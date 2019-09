Tremenda fiesta se armó este sábado en el Paseo de Montejo en Mérida con la presentación de Ricky Martin con el concierto “Yucatan for Peace”, para cerrar con broche de oro la edición 17 de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz.

Con su conocida canción "María", el borícua abrió el concierto de esta noche y siguió con "Love you for a day", para dar paso a "Droop it on me".

El cantante apareció en punto de las 20:55 horas ataviado con un traje negro y posteriormente se quedó con un sport del mismo color, hasta su cuarta canción se puso una bata blanca y brindó un mensaje a los asistentes e invitó a cantar la canción "Vuelve".

El lugar se encendió con los celulares y miles de gritos de los asistentes, quienes demostraban su euforia ante un concierto de alto nivel en el escenario ubicado en el Monumento a la Patria.

Al ritmo de "La Copa de La Vida" Ricky Martin enseñó sus mejores pasos de baile acompañado de su elenco.

Cabe mencionar que en el lugar se entrevistó a varios asistentes del área general, que nos contaron que algunos llegaron desde las 13:00 horas para ocupar un mejor lugar.