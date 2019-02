Óscar Chan/MÉRIDA

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán (AMHY), Héctor Navarrete Medina, aseguró que realizarán una revisión a los 17 negocios de Progreso que son socios de la agrupación, para verificar que las instalaciones estén en orden y cuenten con los permisos de uso de suelo, licencias de funcionamiento y certificados ante el Registro Nacional de Turismo (RNT).

Esto, después del derrumbe de una cornisa en un restaurante bar del puerto, hecho en el que perdieron la vida tres personas.

Consideró que este incidente ocurrido este domingo 17 no afectará la llegada de turistas a esa región, aunque es necesario que empresarios y dueños de negocios estén al pendiente de sus instalaciones.

“Este lamentable accidente nos tiene que llamar la atención y prender los focos rojos, lo que tenemos que hacer ahora es buscar que esto no vuelva a suceder para que no tengamos ningún problema con la llegada de turistas, la intención es que esto no vuelva a pasar”, apuntó.

Navarrete Medina recordó que en Progreso la AMHY cuenta con 17 hoteles afiliados, con cuyos socios han trabajado constantemente para prevenir este tipo de incidentes y buscar que sus inmuebles se encuentren en las mejores condiciones.

“La mayoría son hoteles antiguos que tienen sus registros bien establecidos y con los cuales no hemos tenido problemas, sino que hemos trabajado con ellos en los últimos años”, aseveró.

Insistió en que este incidente no debe afectar el turismo que llega a esa zona, toda vez que las autoridades correspondientes están tomando cartas en el asunto para buscar que lleguen más paseantes.

“Ahora no necesitamos más afectaciones, hoy lo que queremos es que todos trabajemos en paz. Hay que hacer un replanteamiento de la situación y tratar de que no vuelva a suceder, pero lo importante es que podamos seguir con el tema turístico”, finalizó.