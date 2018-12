Redacción Novedades Yucatán/MÉRIDA

El más reciente filme del mexicano ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, 'Roma', candidata a ganar varios premios Oscar (dicen que podría llevarse la noche) se estrena este jueves en las salas de cine Siglo XXI, al norte de la ciudad.

La preventa de boletos inició hace varios días y no se ha dado a conocer si ya se agotaron. En su momento se informó que su estreno sería a partir del jueves 6, pero no se ha dicho hasta cuándo. También estará disponible en Netflix este mes.

El filme ha recibido ya varios premios y muchos halagos alrededor del mundo, incluido el León de Oro en el Festival de Venecia.

Algunos dicen que es una obra maestra. El cineasta español Pedro Almodóvar declaró recientemente que se trata del mejor filme del año.

Guillermo del Toro, compatriota de Cuarón y también ganador del Oscar (La forma del agua, The Shape of water) expresó que no solo es el mejor trabajo de Cuarón sino que es una de sus cinco mejores películas de todos los tiempos.

'Roma' es una producción de Netflix, lo que ha hecho que su puesta en el cine haya tenido muchos candados o trabas.

Cuarón es uno de los mejores cineastas de la actualidad a nivel mundial, ganador de dos premios Oscar por 'Gravity' (mejor director y mejor montaje).