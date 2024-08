Salvamos una Vida: Loable labor del Asilo Celarain

El programa de radio “Salvemos una Vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, en la emisión de esta semana, bajo la conducción de Esperanza Nieto, contó con la presencia de la Cristina Lizárraga y Sor Isabel Rivera, quienes charlaron acerca de la labor que realiza el Asilo Brunet Celarain en Mérida.

“Este programa lo dedicamos al asilo, por es muy importante ya que los ancianos que no pueden ser atendidos por sus familias, los llevan al Asilo Celarían o a cualquier otro. Sor Isabel vive todos los días esta situación, por eso quiero preguntarle, ¿Que está pasando en nuestro tiempo con los abuelitos? ¿Qué pasa con la actitud de adultos y jóvenes hacia los abuelitos?

“Tengo 35 años como religiosa al servicio de los ancianos, no los de antes sino que son los mismos que ahora vienen con más problemas y más soledad. Antes había muchos ancianos abandonados, pero ahora la soledad es distinta, es una soledad de abandono. Muchos familiares no pueden tener en su familia a sus ancianos, simplemente por el hecho de que trabajan y tienen que dejarlo solos, entonces ahí hay una justificación. Pero hay familiares también que no se ocupan y no se preocupan por los ancianos y, simplemente los dejan a la buena de Dios y no es así. A veces el DIF o la policía nos llevan ancianos completamente abandonados, pero después sabemos que tienen familia”, comentó Sor Isabel Rivera al abrir el tema.

Compartió el caso de un anciano que les llegó, luego de que lo encontraron encamado y prácticamente sin ropa. Esta persona había padecido un derrame cerebral y no se podía movilizar. Una vecina era quien le ofrecía comida, pero no podía ocuparse en bañarlo, solo le daba de comer.

“Entonces, lo llevamos al asilo y estuvo muy agradecido porque vio una luz en su camino. Le curamos todas las llagas que tenían y todas las úlceras. En esencia, se repuso, aunque al poco tiempo falleció porque tenía complicaciones con los riñones. Falleció con los sacramentos, como decía nuestra fundadora: “Cuidar sus cuerpos para salvar sus almas”, esa es nuestra meta principal. La familia nunca apareció”, agregó.

La religiosa afirmó que en casos donde la persona no tiene familiares, el albergue se hace cargo de darle un entierro digno, para lo cual en el Cementerio de Xoclán cuenta con un mausoleo de 18 nichos.

“En un ocasión apareció luego de 15 años de fallecida una persona, un señor que fue a preguntar por los restos de de su papá, exigiendo porque aparecía que no tenía familia. En ese caso se ve que había algún terreno –de por medio- entonces, sí, a los 15 años que se había muerto el anciano, llegó esta persona”, expresó.

Por su parte, Esperanza Nieto lamentó que ocurran este tipo de casos y preguntó a la invitada al programa a personas a partir de qué edad se atiende en el Asilo Celarain.

“Tenemos de 60 años en adelante y tenemos a dos ancianitas que ya tienen 100 años y se encuentran muy bien de sus facultades mentales, porque hay quienes nos llegan con algún deterioro. Actualmente tenemos 135 ancianos, distribuidos en cinco departamentos tenemos Enfermería para hombres y mujeres, Psiquiatría y Demencia, para hombres y mujeres y de los ancianos que se valen por sí solos, hombres y mujeres”, explicó.

“Imagínense 135 desayunos, almuerzos y meriendas, en la noche más las colaciones y las religiosas y personas que colaboran y que ayudan allá en el Asilo”, comentó Esperanza Nieto.

La madre Isabel Rivera dijo que todos los días se cocina para 160 personas.

“No me puedo imaginar esa cantidad de comida y lo que cuesta y también me imagino que ustedes pues pasan trabajos precisamente para alimentar a todos. ¿Qué hacen entonces para tener fondos?”, preguntó la conductora de “Salvemos una Vida”.

“Tenemos la colaboración que nos ofrecen los familiares, lo que aportan los familiares, no nos llega para una quincena de nómina, porque también necesitamos personal para poder atenderlos. Entonces, hacemos rifas, redondeos y otras actividades para recaudar fondos para que no alcance para cubrir el mes”, indicó.

¿Cómo ayudar al Asilo Celarain?

“Pueden donar lo que puedan, desde 50 pesos, les va a servir mucho, porque con esos 50 pesos, puede ser que les den de desayunar a una o dos personas. ¿A dónde se puede llevar la ayuda?, preguntó Esperanza Nieto.

Sor Isabel Rivera dijo que a las personas que quieran realizar algún donativo al Asilo Celarain, de manera mensual o semestral, en efectivo o en especie, al ser donatario autorizado, se les puede emitir el recibo deducible.

“Se pueden comunicar conmigo al teléfono 9994- 56-08-14. Me envían un mensaje por WhatsApp y me dicen que tipo de donativo harán. Se les puede emitir la factura, le vamos a dar el número de cuenta y necesitamos la constancia de situación fiscal para registrarlos. Si son aportaciones que no necesitan recibo, tenemos otra cuenta para esas aportaciones y si es en especie desde comida, ropa, pañales, jabón en polvo, que prácticamente necesitamos 25 sacos de 10 kg al mes para lavar toda la ropa, porque en los distintos departamentos tenemos también lavadoras para las cosas pequeñas que van saliendo, jabón de piso, cloro y todo lo que es limpieza y para el aseo personal del anciano, que es crema hidratante, shampoo, pasta dental, desodorante, cepillos de dientes. Todo eso es este se requiere”, detalló.

Esperanza Nieto señaló que es una larga lista de los productos que se necesitan para atender a los adultos mayores que se encuentra en el asilo, por lo que se puede ayudar con lo que pueda, ya que de esa forma se estará ayudando a las personas que viven ahí y también a los que trabajan en el albergue.

Por su parte, la señora Cristina Lizárraga, dama voluntaria, quien se encarga de recaudar fondos para el Asilo Celarain, agradeció a las religiosas la oportunidad de poder ayudar.

“Es una labor titánica, se necesita de mucha ayuda. Mucha gente se me acerca para preguntarme que, si ayudo al Asilo de ancianos, ¿por qué no ayudo a niños o a jóvenes, que tienen un futuro? Siempre he dicho que me gusta ayudar a los adultos mayores para que mueran con dignidad, ya de hecho vienen de familias que los dejan en la calle tirados, vienen lastimados, entonces esas personas merecen morir con dignidad. El asilo es un lugar muy limpio, donde a mí me consta que las madres los tratan con mucho cariño y es un lugar donde les dan la calidad de vida que no tuvieron”, expresó.

En este mes, el Asilo Celarain se verá beneficiado con el redondeo de las tiendas Soriana entre otras actividades que se realizan durante el resto del año para recaudar fondos.