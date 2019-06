Buena actitud, la clave para atraer beneficios a nuestra vida

William Sierra/Mérida

Tener una buena actitud trae muchos beneficios en todos los ámbitos de la vida, de ahí la importancia de promoverla, comenzando en nuestro hogar, y al mismo tiempo buscar siempre una mejora diaria, siendo congruentes con lo que piensas, dices y actúas, expresó Juan Manuel González Ponce, contador público con maestría en mercadotecnia, durante el programa radiofónico Salvemos una Vida, que se transmite todos los viernes por la estación AMOR 100.1 de Grupo SIPSE.

Ante sus anfitriones, los conductores Mariliz Escalante y Luis Pinto, el también columnista de Novedades de Yucatán señaló que la actitud es una forma de comportamiento, conducta que se expresa de alguna manera, ya sea positiva o negativa. “Una vez expresada esta conducta, nos da la actitud”, indicó, y añadió que a veces, cuando se da el ejemplo positivo, la gente lo entiende, pero lamentablemente, con lo negativo como que se capta más rápido.

El invitado comentó que cuando una persona tiene una mala actitud muchas veces no se da cuenta, de ahí que lo primero que debemos de hacer para cambiar esto es analizar nuestra conducta de manera honesta.

“Si a pesar de que lo analizaste decides seguir con esa actitud, aunque sea negativa, es decisión de cada quien”, indicó.

En ese sentido, Luis Pinto comentó que la actitud de uno puede influir en el círculo que te rodea, involucrando a más personas.

Juan Manuel respondió: “Cuando se dice que la gente que te quiere te acepta como eres, no es del todo cierto. En las conferencias que ofrezco todos estamos en un círculo, y cuando llega tal persona se desintegra, sin que el que tenga esa mala actitud lo capte”, señaló. “Tener una mala actitud afecta, pues nadie te habla y sueles quedar solo”, acotó.

La actitud es una cuestión que comienza a forjar en el hogar, tiene que ver con cómo te educaron, se va absorbiendo lo que se ve, pero también, a pesar de eso, a mayor edad se va teniendo mayor capacidad de establecer nuestras propias definiciones. “Conforme vas creciendo, te das cuenta qué es lo correcto e incorrecto. Ese cambio está en ti”, enfatizó.

González Ponce también dijo que la buena postura ante la actitud es importante, y para que funcione es necesario asumir lo que llama “triángulo de la congruencia”, que tiene que ver con la forma en que piensas, hablas y actúas.

“Todo esto tiene que ser congruente; por ejemplo, tenemos el sistema político, en las campañas hablan de algo, pero actúan de otra manera”, dijo.

También enfatizó la necesidad de ponernos objetivos en nuestra actitud, estableciendo algunas cuantas, pues si dices voy a cambiar 10, terminas sin hacer nada.

“Este es un cambio que no se consigue de la noche a la mañana, es como un entrenamiento constante, y una vez que se capta, lo tienes en el subconsciente reaccionando a ello”, añadió.

Puso otro ejemplo, común en nuestra cultura: arrojar basura en la calle, algo que, dice, en su caso le recalcaban mucho en su familia, y ahora gracias a eso no podría tirar, así sea un pedacito de papel en la vía pública, pero la gente que tiene la facilidad de bajar el cristal de la ventana de su auto y lanzar lo que sea, no lo podría hacer en otro país, donde aplican fuertes multas. “Obviamente, es algo de educación, cultural, pero es un hábito, una cuestión de actitud”, señaló.

En ese sentido, Luis Pinto comentó que un maestro les comentaba que la gente no cambia su actitud en términos generales, sino hasta que los afecta.

El empresario, emprendedor y consultor recalcó que tener una buena actitud abre puertas en todos lados y permite entrar en los sitios más difíciles.

“Es importante, no sólo en uno mismo. Soy creyente de que no puedes estar bien en lo profesional si no estás bien en lo personal, ambas cosas van de la mano, e incluso le daría prioridad a esto último, cuando muchos lo hacen al revés. Primero tengo que ser yo feliz para hacer felices a los demás”, recalcó.

Mariliz Escalante comentó que es imposible dar amor si no tenemos amor. “Darte amor a ti mismo es cuestión de actitud, y también de motivación, y esto puede hacer feliz a tu pareja, tu familia, a tu madre”, añadió.

Luis Pinto también mencionó que la buena actitud es la clave de todo, pues nos ayuda a resolver un problema, como relacionarnos con las personas.

La conductora preguntó si un momento dado da miedo el cambio de actitud, a lo que el invitado respondió que no necesariamente. “Tal vez da miedo cuando tienes gente a tu alrededor y crees que un cambio va a hacer que pierdas a todos ellos. Cuando tienes una mala actitud no tienes a nadie cerca, estás obligado hacer el cambio”, dijo.

También comentó que, desgraciadamente, las personas con mala actitud contagian a los que están a su alrededor, es como un cáncer, si no se atiende, se expande.

“Un hojalatero nos puede dar el mejor ejemplo de esto, porque si tenemos una picadura, te cambia ese pedazo y listo. De no hacerlo se propaga en el vehículo”, comentó.

Recordó una frase que dice que “las víctimas no tienen cabida en ningún lugar”. Estas personas no van a avanzar nunca.

“El cambio a una buena actitud no debe darte miedo”, subrayó, tras añadir que hay algunos que no buscan ese cambio, pues se sienten en una engañosa zona de confort.

“Todos los que han sido exitosos han tenido que sacrificar algo, es muy difícil obtener algo sin sacrificio. Quiero ganar una medalla, pues entreno más dejando fiestas, determinadas comidas, gustos, paseos, es algo que lleva un proceso hasta que se vuelve un hábito”, comentó.

Juan Manuel González Ponce indicó que la mayoría de los planes que tenemos en la vida lo pensamos a largo plazo.

“Cómo vamos a lograr algo si no comenzamos primero con esas pequeñas metas, las cuales se van juntando hasta alcanzar grandes objetivos”, cuestionó.

Por último, Juan Manuel invitó a todos a cuidar esa buena actitud, pensando que nunca es tarde para cambiar y nunca dejar de creer.