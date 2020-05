Estimado lector déjeme platicarle que lasafore se encuentran en gran riesgo de ser “reventadas” (perdonando lo coloquial de la expresión), debido a la gran cantidad de recursos económicos retirados por los trabajadores que se encuentran en una situación de desempleo, debido a la grave contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia generada por el Covid-19.

Expresado en otras palabras, “las afore se están quedando sin dinero” del que puedan echar mano, de manera inmediata y con rapidez, para cubrir los retiros por desempleo.

Cálculos conservadores refieren que, a la fecha, se han retirado del Sistema de Ahorro para el Retiro más de mil trescientos millones de pesos, cantidad sólo superada por la retirada en la crisis de octubre de 2019.

Lo grave del caso es que lo peor para la clase trabajadora aún está por venir, pues no se le ve fin a esta contingencia y, por mucho que se quieran disfrazar o encubrir las circunstancias, las evidencias y las expectativas no permiten vislumbrar un cambio en las tendencias a mediano plazo.

La circunstancia anterior continuará propiciando que una gran cantidad de trabajadores continúen perdiendo su empleo o que, al darse las condiciones para que se reanuden las actividades laborales, como en estas circunstancias serán limitadas, por aquello de la sana distancia, la reinserciónal trabajo llevará más tiempo de lo que hasta hoy se prevé.

Ante ello, las afore podrán presentar una falta de liquidez y deberán empezar a deshacerse (vender) en forma anticipada de los instrumentos financieros de mayor liquidez, los que son precisamente los instrumentos de deuda (inversiones en valores gubernamentales).

Lo anterior impactará negativamente en los rendimientos futuros que las afore buscan lograr y otorgar a los trabajadores, pues deberán vender en forma anticipada o condescuento especial instrumentos en los que se ha invertido el ahorro para el retiro, especialmente los instrumentos de deuda gubernamental, por tener éstos una mayor liquidez.

Bien dicen que un mal nunca viene solo y esto parece corroborarse en cuanto a las consecuencias de la actual pandemia y sus efectos en la economía global, en la actividad de empresa y en el sector laboralmuy en especial.

Ante esto cada uno de nosotros se debe preguntar: ¿qué debemos reflexionar y aprender de esta contingencia?

En mi opinión muy personal, siempre lo he dicho y siempre lo he pensado así, que, al igual que sucede con las afore, no podemos“poner todos los huevos en una sola canasta” y, por consecuencia, debemos ser más previsores y realizar básicamente dos cosas: lo primero, hacer el gran esfuerzo por ahorrar algo constantemente y tener una reserva especial para contingencias futuras y, lo segundo, no depender de un solo ingreso.