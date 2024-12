Salvemos una vida: La dignidad humana, pilar para una sociedad justa

En el último programa de 2024, la emisión de “Salvemos una vida”, que se transmite todos los viernes por la estación radiofónica AMOR 100.1 FM de Grupo Sipse con la conducción de Alis García Gamboa, recibió en la cabina a Arturo Gutiérrez Barrera para charlar sobre el tema: “Alimento Espiritual”.

“Estamos felices, después de estas fiestas navideñas, donde tradicionalmente durante miles de años hemos festejado el nacimiento de Jesús, y qué bueno, es alrededor del mundo en que esto se festeja. Así que nadie puede venir a imponernos y a querernos cambiar nuestras tradiciones”, dijo Alis García al abrir la emisión.

Agregó que “yo sí quisiera, queridos amigos, decirles que los yucatecos hemos recibido muchas familias de todo el mundo que están viniendo de todo México, a vivir acá, y nosotros les hemos abierto las puertas y estamos conviviendo con ellos y ellos con nosotros muy felizmente. Es muy importante para todos y cada uno de los yucatecos y de los que vivimos en Mérida y en Yucatán: a todos los que están llegando a vivir acá, con mucho gusto los recibimos y convivimos con ellos en todos los aspectos, pero les pedimos que nos respeten, que no nos quieran cambiar y mucho menos imponer a la fuerza sus cosas, como ellos creen y piensan que es lo mejor o que es lo más moderno”.

Al presentar al invitado Arturo Gutiérrez, la conductora le pidió comentar sobre la labor que realiza.

“Soy arquitecto de carrera, aunque nunca lo he ejercido porque lo mío, lo que verdaderamente me apasiona, es la filosofía y la teología. Estudié Filosofía y Teología en Roma. Actualmente soy profesor de la Universidad Anáhuac de Mérida, en el área de Humanidades. A lo largo de todos estos años he procurado de una manera u otra, promover la justicia, la verdad, el bien y fundamentándolo sobre todo en razones racionales de por qué hay que defender eso. Hay que defenderlo porque de fondo hay una verdad que sustenta esa razón. La dignidad de la vida no es una moda, esto surge de la naturaleza del ser humano y de ahí que deba defenderse y promoverse”, expuso.

Dijo que, además de estas actividades, cuenta con un grupo de oración y es católico, practicante.

“En ese sentido, pues también procuro comprometerme con mi fe. Lo hago convencido de que no es solamente una fe personal, sino que tengo razones para creer en esta fe en la que yo vivo. Más allá de mi fe, que es lo fundamental en mi vida, pues las razones con las que yo también en esta batalla cultural espiritual contra la confusión que reina, tengo muchos argumentos filosóficos. Es decir, para poder defender la vida, no necesito hablar como católico, también puedo hablar como un ateo y dar razones racionales de porqué defender la vida. No es un tema solo religioso, sino también es un tema filosófico natural, antropológico”, detalló.

“De eso precisamente quería hablar en este programa, porque son cosas que les afectan al ser humano, a tal grado que en un momento dado ya no quieren vivir. Este es un programa de prevención del suicidio y la depresión, estas cosas que de que tú estás hablando son que llevan a esa confusión, que llega en un momento a deprimirlos y a no saber qué hacer y cómo manejarse. Hablabas de una verdad, de una justicia, que son cosas que no podemos comprarlas en ningún lado, nadie te las puede regalar”, comentó Alis García.

El invitado dijo que cuando se habla de temas parecidos le gusta el dicho: “Dios siempre perdona, el hombre a veces perdona, pero la naturaleza nunca perdona”.

“Esto se refiere a que cuando nosotros vamos en contra la naturaleza, se genera un efecto. Como profesor universitario ya llevo más de 15 años, y puedo decir que estoy en contacto con esta juventud, y he visto a lo largo de los años, esa confusión que se ha ido instalando muchas veces, cada vez más rápido en los jóvenes y ver cómo se les empieza a vender una serie de cosas, modas, relatos. Parece que ahora está muy de moda la palabra “empoderar” a la juventud, a la persona, al hombre, a la mujer, pero en realidad, como muchas de estas ideologías, vienen sin ningún sustento antropológico; al principio la gente se entusiasma mucho y la compra. Pero luego esto pasa factura en depresiones, angustia, confusión y esto es muy triste, porque los jóvenes tienen un potencial gigantesco, que viene cambiado por este tipo de ideologías, que les confunden”, advirtió Gutiérrez Barrera.

“Con tantas bendiciones y cosas buenas de las que debemos de dar gracias, en este fin de año y empezar el otro con mucho ánimo, con una gran sonrisa y una mente abierta. Con el propósito de no dejar que nos impongan las cosas malas, mucho menos a la fuerza. Pero tampoco por un conocimiento que ellos creen, que es su verdad. Vamos a luchar por nuestra verdad abiertamente y en todo momento, con la persona que estemos, con paz y con tranquilidad, pero siempre defendiendo a nuestra persona y a nuestro ser”, expresó Alis García, quien envió un abrazo y felicitación de Año Nuevo a los lectores y radioescuchas de “Salvemos una Vida”.