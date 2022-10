“Todos tenemos una razón por la cual vivir y vale la pena vivir, solo hay que saber por qué estoy viviendo. Todos fuimos creados con un propósito: algunos para hacer violines, otros para aportar algo a la sociedad, para inventar la electricidad, el foco, etc.”, aseguró Víctor Villanueva Abuxabqui, invitado del programa Salvemos Una Vida.

En una edición más de este programa de radio, que se transmite todos los viernes a las 11 de la mañana a través de Amor 100.1 de FM y también de su página de Facebook, se trató el tema “El que quiere encontrar un motivo de esperanza para su vida”.

La conductora Alis García Gamboa comentó que está feliz de compartir este tiempo con los radioescuchas y las personas de las redes sociales. Destacó que el mes de septiembre se dedica a la prevención del suicidio.

“Hay que hablar de las problemáticas, pero también de todo lo del alrededor. Este programa es precisamente para eso, para prevenir el suicidio, por eso hemos estado viendo distintos temas al respecto. Queremos que la gente tenga la información al respecto porque muchas veces no sabemos cómo actuar ante ello”, indicó.

Destacó que han abarcado la parte de prevención, la psicológica, pero no lo que respecta a la parte espiritual; es muy importante pues tiene que ver en la ayuda integral que se le da a las personas en “Salvemos una Vida”, ya que se necesita de la fuerza espiritual para salir adelante en la problemática que estemos atravesando, se hablado que las personas no quieren morir, solo buscan dejar de sufrir y para ello requieren de mucha fuerza espiritual.

El invitado dijo que la gente ya no quiere sufrir, no quiere vivir esas experiencias negativas, pierde la esperanza y la vida está cimentada en ello. Quien pierde la esperanza ya no desea seguir viviendo, es importante reflexionar acerca de porque no deben perderla.

“Es importante que si hemos perdido la esperanza, que si creemos que no hay una razón para vivir, que nos preguntemos ¿por que creo eso? Solo hay un Dios, es el único que existe y todos podemos creer en Él, hay quienes lo hacemos fielmente en Él, otros han perdido el sentido del por qué existen. Cuando preguntamos por qué perdí la esperanza, por qué no estoy enfocado en lo que me hace vivir”, indicó.

El especialista explicó que una de las principales razones por las que perdemos la esperanza es porque se escuchan voces erróneas, equivocadas, tuvo malas experiencias y por ello transmite ese mensaje porque piensa que todos están así, pero es incorrecto, aún el más pobre, el que se siente mal, tiene una razón por la cual estar vivo.

“Hay que escuchar las voces correctas, salir de la senda errónea en las que estamos, escuchar consejo. Hay una frase que dijo el Rey Salomón, en el consejo de muchos esta la victoria, la sabiduría, y siempre hay gente dispuesta ayudar. Las personas que han pasado por este programa y lo sustentan aconsejan y dan buenas motivaciones para recuperar el sentido de la vida”, señaló.

Aseguró que vivir trae ciertas implicaciones, trae consigo ciertas cosas implícitas, a veces se obtienen cosas que se quieren, otras veces las que se merecen o es mejor. Esperanza es poner la mirada en algo que no vemos, pero que se desea tener, y es lo mejor para cada uno.

“Hay un pasaje bíblico que define la Navidad, porque ya conocer la gracias de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Esto es la Navidad, el Rey, la segunda persona de la Trinidad baja a la tierra, se hace pobre siendo rico y con ello nos hace ricos. Él, que era rico en persona, poder, posesión, posición”, comentó.

Resaltó que hay mucho más por hacer, “Cristo te ama, quiere que vivas, que tengas vida terrenal, eterna, plena, porque Él dio su vida por todos, por amor”.

Alis García Gamboa recordó que cualquier problema tiene solución si se busca ayuda, para lo cual “Salvemos una Vida” tiene a disposición los dos números telefónicos 945 37 77 y el 075, a los cuales pueden llamar las 24 horas del día para obtener apoyo y recordarles que “Vale la pena vivir”.