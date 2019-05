El mensaje que transforma la vida de los problemáticos

William Sierra/Mérida

Hay que animar a los jóvenes, especialmente a los “problemáticos”, preocuparnos en ver qué tienen en su interior y hacerles llegar buenos mensajes, más que con palabras, con hechos, con el ejemplo, expresó Marla Cámara Cosgaya, doctora en liderazgo y gestión educativa, en el programa radiofónico Salvemos una Vida, que se transmite por AMOR 100.1 de Grupo SIPSE, todos los viernes de 11.00 a 12:00 horas.

Ante los conductores Jorge Barrera y Luis Pinto, la invitada especial recordó que su labor con los jóvenes surge en 2001, tras un diplomado en Derechos y Necesidades para Niños en el que le encargan realizar un trabajo en lo que fue la escuela de menores infractores. Realizan un diagnostico junto con varios compañeros y un profesor. Al año siguiente comienza a tener conocimiento de la situación de los muchachos y los atiende en su educación.

De ahí surge el interés de estudiar la psicopedagogía, luego una maestría en ciencias de la educación, y en la tesis doctoral tiene que realizar un estudio para saber si hay algún programa que permita a los jóvenes reinsertarse, y continúa sus estudios al salir de ahí.

“Cuando logras tener una conexión no de alumno-maestro, sino de amigo, se va teniendo una relación con el joven y éste asume confianza consigo mismo”, manifestó.

La invitada también pidió que tengamos un poco más de paciencia con nuestros mayores, como nuestros abuelos, sobre todo cuando quieren darnos algún consejo.

“A nuestros abuelitos o padres, a veces se les olvida cuando eran jóvenes y hacían las cosas que nosotros hacemos en otros tiempos o en otras épocas”, indicó, y recordó a los jóvenes que hay cosas tan maravillosas en la cuestión de la educación, y no precisamente en lo académico, lo cual por su puesto es bueno, y lo necesitamos.

Hay que descubrir la educación misma. Por ejemplo, si estamos hablando estamos educando, estamos transmitiendo algo, aquellas que nos inculcan cosas positivas, buenas, como la madre Teresa de Calcuta, que dedicó su vida a predicar el amor. «Ella decía que nos fijemos bien del que dice ser tu amigo: si te hace ser una mejor persona y más feliz, es tu amigo, pero el que asegura que lo es y no te está haciendo ser alguien mejor, y tampoco te hace sentir bien, entonces no es tu amigo, alejémonos de él, no pasa nada”, señaló.

También expresó que no se cansa de recordarles a los jóvenes que «somos con quien andamos», de ahí la importancia de rodearnos de gente positiva y no con aquellos que nos inducen al mal camino.

Recordó que durante la labor que emprendió en apoyo de niños y jóvenes, por diversas circunstancias acabó realizándola sola, lo cual, señaló Jorge Barrera, es loable, pues al detectar esa necesidad que hay, no se puso a ver si le ayudan los demás o no.

A su vez, Luis Pinto señaló que muchas veces a los jóvenes les falta involucrarse más en cosas que valgan la pena, no fijarse solo es cuestiones pasajeras; involucrarse en actividades deportivas en vez de ir experimentando algo que los puede llevar al mal, como la drogadicción y el alcoholismo.

Marla mencionó que le encanta escuchar cuando jóvenes como Luis se expresan así, y también subrayó que la labor que se efectúa en La Casita es sinónimo de amor, con gente las 24 horas estando al pendiente del necesitado.

Manifestó que por eso trabaja en el llamado «Sur profundo» de la ciudad, en los San AntonioXluch I, II y III, en los Emiliano Zapata Sur y San José Tecoh, donde hay muchos chicos, que cuando va al Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama) no quiere ver ahí.

Luego de destacar el trabajo que realiza la Dra. Cámara en esas comunidades, Luis Pinto señaló que es necesario que más gente haga lo que hace la invitada, que alcen la voz y digan aquí estamos para apoyar. “Hay ocasiones que puede parecer que se está perdiendo la batalla, que hay más gente mala que buena, cuando no es así. Lo que sucede es que a los primeros no les importa mostrar lo negativo que pudieran hacer, y en cambio los buenos lo hacen sin buscar promoción”, señaló. “Hace falta que los buenos amigos atraigan a más personas, que no tengan temor hacerlo”, añadió.

Jorge Barrera señaló que esto es importante, pues de lo contrario llegamos a caer en la indiferencia, nos acostumbramos que de un lado están los buenos y del otro lado los malos, y estos que hagan lo que quieran.

Marla Cámara abundó que ante la situación que les está tocando vivir a los jóvenes, los que no quieren involucrarse lo hacen por temor o apatía, pero hay que insistirles en que cambien, poniendo nosotros el ejemplo.

“El ejemplo invita más que la palabra. Quisiera recomendar mucho tener cuidado con lo que decimos, pues a veces hacemos lo contrario, se desvirtúa lo que se pretende”, señaló, tras mencionar que los niños con los que trabaja, observan más que escuchar, pues están cansados de tanto que les han dicho que son malos, que son problemáticos”, enfatizó.

Barrera comentó también que estamos en una época en la que todo parece igual, incluso hasta lo malo, lo cual no debe ser, pues tenemos que luchar un poco más por el propio bien del ser humano, para mejorar nuestra calidad de vida.

“Por eso es agradable ver, por ejemplo, algún joven que cambió su vida, que por un momento fue delincuente, pero luego estuvo en un centro especializado, reencontró su camino, terminó la prepa. Es una gran satisfacción, pues acabará siendo un hombre de bien”, indicó.

“El haber tenido una mala actitud, de lo cual nadie está exento, no quiere decir que no se puede. Lo importante es rectificar, siempre habrá tiempo para ello, y además se cuenta con centros e instituciones para eso. Aquí tenemos un teléfono en el que habrá una persona todo el tiempo para ayudar, escuchar, orientar y canalizar al lugar que necesites. Hay ayuda, sólo es cuestión de pedirla”, abundó y mencionó que los interesados en colaborar con la Dra. Marla Cámara pueden comunicarse al teléfono 99-91-54-11-80.

La invitada recordó que hace dos años, un sacerdote la invitó a llevar su proyecto en el sur de la ciudad, y hoy en día puede ver que funcionó, con niños que al año ya habían acabado la primaria, y otros, la secundaria.