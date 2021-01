Rosca de Reyes da breve alivio a panificadoras de Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- A pesar de la crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus Covid-19 y la difícil cuesta de enero de este año, decenas de yucatecos adquirieron ayer las tradicionales roscas para celebrar el Día de Reyes magos con los integrantes de su familia nuclear o con los compañeros de trabajo.

Algunas de último momento y otras por medio de encargos o pedidos, las familias pudieron disfrutar de este tradicional pan con el que además se cerró el popular maratón “Guadalupe-Reyes” de los festejos decembrinos; las ventas fueron un breve respiro para las panaderías locales.

La ex delegada de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Yucatán (Canainpa) Leticia Pech Gamboa explicó que este año muchas panaderías de la ciudad y el interior del Estado elaboraron las roscas sólo por encargo, con la intención de no generar pérdidas, pues la demanda no fue la misma que la del año pasado.

Indicó que el hecho de que las escuelas permanezcan cerradas y las clases sean en línea, así como que muchas empresas no laboren al 100 por ciento de su capacidad y estén en “home office” fueron factores que bajaron la demanda en comparación con años anteriores.

Sin embargo, por las calles de la ciudad y en las afueras de algunas panaderías se observó que los yucatecos acudieron para comprar sus roscas, en diferentes tamaños, con ingredientes particulares y hasta con muñecos del “bebé Yoda”, como el caso de la panadería “Los Pech”, que los ofreció con esta modificación a la tradición.

“Tuvimos pedidos concretados, con la novedad de los muñecos del bebé Yoda que entregamos bajo pedido, además de las roscas tradicionales y las rellenas de queso crema, queso de bola o nutella, que también se realizaron por medio de encargos”, refirió Pech Gamboa.

Subrayó que los precios variaron entre el tamaño, forma e ingredientes, pero en general se trató que sean similares a las del año pasado por la crisis económica. De este modo, una pequeña costó 85 pesos, la mediana 170 y la grande 300 pesos, por mencionar algunos casos.

