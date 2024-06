Piden ejidatarios 64 millones por tierras en las que se ubican ruinas de Mayapán

MÉRIDA, Yuc.- La zona arqueológica de Mayapán permanecerá cerrada al público indefinidamente debido a que no se ha alcanzado un acuerdo entre el INAH y los ejidatarios de Telchaquillo (comisaría de Tecoh), quienes demandan una compensación más alta por las tierras donde se ubica el sitio arqueológico.

El comisario ejidal Rusel Grergorio García mencionó que el INAH les ofreció 8.15 millones de pesos por las 16 hectáreas del sitio, mientras que los ejidatarios solicitan hasta 64 millones de pesos.

(Foto: redes sociales)

“Todavía no hay trato alguno, por lo que el cierre del sitio continuará hasta que ofrezcan un mejor pago. Hace dos semanas sostuvo una reunión con las autoridades federales, pero no hubo acuerdo alguno. No quieren dar más dinero de lo que hasta ahora han ofrecido, y de ésta forma no hay avance, por lo que Mayapán seguirá cerrado”, advirtió.

La situación se complica debido a la desconfianza de los ejidatarios, quienes temen que el INAH no cumpla con sus compromisos, similar a lo ocurrido en otros sitios arqueológicos como Dzibilchaltún.

(Foto: redes sociales)

La extensión de las tierras ejidales en disputa es de 14 hectáreas, aunque la zona arqueológica abarca un área mayor, incluyendo una muralla circular de nueve kilómetros de radio.

Los afectados reiteraron que continuarán bloqueando el acceso a Mayapán hasta lograr una solución que consideren justa.