Salvemos una vida: La depresión no es solo tristeza

La depresión no es una tristeza pasajera, es un trastorno que requiere atención y que está altamente vinculado a los casos de suicidio, por ello es crucial ayudar a las personas que la padecen y difundir acciones de prevención para salvar vidas.

Ayer, en el programa “Salvemos una Vida,” transmitido como cada viernes de 11:00 a 12:00 horas por AMOR 100.1 FM de Grupo SIPSE, el tema de la depresión fue abordado bajo la conducción de Alis García Gamboa y el experto en el tema, el Dr. Salvador González Gutiérrez, enfatizando la importancia de no estigmatizar la depresión, fomentar la conciencia pública sobre la salud mental y ofrecer recursos prácticos para aquellos que puedan enfrentar esta enfermedad.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Depresión, que fue el pasado sábado 13 de enero, el Dr. Salvador González, reconocido colaborador y voluntario del programa, y la conductora Alis García, comentaron que el padecimiento es un problema a nivel mundial y más común de lo que se cree, ya que no distingue género ni condición social. Además, las repercusiones de que la depresión no sea atendida son graves e, incluso, mortales, que no se limitan al enfermo, por ello recalca que no debe confundirse con la tristeza.

El experto explicó que la depresión es un trastorno con una historia natural y un proceso evolutivo que requiere atención y que no debe ser minimizado ni normalizado. En cuanto a la causa de la depresión, se mencionó que, desde la perspectiva científica y los estudios de neurociencias, existe una relación significativa con el funcionamiento normal del cerebro y las sustancias químicas que influyen en el estado de ánimo.

Esto hace que sea una enfermedad compleja, multifactorial y vinculada a factores genéticos, herencia y condiciones ambientales. González Gutiérrez explicó que la depresión es capaz de desarrollar síntomas que pueden ser graves. Cuando ya la persona que la padece ha pasado por un estado depresivo crónico y considera que su vida no tiene sentido, puede llegar a autolesiones e incluso atentar contra sí mismo.

Ese estado de ánimo se conoce más con frecuencia, y en la actualidad es un punto científico que tiene que ver mucho con el cerebro, lo que es un funcionamiento normal de unas sustancias químicas que uno debe tener y de repente estas no se forman por muchas razones, y esto impide que mantengamos un estado acorde con lo que es nuestra situación vital. La importancia de diferenciar entre la tristeza común y la depresión fue resaltada, así como la necesidad de comprender que la segunda es un proceso que se desarrolla en semanas, no un cambio repentino de un día para otro.

El especialista subrayó la relevancia de explorar el entorno y las condiciones de vida del individuo para comprender mejor el alcance de la depresión. Durante el programa se exploraron los síntomas de la depresión, incluyendo la sensación de inutilidad, culpabilidad excesiva e inapropiada, así como la pérdida de interés en actividades cotidianas. También se abordó cómo el padecimiento puede manifestarse en niños y adolescentes, a menudo confundida con otros trastornos.

Alis García, quien recalcó la importancia de la comunicación, la resolución de conflictos y la detección temprana de la depresión, con el objetivo de proporcionar herramientas prácticas a los radioescuchas, señaló que la depresión es una enfermedad que incluso afecta a la familia y a las personas cercanas al paciente. Es crucial entender que la depresión no discrimina por edades, tanto niños como adolescentes y adultos mayores pueden experimentarla.

El porcentaje de personas mayores de 60 a 65 años que sufren de depresión de forma permanente es significativo, llegando al 20-30%. Muchas veces, esto se relaciona con problemas no resueltos a lo largo de sus vidas. González Gutiérrez destacó la importancia de no pasar por alto problemas físicos que pueden contribuir a la depresión, como trastornos de la tiroides o cambios hormonales en mujeres y hombres mayores. Señalando que el envejecimiento puede traer consigo una serie de desafíos que deben abordarse para prevenir la depresión. Es crucial comprender que la depresión no sólo afecta la mente, sino que tiene un impacto integral en la vida de una persona. La fatiga, los cambios en la movilidad y otros síntomas físicos son parte de la experiencia depresiva.

El invitado subrayó la importancia de investigar en cada caso si es la primera vez que alguien experimenta depresión. Destacando que, en algunos casos, con apoyo médico y familiar, las personas han superado cuadros depresivos sin necesidad de medicamentos. En cuanto a los tratamientos, se abordó el tema de la medicación antidepresiva, en la que advierte sobre la necesidad de un enfoque cuidadoso y personalizado para evitar la polifarmacia innecesaria, haciendo hincapié en que los antidepresivos no muestran resultados inmediatos, sino que su efecto puede tardar entre 10 y 15 días. Alicia García enfatizó la importancia de abordar la salud de manera integral, incluyendo aspectos físicos, emocionales, sociales, sexuales y espirituales, destacó incluso el papel crucial de la telemedicina y la necesidad de seguir trabajando en la conciencia pública sobre la importancia de la salud mental.

Para concluir, se proporcionaron los números de contacto de la línea de ayuda “Salvemos una Vida” (075 y 9945377), instando a las personas a buscar ayuda y no dejar que la depresión avance sin intervención.