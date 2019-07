Rommel Pacheco dice no tener miedo en caso de Paola Espinosa

Agencias

El clavadista Rommel Pacheco negó tener algo en contra de Paola Espinosa, quien ha demandado a quien resulte responsable de supuestas amenazas, y aseguró que no le tiene rencor ni tiene miedo de nada.

“Siempre he estado para apoyar a las instituciones y a mis compañeros. Y en el caso de Paola, todos saben que tuvimos una relación de 13 años y conviví con ella desde muy chiquito. La relación no acabó como los dos lo pensábamos y a pesar de ello le tengo un gran cariño y respeto”, dijo Rommel en conferencia de prensa.

“Ella ya tiene una familia y le deseo lo mejor. Por más que escarben y busquen, por mi no hay ninguna declaración negativa o mala en su contra. He aprendido que uno no puede vivir con rencores, con malas vibras. Al fin y al cabo somos clavados, somos México y me topo a muchos de ellos en competencias, y trato de estar en lo mío”.

Rommel aseguró que “no tengo miedo de nada” porque no hay ni ha habido ninguna declaración en contra de la clavadista.

Por otro lado, el medallista de plata en plataforma de 1 metro en los Mundiales de Natación de Gwangju 2019, pidió a las autoridades que con antelación pongan las bases de los selectivos hacia las competencias que vienen para evitar malas interpretaciones.

Los Panamericanos

“La noticia de no haber ido a Juegos Panamericanos fue un golpe fuerte. Llevo desde el 2013 hacia acá asistiendo a todos, estando siempre en las medallas, en el podio y que te digan que no vas a asistir fue un golpe duro previo a un campeonato mundial.

“Lo que hice fue seguir trabajando con lo que tenía en las manos para no desanimarme. Hay cosas que no puedo controlar, pero lo que sí puedo controlar es el disfrutar día a día y cuando llega la competencia estar feliz; ese fue el secreto de la medalla de trampolín un metro”, aseguró en conferencia de prensa.

Además, aseguró que continuará trabajando al lado de Jahir Ocampo para conseguir la plaza en sincronizados para Juegos Olímpicos.

(Info: espn y record)