Miguel Olivas, quienes imparten charlas y ofrecen cursos.

Precisaron que esto es con la finalidad de explicar porqué es bueno, y que con ello cada joven y señorita tomen la decisión de hacer lo correcto, pero sin sentir que es algo a fuerza, que es algo impuesto, sino viven con libertad de tomar las mejores decisiones.

La emisión de ayer, conducida por Esperanza Nieto, inició coma cada semana, a las 11 horas, y se transmitió a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE. Tuvo como invitados a Xhonané y Miguel Olivas, quienes abordaron el tema “Educando para el cielo”.

Comentó que el programa del día, con un tema que no había escuchado, no conocía y la tiene muy impresionada, cuando supo de la conferencia de cómo educar hijos para el cielo, y se preguntó a qué se refieren los conferencistas con esto y no pudo quedarse con la curiosidad.

“Me encontré que es un matrimonio que se dedica a esto, a algo muy interesante, una actividad distinta, la cual se originó en una educación denominada té para madre a hija, pero en México no es algo muy común, las personas no acostumbran a tomar el té”, indicó.

Este matrimonio mexicano reside en Estados Unidos y tomó la trascendental decisión de educar a sus hijos en el hogar en vez de enviarlos a una escuela tradicional; nos hablan de cómo integraron la educación formal escolar con la educación en el hogar, y sobre todo, la educación en la fe. Superaron muchos retos sobre esta modalidad educativa.

Los invitados dijeron que en 1998 inició todo, al decidir certificarse como instructores del Método de Fertilidad Sintotérmico con la organización Liga de Pareja a Pareja. En el proceso leyeron y aprendieron cómo funciona el sistema reproductor y estudiaron la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la sexualidad humana y el plan de Dios para la familia. Se certificaron en el año 2000.

“A partir de ese año nos acercamos a la Diócesis para servir, y ahí me incorporé al grupo de Provida, una de las actividades que tienen es el ‘Té Madre e Hija’, no sabía de qué se trataba, pero desde que llegué me encantó lo que vi y fui voluntaria, a mis hijas les tocó ir, esto fue en Estados Unidos, unas amigas me pidieron que se traiga a México”, indicó Xhonané.

Comentó que se tradujo y se llevó a cabo el primer evento en Guadalajara, pero se han hecho talleres en Estados Unidos, Colombia, Perú y México, en este último, en cerca de 10 estados; las mamás que lo han vivido, quieren ser parte de ello, por eso se impartió el primer curso para guías, con 25 progenitoras.

La conductora manifestó que como madre no solamente es explicar, estar en sus cambios físicos, psicológicos, hormonales propios de la adolescencia, “es algo más profundo, es acompañarla en la parte moral, física, mental, hace que las hijas tengan un vínculo de afecto y confianza”.

“Es importante romper el hielo y que la hija tenga confianza en la mamá y esta a su vez confianza en sí misma, para decir si puedo hablar con ella, las preparamos, les damos ideas para que se sientan equipadas, eso hacemos promover el dialogo entre ambas partes, abrir un canal de comunicación entre ellas”, platicó.

Comentó que el año pasado le preguntó a una niña qué había aprendido y ella contestó que los deseos sexuales son buenos, porque siempre me dijeron que eran malos, para ella fue importante descubrir que Dios nos dio los deseos sexuales por un propósito, que es formar una comunidad de vida y amor, que es la familia.

Por su parte Miguel Olivas expuso que entre los objetivos principales del té madre hijas, como de los campamentos que son talleres de padres hijos, es que se cree es vínculo, que permita que dentro de la familia exista esa confianza de platicar de esos temas que con mucha frecuencia son un poco escabrosos.

“Soy profesor universitario, mi esposa se enamoró del concepto de los tés, los tradujo de una forma más acorde a lo que vivimos en México y en otras culturas hispanoamericanas, pero luego empezaron a decir que los chicos necesitaba una formación moral, con ética en todos los aspectos, en especial en esos años preadolescentes, donde los cambios hacen dudar de tantas cosas, en especial hoy se presenta tanta confusión en el mundo”, expresó.

Señaló que la Santa Madre Iglesia dice, a través de los papás y los sacerdotes, en particular San Juan Pablo Segundo, brindaron una claridad de ideas y eso han logrado traer, por ello se adaptó lo que se tenía con los chicas para los varones.

Aseguraron que a través de veinte años de experiencia gradualmente mejorada han encontrado un formato que ha sido altamente efectivo para crear un canal de comunicación entre madres e hijas, y padres e hijos, para hablar sobre la sexualidad de acuerdo con el plan de Dios.

“Nos lo ha confirmado la excelente retroalimentación que recibimos en cada retiro y los frutos que Dios nos ha permitido atestiguar en nuestra propia familia”, indicó.

