Rommel Pacheco se despide tras 28 años de carrera deportiva

MÉRIDA, Yucatán.- El yucateco Rommel Pacheco finalizó su extraordinaria carrera como clavadista con el sexto lugar en la final de los clavados individuales desde el trampolín de tres metros en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Con un clavado que le dio una puntuación de 96.90 puntos el clavadista cerró 28 años de carrera deportiva, y a pesar de que no consiguió una medalla, el yucateco se fue con la satisfacción de haber competido en sus cuartos Juegos Olímpicos.

A sus 35 años, el yucateco no pudo colocar la "cereza en el pastel" en su carrera y se despidió del mundo de los clavados para darle paso a los jóvenes.

“Ahora sí cuelgo el traje de baño el día de hoy, no más clavados. Me voy satisfecho y contento, me hubiera encantado la medalla, y esas lágrimas al final también fueron de ‘chin’ no fue medalla, pero me voy feliz y el cariño de la gente, y no sólo hablo de México, sino de la familia de clavados, del aplauso de la gente, de los entrenadores, de los jueces y de los demás clavadistas, y ya son 28 años haciendo clavados y de verdad me voy feliz. En mí no quedó nada de hay un poquito, sino que me voy pleno y contento”, declaró Rommel.

Pacheco falló en el quinto salto, el cual no era una de sus favoritas y que ahora ya no volverá a realizar.

“Siempre dejo los dos últimos clavados con mayor grado de dificultad al último, y el salto de cuatro y media al frente siempre me han ayudado a obtener medalla o pasar a las finales, y con respecto al clavado que fallé, es uno de mis mejores saltos pero también de los peores, y hace unos años estuve batallando con él, y ahora ni en la semifinal y final me salió como lo compito, y es parte de todo esto, los años no pasan en vano, la preparación, la fuerza, los ocho meses de inactividad haciendo clavados. En el nacional me salió bien pero ya llegando aquí no, pero de verdad me voy feliz y sin ganas de volver a subir al trampolín y volverlo a hacer”, expresó.

Tras salir de la fosa de clavados la comunidad deportiva estalló en aplausos que lograron que Pacheco estallara en llanto al lado de su entrenadora Ma Jin, a quien agradeció los 18 años que trabajaron juntos.

“Clasifiqué a la Serie Mundial, ya que el top ocho individual pasa a la Serie Mundial y mi entrenadora Ma Jin me dijo nos vemos ahí, y le respondí que no, ya nada de nada. Me voy feliz y en el transcurso de la competencia, a pesar de que los clavados no me salieron bien, no tuve frustración ni me sentí enojado, sino concentrado en que el otro me debía salir mejor y disfrutando el poder representar a México en unos Juegos Olímpicos. Así que me retiro en el mejor escenario, final olímpica, sexto lugar, con 35 años, diputado electo, y solo me faltó un empujoncito el día de hoy”, precisó.

Diputado federal

Rommel Pacheco comenzará una nueva etapa de su vida en Yucatán en donde ejercerá como diputado federal con el Partido Acción Nacional.

Así también aseguró que en un futuro le gustaría regresar a los deportes, pero con un cargo en la Federación Internacional de Natación (FINA).

“No descarto estar algún en FINA porque hay muchas cosas donde se debe de meter más frescura. Mientras yo pueda aportar al talento que viene, las ideas, las mejoras, el sentimiento de estar sentado y viendo a los clavadistas, es algo que a veces esa perspectiva se necesita como directivo para brindarle lo mejor al atleta y tenga el mejor de los desempeños”, finalizó.

Trayectoria de Rommel Pacheco

Rommel Aghmed Pacheco Marrufo nació en Mérida, Yucatán el 12 de julio de 1986. Comenzó su carrera deportiva a los tres años de edad practicando natación, y como clavadista a los siete años.

A los 11 años de edad se mudó de Yucatán a la Ciudad de México a las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano donde comenzó su entrenamiento formal como clavadista.

Su primera medalla de oro la ganó en los Juegos Panamericanos de 2003. Ha sido tres veces campeón Panamericano y participado en cuatro Juegos Olímpicos.

Además ha sido múltiple medallista en eventos nacionales e internacionales en categorías infantiles, juveniles y de primera fuerza. Su entrenadora es Ma Jin.

Formó parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008, Rio 2016 y Tokio 2020, siendo en estos últimos donde fungió como abanderado nacional.

