Luego de que la joven Irene Hau se quejó a través de redes sociales que el hotel Mesón del Marqués, en Valladolid, no le renovó contrato por considerarla “no apta” dentro de sus estándares, la empresa respondió a través de un comunicado horas más tarde.

En éste se menciona que la contratación o término de contrato de algún colaborador nunca se han basado en aspectos de índole física, racial o social.

Hay que recordar que este miércoles se viralizó la publicación de la joven, quien acusó al Mesón del Marques de haber terminado su contrato de un mes de trabajo como hostess, asegurando que era por su apariencia física.

“Hace dos semanas me llegaron rumores que no me iban a renovar contrato porque no tengo carita ni un cuerpo tan bonito y, oh, sorpresa, semanas después me hablan y me dicen que no cumplo los estándares”, publica la joven.

Sin embargo, luego se lee “el alegato que a mí me dieron fue que ya venció mi contrato de un mes”

Usuarios de redes sociales criticaron la actitud del hotel de Valladolid, pero otros más comentaron que si desde el principio la contrataron, no se fijaron en lo absoluto de su apariencia, y que simplemente se trató de una no renovación de contrato.

Acusan de discriminación al hotel Mesón del Marqués

Esta tarde, el hotel Mesón del Marqués, a través de un comunicado, habló de su historia, de la forma en que trabajan, y sin decirlo directamente y sin mencionar a la joven, refirió que lo hecho no se trató de ningún acto de discriminación.

Ante todo, se aclara que la contratación o término de contrato de algún trabajador “en ningún caso ha sido, ni será, basado en aspectos de índole física, racial o social”.

Asimismo, manifiesta el comunicado que la administración del lugar, fundado hace 55 años, en 1967, tiene un profundo orgullo y respeto por sus raíces, con un genuino sentimiento de pertenencia.

Además, se define al lugar como fundamental para el desarrollo, crecimiento y consolidación del turismo en el estado de Yucatán.

