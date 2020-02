Rommel Pacheco comparte 'Cómo vencer tus miedos'

MÉRIDA.- Casi 300 personas que se dieron cita en el Foro Cine Colón pudieron convivir durante una hora con el clavadista yucateco Rommel Pacheco Marrufo, quien habló de su carrera mediante su conferencia “Cómo vencer tus miedos”, la cual tuvo la aceptación de los presentes.

El pasado sábado el Foro Cine Colón lució esplendoroso para ver el cierre de la primera generación de conferencias de Eco Experiencie Company, donde el atractivo de la velada fue la plática motivacional del yucateco Rommel Pacheco.

El “clic” del clavadista con la afición fue instantáneo, ya que platicó de sus inicios en este deporte desde los seis años y cuando dejó Mérida para ir a entrenar y estar concentrado en el Comité Olímpico Mexicano, a los 11 años, lo cual fue una decisión difícil.

Relató que su carrera no ha sido fácil, y para muestra recordó su eliminación de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde no calificó en plataforma y después de eso decidió cambiar de prueba, para instalarse en trampolín, donde recibió muchas críticas, a las cuales “calló” con la medalla de oro en el Mundial, cuatro años después.

Una de las frases que lo motivan a dar lo mejor de sí, reveló, es: “La mayor de las adversidades es la mejor oportunidad para demostrar todas tus virtudes”.

“Todas las situaciones difíciles a las cuales me he enfrentado me han servido para conocer todo el potencial que hay dentro de mí y saber que trabajando y entrenando duro no hay nada que no se pueda superar”, agregó.

Rommel ofreció la charla, en la que estuvieron otros 10 ponentes, como parte de la clausura de la primera generación de conferencistas y agradeció a los asistentes su presencia y los conminó a que sigan sus pasos en redes sociales, donde informará de sus actividades deportivas, con miras en lograr un pase a Tokio 2020.