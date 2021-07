Hace casi cuatro años atrás, la vida me colocó en el camino de una poeta muy versátil: Kary Cerda, con quien participé en el Segundo Festival Internacional de Poesía José María Heredia 2018 en la ciudad de Toluca, ahí compartimos mesas de lecturas en varias escuelas, todo esto fue posible gracias a la excelente organización del poeta Jorge Contreras.

Las circunstancias nos regresen al camino de las personas que, por diferentes motivos, les perdimos la pista, como en este caso que me llegó nuevamente la voz de Kary a través del libro Usumacintamente, vino a mí en las mismas circunstancias que la conocí, cuando mi situación sentimental estaba en un punto frágil, y hoy, por la misma razón, decidí retomar su lectura para hallar en él la voz de una amiga que sabe contagiar su alegría por la poesía a través de sus palabras.

El libro es un prodigio de varias estructuras conviviendo en un solo espacio, no sólo tiene esa alma poética habitando y dando voz a Tabasco, su orografía, sus montañas y lugares verdes entremezclados con las palabras, sino que también están las fotografías que ocupan cada página, los grandes paisajes tabasqueños inundando el libro hasta los bordes, todas estas imágenes son de la lente de la autora que es una fotógrafa con una sensibilidad indudable.

Cada una de las imágenes capta la grandeza de los paisajes cubiertos por el agua que a través de los ríos Grijalva y Usumacinta dan vida a los municipios y poblados por donde serpentean, se multiplican en infinidad de riachuelos, ojos de agua, lagos que permiten a los pobladores una fuente alterna de subsistencia así como esos momentos de paz al estar frente a los ríos que regalan su flora y fauna cuando el sol baña las tardes.

Los poemas que contiene el libro son un canto a la fortaleza femenina, espacios donde se desanudan los sentimientos, la visión de una mujer que traduce el mundo a través de la poesía, poemas dedicados a reafirmar el amor propio, a celebrar a la mujer sin los prejuicios ni ataduras de la visión masculina. Existe en esta serie de poemas uno en especial titulado “Las Maldecidas” que presenta un recuento de las diferentes etiquetas con que quieren reducir a la mujer, con la finalidad de quitarles sus derechos y, a la vez, es un canto para mantener una lucha por erradicar estos prejuicios y permitirles moldear el futuro que ellas elijan.

Y como un regalo para los amantes de la música, como dice la autora desde las primeras páginas del libro, viene acompañado de un CD con poemas de la autora cantados por varios músicos. Muchas Kary por este regalo que me hiciste en ese lejano 2019, un libro que ahora me abrió los ojos sobre un tema que anda tambaleando en mi corazón, sin duda la poesía me ha dado grandes amigos en estos tiempos de desesperanza.