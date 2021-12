Revelan nueva fecha para el concierto de Guns N' Roses en Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- La tercera es la vencida, y por eso la internacional banda Guns N’ Roses anunció una vez más su presentación en Mérida, la cual será oficialmente el 15 de octubre de 2022, según se publicó en su página oficial.

La preventa de boletos iniciará el 13 de diciembre próximo, y la venta para el público desde el 16 de diciembre, a través de su página oficial, que es la misma que confirmó su gira por México.

De acuerdo con la publicación, Axl Rose, Slash, Duff y compañía visitarán México, iniciando la gira precisamente en Mérida el 15 de octubre, en el reciento de la Feria de Xmatkuil, tras haber pisado el escenario en Río de Janeiro, Brasil.

El 18 de octubre se presentarán en Guadalajara, el 21 en la Ciudad de México, y finalizan su paso por nuestro país el 23 de octubre en Monterrey.

Cuando decimos que la tercera es la vencida, es porque ya fue cancelada dos veces la presentación de los Guns en nuestra ciudad. Primero se realizaría en noviembre de 2020, pero la pandemia de Covid-19 obligó a posponerla. Luego se mencionó oficialmente octubre de 2021, pero no se realizó por la misma razón, pero el grupo no quita el dedo del renglón y, una vez más, anuncian su llegada a Mérida para el 15 de octubre de 2022. Esperemos que para esas fechas la pandemia está francamente de retirada.

Mexico, we're FN back!



Merida, Guadalajara, Mexico City & Monterrey, we're playing live in October 2022.



Pre-sale tix for Nightrain: 12/13 @ 10am local

On sale: 12/16 @ 10am local pic.twitter.com/MN4OFWI0ur