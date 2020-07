Salvemos una vida: Autoconfianza, antídoto contra 'veneno más grande'

MÉRIDA.- La desesperanza es el veneno más grande que puede tener el ser humano para conseguir nuevas realidades, afirmó ayer la psicóloga Joanine Roche, al analizar los efectos que la pandemia del coronavirus puede tener en una persona, los cuales se pueden combatir, dijo, “al creer que puedo”.

Ayer, el programa radiofónico “Salvemos una Vida”, que se transmite todos los viernes por la estación Amor 100.1 FM, de Grupo Sipse, conducido por Esperanza Nieto, tuvo como invitada a la psicóloga Joanine Roche, quien compartió sus conocimientos sobre el tema “¿Cómo vamos a salir del periodo de pandemia del coronavirus?”. “Me gustaría que las personas tuvieran un nuevo conocimiento que los ayudara a transitar en este tiempo de pandemia, de inundaciones, de mosquitos, de desempleo; se puede sentir muy desagradable si ha fallecido un ser querido... se compromete uno, los estados de salud y emocionales. Esta situación es real y no la vamos a negar”.

En este contexto, ejemplificó que el jueves conversó con una señora, quien le dijo: “¿Cómo es posible que estando en el momento que estamos, a fulano y a perengano le vaya súper bien si todo está horrible? ¿Cómo es posible que pueda estar contento y que le pueda ir bien en sus negocios? ¿A caso Dios quiere más a esa persona que a mí? ¿Será que tiene más recursos, será que son más inteligentes, será que es gente especial? Joanine Roche afirmó al respecto que la respuesta a esos cuestionamientos es sencilla: “es tener autoconfianza que es igual a tener autoestima?”.

En este sentido la psicóloga explicó que la diferencia entre una persona que tiene autoconfianza comparada con las que no, es que aquellas que carecen de autoconfianza creen que la historia y la realidad ya han quedado asentadas; que ya es como es, que no pueden hacer nada al respecto y que nada de lo se esfuercen podrá hacer que cambie su situación.

“Sin afán de lastimar, donde hemos crecido, como en la escuela y la sociedad, nos condicionan a que todo quede instalado y no cuestionado, que la realidad y la historia es como es y que nada se puede cambiar. Que el mapa o la realidad en que vivimos están muy definidos y que nada podrá ser distinto. Si yo crezco así y se me queda ese mapa mental pues lo más seguro es que jamás me cuestione nada y yo tome todo los hechos externos a mí, como algo definido, rígido y que es incapaz de ser distinto, que no puedes cambiar, porque estamos muy condicionados a tratar de intentar cambiar lo que pasa enfrente de nosotros”.

En el programa que se transmite en punto de las 11:00 horas todos los viernes, Joanine Roche agregó que si una persona tiene la mentalidad descrita anteriormente entones presenta “una sensación de total desesperanza, la cual, dijo, es el veneno más grande que puede tener el ser humano para conseguir nuevas realidades: “la sensación de no poder”. Al analizar los efectos que ha tenido en la sociedad ante la pandemia del coronavirus, Esperanza Nieto preguntó a la invitada del programa ¿Cómo vamos a salir de esto, qué tenemos que hacer para adaptarnos a la rutina y lo nuevo que está llegando? Joanine Roche declaró que “una cosa es saber que puedo y otra cosa es comprender que puedo, el saber está asentado en el conocimiento racional, en esta parte del pensamiento que yo me doy cuenta de lo que pienso, y el conocer implica la comprensión profunda, es tenerlo metido en el cuerpo, es el mapa mental, necesitamos el mapa mental más el creer que es el mapa emocional, es aquella parte que no vemos y que nos gobierna, que nos genera automatismo de actividades, de decisiones, de acción, es decir, creer que puedo, tenerlo metido en el cuerpo.

No es lo mismo que saber que puedo”. Durante el programa radiofónico la conductora Esperanza Nieto recordó que Salvemos una Vida cuenta con la línea telefónica las 24 horas 945-37-77 y la línea 075. La especialista invitada expuso también que los retos que pueda tener una persona se pueden enfrentar con la neurociencia, la cual está relacionada con el tipo de actividad que tiene el individuo.

“La seguridad, la autoconfianza, la autoestima es el valor que yo sé que tengo, el ser humano solo por nacer ya es valioso, todos somos valiosos, otra cosa es que de verdad me lo crea, otra cosa es que yo lo tenga proyectado en mí ¿Cómo voy a saber que me lo creo? La respuesta es: cuando yo estoy en medio de una pandemia, estoy en medio de una inundación, estoy en medio de algo, y sí lo tengo desagradable por supuesto, pero sé que no se cómo, pero que voy a encontrar la forma. Así sé que realmente lo tengo adentro de mí, la buena noticia es que el creer que puedo o que no puedo, se puede moldear, eso nos enseña la neurociencia que es la parte plástica del cerebro”.

Esperanza Nieto analizó que la etapa que se atraviesa desarrollará las inteligencias que algunas personas no se habían que tenían, “porque estamos siempre pensando en la inteligencia intelectual o la facilidad corporal para hacer algo, pero no pensamos en otros tipos de inteligencias, entonces yo creo que ahorita me da la impresión de que en este cambio de rutinas, horarios, vamos a empezar a darnos cuenta de que tienes inteligencias que puedes usar para muchísimas cosas, no nada más lo que estábamos pensando antes que era la única inteligencia, que se pensaba que era la intelectual”.