Salvemos una vida: Cultivando la paz seremos cada vez mejores personas

Una persona feliz no le hace daño a nadie, y es importante tener siempre presente la “regla de oro” al comprometerse a tratar a los demás como uno desearía ser tratado, se comentó ayer en el programa radiofónico Salvemos una Vida.

En esta ocasión, Esperanza Nieto tuvo a su cargo la emisión que se transmite de 11:00 a 12:00 horas por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, y tuvo como invitada a Malena Barquín quien abordó el tema “La nueva paz y máximo respeto”, quien recordó que desde hace varios años analiza los temas relacionados con la alegría y la felicidad.

Esperanza Nieto preguntó a la invitada qué beneficios ha tenido abordar esos temas, y Malena Barquín respondió: “principalmente mi misión, y la línea que he seguido en los últimos años es cultivar herramientas de felicidad, considerada ésta como un derecho humano, más allá de sólo la alegría, pues a veces pensamos que la felicidad está con nosotros todo el tiempo, y a veces es abrazar nuestro desafío”.

Agregó que “cultivando herramientas para ser personas más felices o tener una vida más plena, de forma directa o indirecta brinda en los seres humanos, y en consecuencia en las sociedades, una persona de paz, porque es feliz, no le hace daño a nadie, no está creando entornos de violencia o negativos, sino positivos, agradables, amables, cordiales, y donde se brindan estas herramientas o valores se va cultivando directa e indirectamente la paz”.

A manera de acotación, Esperanza Nieto recordó al auditorio que su invitada ha desarrollado actividades relacionadas con la promoción de la paz. Además, ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Yucatán (Ammeyuc).

Al respecto, Malena Barquín dijo que hace algunos años entabló alianzas con una asociación civil denominada “Jornada de Derechos Humanos”, tomando en cuenta que la felicidad es un derecho humano universal, por lo que colaboraron en conjunto.

“A la par de ese trabajo, en el año 2019, cuando Mérida fue sede de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, también colaboraron; y durante la pandemia del coronavirus, un año después, otorgaron becas principalmente para los jóvenes”.

Agregó que hace un mes se llevó a cabo por segunda ocasión en México la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz, en Monterrey, Nuevo León, adonde acudió una delegación de yucatecos, principalmente jóvenes, y de la cual formó parte debido al trabajo que ha realizado en los últimos años promoviendo herramientas en cultura de paz, felicidad y derechos humanos.

Liderazgo positivo

“En el 2020 tuve la gran fortuna de ser premiada a nivel internacional por la organización de liderazgo positivo ‘Vivir Internacionalmente’, como consecuencia del trabajo que se ha llevado a cabo, y en 2022 tuve un reconocimiento promoviendo la cultura de paz”, comentó.

“Ahora (en 2024) no hay un trofeo ni nada, pero el hecho de que te consideren por tu trabajo para ser parte de una delegación, ir a aprender y traer esas herramientas a Yucatán, para mí es un honor”, manifestó la invitada.

A su vez, la conductora Esperanza Nieto destacó que la fundadora y presidenta del programa Salvemos una Vida, Alis García Gamboa, ha sido invitada a ser Embajadora de Paz por parte de la Organización Mundial por la Paz, organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En este sentido, la conductora reconoció a Alis García por su labor de ayuda al prójimo durante muchos años, y recordó que la galardonada integró el Comité de Damas Voluntarias de la Cruz Roja, fue fundadora del primer albergue para enfermos de Sida, entre otras acciones de voluntariado a favor de la sociedad.

“Tenemos esa alegría por trabajar arduamente por la paz, y por supuesto, todo eso nos empapa y nos salpica a todos, para darnos cuenta qué tan importante es la paz”, expresó Esperanza Nieto.

Malena Barquín manifestó que muchas veces las personas piensan en la paz como algo icónico, o vestirse de blanco, pero la paz va más allá de la ausencia de violencia.

“A veces pensamos que como no hay violencia física o no es demasiado tangible, estamos en paz, y no es así. Por ejemplo, puedes estar en un área de tranquilidad, y sin embargo no precisamente estar en un entorno de paz, o no estar en paz contigo mismo, desde adentro”, explico.

La invitada resaltó la importancia de que una persona tenga en cuenta amar al prójimo como a uno mismo, y cumplir la denominada “regla de oro”, la cual es comprometerse a tratar a los demás como uno desearía ser tratado.

Esperanza Nieto cerró el tema al manifestar que no importa el lenguaje ni de dónde provenga la persona, tampoco el color o la estatura del individuo, lo importante es que todos somos seres humanos.