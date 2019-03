Celebremos con ellas las cosas maravillosas

William Sierra/Mérida

La mujer lo es todo, sustentadora y conservadora de vida, con un espíritu guerrero que la caracteriza y le permite salir adelante en cualquier situación que se le presente y en el ámbito que sea, destacó la maestra Alejandra Jiménez Virgen, durante el programa radiofónico Salvemos una Vida, que se transmite los viernes de 11:00 a 12:00 horas a través de Amor 100.1 Radio, de Grupo SIPSE.

En esta ocasión las anfitrionas fueron Alis García, fundadora de este programa, y Marilyz Escalante, en el marco el Día Internacional de la Mujer. La especialista en ontología enfatizó que las mujeres son algo maravilloso, parte de Dios que co-crea, que logra lazos afectivos, de salvamentos.

“Ese brindar por el que se fue y por el próximo que vendrá, lo tiene la mujer”, enfatizó Alejandra Jiménez, y abundó que han enseñado al mundo que la fuerza de la mujer, cuando logra un estado de madurez, no de competencia, sino de entendimiento y de empatía, de una relación de amor, se logra algo maravilloso.

“Hay que celebrar cosas maravillosas, no sólo haber nacido como mujer. El estado femenino repara, sana, regenera y rehace. Si alguien sabe rehacer su vida es una mujer. Puede quedar viuda, divorciada, en cualquier estado de vulnerabilidad, y sin embargo, la ves a ella y su familia salir adelante”, destacó.

Puso como ejemplo la película “Coco” de Disney, en la que una mujer, al quedar sola, aprendió a hacer zapatos y sacó adelante a su familia. Sin embargo, dijo que es importante no solo repercutir en nosotros y otras personas, sino que nuestra acción sea verdaderamente aplicable a la cotidianidad.

“En este Día de la Mujer se debe resaltar esa coherencia, esa acción constantemente regeneradora, creativa, empática, y que con el hecho de que tenga matices humanos se estará trascendiendo”, añadió.

La invitada manifestó que la equidad de género ha permitido que tanto hombres como mujeres pueden competir por un mismo puesto, siempre y cuando manifiesten las mismas habilidades. Sin embargo, en su propia naturaleza, el hombre tiene la fortaleza, y la mujer, la intuición. “El proceso empático no nos debe llevar sólo a ese respeto de hombre y mujer, sino también de la sociedad”, acotó.

Al respecto, Alis García señaló la importancia de tener ese respeto y nunca sentirse menos, de tener derechos de igualdad, de revalorarnos. “En este Día de la Mujer, uno de los puntos más importantes es revalorarse. Lo hemos hecho desde el punto de vista femenino, profesional, materno y familiar, pero ¿lo hemos hecho, desde el yo planeta?, ¿lo estamos cuidando?, cuestionó.

Alejandra Jiménez manifestó que la mujer debe ser coherente, comenzando en que lo que se piensa debe trascender en lo que habla y hace. “La coherencia de la mujer debe establecerse en tres factores: sabiendo donde está mi salud, mi felicidad y entender qué es lo que me obstaculiza para buscar la solución. A veces, preferimos estar en la comodidad, pero por voluntad propia, no porque no haya alguna salida, sino que decidió vivir feliz su calvario”, añadió.

También manifestó que en ocasiones uno se siente más importante que el otro, que se siente con la libertad de tomar decisiones por ti. “Aquí no hay que caer en el juego, esas congruencias de la pseudocomplacencia nacen porque no sabemos lo que queremos”, señaló.

Al retomar el tema de la madre naturaleza, dijo que aunque es una labor de que todos la procuren, son las mujeres las más preocupadas en cuidarla, pues de esta manera no estaremos salvando una vida, sino muchas. “Los que hemos afectado a la madre naturaleza somos esta generación que se volvió tan avariciosa, que devastó. El deseo de la inmediatez, de querer la modernidad que nos llevó a crear plástico sin parar hasta que ya, al estar superándonos, nos hemos dado cuenta que debemos parar. Es importarte crear una nueva cultura, de reutilizar, reciclar, reparar”, comentó.

“Tal vez mucha gente lo está haciendo con una conciencia de vida. Cuando comenzamos a crear una cultura, en la que nosotros y nuestros hijos empiezan a convivir primero en familia, vamos a tener paz, armonía, amor”, manifestó. Y añadió que cuando se está en paz se puede crear, sembrar; si se está en armonía se puede dar el tiempo de ver cómo crece esa planta.

También señaló que el ser humano necesita estar saludable para tener un punto de equilibrio, aunque el equilibrio moral a veces no se ajusta al equilibrio creativo, y puso como ejemplo a Pablo Picasso: Su equilibrio moral, en su lujuria, su relación extramarital para una persona conservadora es insultante. Sin embargo, para la naturaleza creativa de ese individuo tener ese tipo de experiencia era moral, biológica y mental, e incluso anímicamente requerida por la cantidad de emoción y adrenalina que le generaba para crear.

Por ello, dijo, el primer equilibrio que debe buscar el ser humano es ser saludable, luego buscar que las decisiones de vida que tome no afecten a nadie, que le permitan su expansión personal”, comentó. “El equilibrio es ese punto personal de la armonía. Cada generación e individuo debe crecer en su espacio y tiempo”, expresó.

Alejandra Jiménez indicó que estamos viviendo etapas de desequilibrio, por eso debemos tomar consciencia, empezando con lo que “yo puedo hacer en mi casa”.

Al respecto, Alis García apuntó: “Hay que estar conscientes que debemos comenzar con uno mismo y luego con la familia. Son las mujeres las que educamos, y si no inculcamos a nuestros hijos ese amor por la naturaleza, ellos no le darán ningún valor”.