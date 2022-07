Se vive la recta final de la Reta by The Sea

A una semana de que se realicen las finales de la temporada 2022 de la Reta by The Sea, los encuentros se mantienen parejos en busca de conseguir un lugar en esta instancia; ayer no fue la excepción entre Krakens FC ante Águilas, en la división 11-12 años.

El partido terminó con empate sin goles y el punto extra se tuvo que definir desde los penaltis, donde ahí los porteros hicieron lo suyo y todo se definió en muerte súbita para el triunfo de Krankens FC.

Conforme avanzan las jornadas los equipos lucen más sólidos en la cancha.

Por su parte, en la cancha de Novedades Yucatán, la quinteta de Stingrays se impuso 2-1 a los Marlins FC, duelo que abrió la jornada de ayer.

Los que no tuvieron problemas y arrasaron a su contrincante fueron las Rayas, quienes en el campo “Jack Likns” se impusieron por goleada 12-1 a los Krakens, en la división 13-14, mientras que Mafia dio cuenta 7-3 de Dragones en la división 11-12.

Intensas jugadas por la posesión del balón.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Meteoritos impactan en muerte súbita durante la Reta by The Sea

Emociones y futbol en la Reta by TheSea

Regresa el torneo de futbol de playa con la Reta by The Sea