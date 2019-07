Notimex

El clavadista yucateco Rommel Pacheco consideró que la eliminatoria de este viernes fue complicada debido al nivel mostrado por los competidores en la prueba de trampolín de un metro, en los Campeonatos Mundiales de Natación FINA 2019.

“Es un nivel bastante fuerte, hay clavados bastante complicados, difíciles, no es una prueba olímpica, tampoco mi prueba, y aun así contento con el resultado de quedar entre los primeros lugares”, apuntó Rommel.

Mencionó que a pesar de no ser prueba olímpica, estar en competencia es parte de la preparación para seguir en las justas y desde luego tener nivel para la siguiente prueba individual de la justa.

Pacheco Marrufo, quien este viernes cumplió 33 años de edad, añadió que representar a México es un honor y más cuando se hace a nivel internacional en competencias de relevancia como los Campeonatos Mundiales.

“Siempre para mí es un honor estar aquí representando a México, en esta muy bonita alberca que hicieron para el campeonato mundial, el compartir con mis compañeros de muchos años. Llevo compitiendo muchos años con algunos de ellos, otros se van incorporando”, mencionó.

Para este sábado, verán acción la preliminar y final del trampolín de 3 metros sincronizados varonil, así como la final de plataforma 10 metros mixtos y la final de trampolín un metro femenil.

