Salvemos una vida: El suicidio, es una falsa vía de escape de los problemas

El suicidio es una respuesta conductual frente a situaciones que una persona está experimentando en cuanto al tema afectivo, enfrenta una problemática que percibe se le ha salido de control y, en ese sentir que ya no se puede hacer nada empieza a aparecer la idea de muerte como una alternativa de solución, no como un deseo de morir, manifestó el psicólogo, Édgar Flores.

En una edición más del programa de radio “Salvemos una Vida”, que se transmite todos los viernes a las 11 de la mañana a través de Amor 100.1 de FM y también de su página de Facebook, se trato acerca del tema “Suicidio, comprender para prevenir”.

La conductora Marilis Escalante recordó que el pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, en este marco se realizaron una serie de programas hablando acerca de esta problemática y, ayer, como una última emisión, se hizo mención de todos los puntos acerca de lo que deberíamos saber.

Por su parte, el invitado aseguró que todos y todas podemos contribuir a la prevención, una bandera de todos los movimientos que trabajan con esta temática es que es prevenible. Cuando hablamos de este tema, muchas veces se tiende a asociarlo a temas de salud mental, pero si se enfoca sólo a eso, se le está dando una visión muy reducida y parcial a lo que en realidad es una problemática social.

“Cuando ya se le da una mirada más amplia y se ve la magnitud del problema, es cuando entendemos que para prevenirlo no solo se necesita la intervención de las instituciones gubernamentales o de profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, en realidad cualquiera puede abonar a la intervención de una situación de riesgo suicida”, señaló.

Comentó que nueve de cada diez personas que cometieron suicidio dieron señales de estar en una condición de riesgo y, aunque estadísticamente, una de esas diez se da de forma repentina, esto es por alguna condición muy en particular, pero los otros nueve casos estuvieron avisando semanas, meses, incluso años mientras se encontraban en situación de riesgo.“Si aprendemos a ver esas señales, a darnos cuenta de esos factores, podemos contribuir a la prevención”.

El psicólogo expuso que entre los indicadores destacan que la persona tienda a aislarse, pero no se debe confundir con una persona introvertida, sino que sea alguien que rechaza terminantemente la interacción social, se le invita a comer y lo rechaza, es decir hay una situación de asilamiento, hay que estar pendientes de los cambios porque ahí están las señales.

Entre los cambios repentinos está hablar de la muerte o del suicidio, esta temática comienza a ser parte de su narrativa habitual, opina de otros casos y comienza a plantearlo, eso se debe tomar en serio porque al menos la idea, el tema está ahí, son alertas que se deben tomar muy en cuenta.

“Algunas veces, a quienes estamos alrededor nos da miedo y le decimos a la persona que no piense en ello, que son tonterías, que ‘tiene tanto porque vivir’, desafortunadamente, esto abona a un sentimiento de soledad, porque ya no me siento en la confianza de comentarte a ti lo que estoy pensando hacer, porque voy a recibir un juicio y justamente la invalidación de lo que quiero intentar, ojo, una alerta es esto, la persona está dando señales de que existe un cansancio, un hartazgo emocional”, indicó.

El especialista explicó que se debe tener mucho cuidado con lo que se comenta, con las narrativas que la persona afectada nos da, porque muchas veces, queriendo ayudar y creyendo que no sufre, porque se piensa que su aflicción no es importante, se abona como un riesgo.

“Si dejamos de juzgar, estigmatizar, minimizar la aflicciones particulares que cada quien vive y empezamos a brindar estos espacios de escucha, de contención, apoyo y acompañamiento, porque no necesitamos los grandes discursos, algunas veces con el silencio basta, con decirle a la persona estoy aquí para ti, puedes decirme lo que quieras, estamos trabajando en prevención”, expresó.

Resaltó que en el tema del suicidio no se habla de causas, sino de factores de riesgo, como diversos son los seres humanos, lo que para uno es un factor de riesgo para otra persona puede no representarlo, cada caso y situación es muy particular.

Édgar Flores manifestó que hay tres puntos clave cuando se acompaña a alguien que está en riesgo: lo primero contener, ese espacio seguro que se le pueda brindar a alguien, muchas veces es vital para quien que está pasando por una situación crítica; segundo: escucha, donde se esté presente, simplemente para que la persona se desahogue y canalizar, porque no somos especialistas.

“He estado invitando a las personas a iniciar con una capacitación en primeros auxilios psicológicos, importantes en la realidad actual por como estamos viviendo esto en el Estado, así como la popularidad de los primeros auxilios físicos, se debe enfatizar en lo psicológicos, porque no sabemos a lo que nos podemos enfrentar, no sólo un riesgo suicida, sino cualquier crisis, un accidente, etc., y si al menos podemos brindarles estas herramientas, estamos abonando justamente en un trabajo de integración social que tanto necesitamos”, dijo.

Marilis Escalante recordó que cualquier problema tiene solución si se busca ayuda, para lo cual “Salvemos una Vida” tiene a disposición los dos números telefónicos 9 45 37 77 y el 075, a los cuales pueden llamar las 24 horas del día para apoyarlos y recordarles que “Vale la pena vivir”.