Salvemos una vida: El amor debe demostrarse con acciones concretas

El amor sólo se puede demostrar con acciones concretas, de lo contrario carece de sentido, afirmó el terapeuta Miguel Ángel Tlacatelpa en el programa radiofónico Salvemos una Vida, en el marco del “mes del amor y la amistad”.

Fue el invitado en la emisión de ayer, conducida en esta ocasión por Esperanza Nieto, a partir de las 11:00 horas, a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, donde se abordó el tema ¿Qué es el amor?

Al respecto, el especialista subrayó que si una persona no realiza ninguna acción que compruebe el afecto que manifiesta, entonces se convierte en una palabra hueca sin ningún sentido.

Comentó que las palabras amigo y amor provienen de la misma raíz; sin embargo, amar no es sinónimo de convivencia, porque muchas veces, cuando se expresa la frase “te amo”, no necesariamente significa que se tenga que convivir entre cuatro paredes con la persona.

“Hemos venido repitiendo, porque lo hemos escuchado: te amo, te amo, te amo, con frecuencia decimos estas palabras de una manera tan sin sentido, ya sólo por mencionarla, y a veces ni siquiera sentimos nada de esto”, agregó.

Miguel Ángel Tlacatelpa citó la vida de Jesucristo, de quien dijo que ama a todo el mundo y hablaba del amor, pero no con todo el mundo trabajaba, sino que contaba con sus apóstoles con los cuales compartía y salía a impartir el mensaje de amor.

Sin condiciones

“A la hora de estar reunido (Jesucristo) solamente estaba con los suyos, en un pequeño círculo; la palabra amor requiere de una hermosa condición: necesariamente debe ser incondicional, es decir, para poderle decir a alguien que es mi amigo y que lo amo, tiene que ser sin condiciones. Porque si pongo una, cualquiera que sea, ya no es amor, podrá ser cualquier otra cosa, interés, querencia o necesidad”, explicó.

El invitado agregó que si una persona le expresa a otra que la ama, pero le exige que no tenga más amigos, entonces hay una condición.

“Sucede hasta en la casa, con los hijos, que a veces no entienden, para ellos da igual el amor, querencia, lo que sea. Yo le digo a mi niño: o te comes la sopa o ya no te quiero, y entonces el niño entra en desesperación, porque a veces se siente rechazado, tiene que comer una sopa que no es de su agrado, porque le están retirando el amor. Para un niño es muy desestructurante que le digas que lo vas a dejar de amar porque no se come la sopa”, dijo el especialista.

Palabras y hechos

Esperanza Nieto manifestó que cuando una persona pone condiciones en el amor, entonces la relación se torna difícil. Al respecto, Miguel Ángel Tlacatelpa dijo que “podrá ser cualquier cosa distinta, pero no es amor”.

Y abundó: “Cuando dos personas tienen que convivir entre cuatro paredes, ya sea en la casa o en el trabajo, para que una persona realmente se sienta feliz, productiva y con amor, deben existir dos aspectos fundamentales: sentirse amado y amar a la persona con la que se quiere estar. Es decir, si amo mi trabajo y a las personas con quienes estoy, entonces me siento amado, pero si tengo que limosnear un poco de atención, esto es muy desgastante”.

El terapeuta acotó que un individuo tiene que ir a un trabajar que no ama, entonces tenderá con mucha facilidad a estar enfermo, porque no siente el amor interno.

“Cuando amo lo que hago, independientemente del ambiente que me rodee, me siento productivo y a gusto, si a eso le agregamos que me llevo bien y puedo convivir con quienes estoy, tanto en el trabajo como en la casa, por supuesto que me vuelvo un ser altamente productivo y sano; entonces, podríamos decir que soy una persona amorosa”, explicó.

En este sentido, reiteró que el amor sólo se puede demostrar a través de hechos concretos, “porque no puedo decir que te amo y no hago absolutamente ninguna acción que efectivamente demuestre este afecto a quien digo amar; si sólo lo digo, es una palabra hueca que no tiene absolutamente ningún sentido”, concluyó.