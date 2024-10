Romano García trae la magia del Circo Tihany a Mérida con AbraKdabra

El Circo Tihany Spectacular, una de las compañías de circo más reconocidas a nivel mundial, ha llegado a Mérida con su nuevo show AbraKdabra, una producción que promete elevar los estándares de elegancia y modernidad dentro del mundo circense. Romano García, el ilusionista principal, visitó las oficinas de Novedades Yucatán para compartir detalles exclusivos sobre esta impresionante puesta en escena.

Un espectáculo lleno de magia y modernidad

Con más de 50 años de historia, el Circo Tihany ha sabido renovarse sin perder su esencia. AbraKdabra es la prueba de ello: una mezcla perfecta entre la tradición circense y lo mejor de la modernidad, con artistas de 20 países que se unen para ofrecer un espectáculo visualmente impactante.

“El objetivo es llevar el circo a un nuevo nivel, modernizando cada detalle, pero sin perder la magia que ha cautivado a generaciones”, comentó Romano, quien lleva 20 años formando parte de esta prestigiosa compañía. El acto de ilusionismo que realiza, donde hace aparecer un helicóptero en el escenario, es uno de los momentos más esperados por el público. “Es un número que siempre deja a todos con la boca abierta”, agregó.

Ilusión, risas y acrobacias para todos

El AbraKdabra no solo promete magia. A lo largo de las dos horas del show, el público se sorprenderá con deslumbrantes actuaciones de acrobacia, contorsionismo, fuerza y equilibrio, mientras 16 bailarinas profesionales, con vestuarios majestuosos, iluminan la pista.

“El payaso es un éxito total”, cuenta Romano. “Sin hablar, usando solo mímica, logra hacer reír a todos, desde los más pequeños hasta los adultos. Es un lenguaje universal que conecta con cualquier espectador”.

Además, el circo se destaca por integrar tecnologías de vanguardia y efectos visuales que recuerdan a los mejores espectáculos de Las Vegas, lo que hace de AbraKdabra una experiencia inolvidable.

El impacto de Tihany en México y el mundo

Desde su llegada a México hace décadas, el Circo Tihany ha cautivado a miles de espectadores. Este nuevo show ha sido un éxito rotundo en ciudades como Montevideo, Buenos Aires, São Paulo y Río de Janeiro, y ahora promete deslumbrar a los meridanos.

“La calidez del público mexicano siempre ha sido increíble”, comenta Romano con una sonrisa. “Regresar a Mérida con AbraKdabra es algo muy especial para todos en la compañía. La respuesta del público ha sido maravillosa, y estamos seguros de que seguirán disfrutando de cada función”.

No te lo puedes perder

El Circo TihanySpectacular no es solo un espectáculo, es una experiencia. Si aún no has asistido, prepárate para vivir una noche llena de magia, ilusión y emoción. AbraKdabra es un show que quedará grabado en tu memoria.

Horarios y funciones:

Martes: 20:00 hrs.

Miércoles: 20:00 hrs.

Jueves: 20:00 hrs.

Viernes: 16:00 y 20:00 hrs.

Sábado: 16:00 y 20:00 hrs.

Domingos y días festivos: 12:00, 16:00 y 20:00 hrs.

Los boletos están a la venta en la taquilla del circo, ubicado en Periférico Manuel Berzunza, a un costado de City Center, o a través de la boletera Arema. ¡No te quedes fuera de esta experiencia única!