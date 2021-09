Salvemos una vida: El mejor momento de mi vida lo decido yo

MÉRIDA, Yucatán.- El presente es lo único verdadero que existe, yo decido que este momento sea el mejor de mi vida, porque depende absolutamente de mí, el pasado probablemente fue circunstancial, pudo ser bueno, el futuro ni lo sabemos, manifestó el médico veterinario Rafael García López en el programa Salvemos una Vida.

Así comenzó la charla en vivo la transmisión de ayer por la estación Amor 100.1 y a través del Facebook de Salvemos Una Vida Radio, que en esta ocasión abordó el tema “Una experiencia de vida como camino de esperanza aun en estos días”, la conductora y fundadora del programa, Alis García Gamboa, saludó a los radioescuchas con una sonrisa y buenos deseos.

“Felices como cada mañana, disfrutando cada minuto de nuestra vida, esto es muy importante en estos momentos en que tanta gente, amigos, conocidos y familiares se han ido, sobre todo por la pandemia, pero también por otros padecimientos o problemas de salud, pero nosotros seguiremos aquí hasta que Nuestro Señor nos llame; por ahora debemos disfrutar cada minuto el gran regalo que tenemos que es nuestro presente”, indicó.

En este contexto, el invitado compartió que perdió los riñones y fue trasplantado dos veces, de la última han pasado 11 años y su esposa fue quien le donó un órgano; a raíz de ello se volvió muy disciplinado, pero dos años antes tuvo cáncer de piel iniciado con una herida en la oreja.

“Cuatro años después de haber sido trasplantado me diagnosticaron apendicitis séptica, eso sí fue algo fuerte, llegué reventado de emergencia al hospital con un abdomen tenso, me operaron y me lavaron todas las vísceras, cuando me recuperaba en mi cuarto volví a bendecir: Dios mío, cuánto me quieres. Me pongo tan contento, me visitan, empiezo a platicar, pero de nuevo se infla mi abdomen y me dicen que tengo peritonitis”, expuso.

Agregó que estando hospitalizado lo desahuciaron, pues desde la primera cirugía le quitaron todos los inmunosupresores y le comentaron que era muy probable que perdiera su segundo trasplante, que por tanto antibiótico e infección el riñón donado no iba a resistir. Entonces se entregó a Dios, se despidió de todos, grabó un video que publicó en Facebook, el cual ahora le da pena que lo vean, porque sigue vivo.

A los seis días se dio el milagro

Rafael García destacó que le ofrecieron realizarle una cirugía para retirarle el intestino descompuesto y conectar la parte sana a la pared abdominal para que recolectara sus heces, a lo que accedió, y a los seis días se dio el milagro. “Cuando te da peritonitis muchas veces la persona fallece en horas”.

“Salí vivo de la operación, estuve dos años recolectando mis heces en una bolsita, después me volvieron a operar, ahora estoy reconectado; después me sale una hernia, tengo una malla en la zona de la cirugía. Le pregunté a un internista si había tenido alguna vez un paciente que haya vivido con sepsis abdominal con excremento en peritoneo, y me respondió que con este problema lo más seguro es morirse en horas”.

El médico internista le dijo: “He tenido pacientes que se han salvado, pero con dos trasplantes previos, la verdad es que eres un caso excepcional”.

Indicó que cuenta estas experiencias porque dentro de lo malo que ha vivido siempre estuvo preparado para morir, esto fue hace cinco años, ahora tiene 53, fue cuatro años después de su segundo trasplante.

“Sé que me puedo morir de Covid, me pueden atropellar, sólo Dios sabe qué me puede pasar; pero sé que lo que he vivido sirve para que quien me escucha tenga fe y esperanza, y no importa lo que tenga, créeme que se puede”, expresó.

Estar preparados

Alis García dijo que en verdad se puede y es una súper experiencia de vida; es importante escuchar esta historia de bendición y milagros, “este doctor nos está contando lo que pasó durante tantos años, y como siempre tuvo fe de salir adelante y de aceptar que si en un momento dado el Señor lo llamaba, estaba preparado”.

Agregó que “siempre se dice que debemos estar preparados en todo momento, para que si sucede un accidente de tránsito o se te cae el techo de la casa encima no nos agarre desprevenidos, pero la verdad no estamos conscientes de eso”.

García López se dirigió a la audiencia: “Tú que me escuchas, no sé qué estés padeciendo o si junto a ti hay alguien enfermo, pero quiero darte un consejo, siento que no fue muy difícil lo que logré para sobrevivir; sucede que cuando pierdes los riñones tienes dos opciones, aceptarlo o no, es decir, vivir o morir; he dado terapia de acompañamiento a compañeros con hemodiálisis, me he vuelto una persona que puede inspirar con mi historia, tengo muchas vivencias. Todos venimos a servir, créeme que hasta de mal ejemplo estamos sirviendo”.

Finalmente, el médico veterinario destacó que es importante la unión familiar, que la célula funcional de la sociedad es la familia y si ésta se enferma, se enferma la sociedad. “Considero que hoy puedo abrir un camino de fe y esperanza para ayudar a sanar esa sociedad a través de la percepción que tengas de lo que eres, y después de aceptar lo que tienes debes alimentarte sanamente para vivir más años”.