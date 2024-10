Salvemos una Vida: “Inteligencia emocional” ayuda a mejorar la actitud ante la vida

El ser humano debe expresar sus emociones, sean estas de alegría o de tristeza, no debe reprimirse, pero es necesario tener en cuenta que esto sea sin desbordarse, analizó ayer el programa radiofónico “Salvemos una Vida”.

La emisión de este viernes conducida por Marilis Escalante, a las 11:00 horas, a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, tuvo como invitado al conferencista, docente y emprendedor, Juan Manuel Chávez, quien abordó el tema “Inteligencia emocional”.

Al respecto el entrevistado explicó que la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades adquiridas durante la vida que forman las maneras en la que una persona responde, maneja sus emociones y está relacionada con los pensamientos. “Sin inteligencia emocional, literalmente, podemos llegar a enfermarnos”, dijo.

En la emisión, Marilis Escalante preguntó al invitado si se nace con inteligencia emocional o se adquiere con el paso de la vida, a lo cual respondió ejemplificando que un bebé cuando tiene hambre llora, cuando le duele algo, también llora, o cuando quiere algo, también llora.

“Un bebé muestra inteligencia emocional al llorar porque es la única manera en la que puede expresarse, sin embargo, mucha muestra de inteligencia emocional se van dando a lo largo de la niñez, donde la adquiere de acuerdo con la educación, los valores de familia, dependiendo de la persona que lo cuida, hay un componente que se trae por nacimiento, pero también gran parte de la inteligencia emocional se va adquiriendo según nuestras experiencias de vida”, explicó.

Marilis Escalante también preguntó cómo una persona puede descubrir si es inteligente emocionalmente.

Al respecto, Juan Manuel Chávez explicó: “cuando una persona carece de inteligencia emocional o no la tiene tan fina, pues será la persona que puede tomarse las cosas muy apecho, son las personas que padecen depresión, viven molestas, que no tienen un balance, equilibrio en sus emociones, por ejemplo, una persona que en un día puede llegar a estar eufórica, pero a las dos horas está deprimida, pero a las dos horas está muy molesta, entonces este desequilibrio emocional es una muestra clara de una persona que no domina la inteligencia emocional, no es que no la tenga, sino que no la domina”.

Asimismo, indicó que, desde que una persona nace, la inteligencia emocional ayuda al ser humano a sobrevivir.

“Qué pasaría con un bebé que a pesar de que le duele algo y tiene hambre no llora, pues no lo atienden. Entonces, literalmente, y muchos autores coinciden en esto, el rol del ser humano es sobrevivir. En la edad de adulto una persona puede hablar, puede expresarse, puede ser asertivo, se comunica, pero el fin de las emociones es sobrevivir, es llevar una mejor vida”, expuso.

Al ahondar sobre el tema, Marilis Escalante manifestó que conforme el ser humano crece la inteligencia emocional se complementa.

En cuanto a eso, Juan Manuel Chávez secundó el planteamiento al exponer que “conforme vamos creciendo nuestro círculo social crece, al principio sólo son nuestros papás o la nana, pero conforme crecemos nuestro círculo social se vuelve mayor o más complejo, es muy importante que nosotros sepamos adaptarnos, la adaptación es parte de la inteligencia emocional, la persona que domina la inteligencia emocional es una persona que domina la comunicación asertiva”.

Además, cuestionó ¿Cómo saber si las emociones que yo estoy sintiendo son sanas y saludables?

Sobre este asunto, el invitado al programa manifestó que, cuando una persona siente una emoción sana, seguramente no tendrá una consecuencia negativa a corto, mediano o largo plazo.

“Los autores describen varias emociones normales en el ser humano: alegría, tristeza, enojo, y miedo, que todas las personas las hemos sentido y nunca han tenido consecuencias negativas o no suelen tenerlas. Esas emociones normales nos ayudan a sobrevivir, a encajar mejor en la sociedad, a pertenecer a un grupo, existen emociones que son tóxicas o negativas, que son normales, pero que pueden llegar a exacerbar, por ejemplo, una alegría mal manejada se puede convertir en una euforia, cuando una persona siente euforia ya no piensa en las consecuencias y ya no razona igual”, expuso.

En este sentido, Juan Manuel Chávez agregó que cuando una tristeza se prolonga evidencia que ya no es manejada de manera adecuada, se puede convertir en una depresión.

“Un enojo es normal, pero no es normal, ni saludable, llegar a sentir odio, y podemos decir cómo las situaciones mal manejadas se pueden llegar a transformar en otras emociones cuyas consecuencias puedan ser nefastas”, expresó.

Analizó que las personas con inteligencia emocional saben que no hay por qué reprimir las emociones positivas.

“Una persona con inteligencia emocional mostrará tolerancia a la frustración, suele ser paciente, prudente, que muestra temple ante viceversas situaciones adversas, porque la vida no es color de rosa como quisiéramos todos”, dijo Juan Manuel Chávez.