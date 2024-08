Salvemos una vida: La importancia de cerrar ciclos en todos los aspectos de la vida

El programa de radio “Salvemos una vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, en la emisión de esta semana, bajo la conducción de Esperanza Nieto, tuvo como invitado al doctor en psicología, Miguel Ángel Tlacatelpa (Dr. MAT) quien charló del tema “Cerrando ciclos”.

“El invitado de hoy, es un amigo de ‘Salvemos una Vida’, es un colaborador frecuente y con quien nos encanta platicar. En esta ocasión vamos a hablar de un tema del que no siempre pensamos. Lo vivimos y no nos damos cuenta que lo estamos viviendo”, expresó al presentar al Dr. MAT.

“Gracias, le enviamos un saludo a Alis García hasta México, donde está ahora, a todos los colaboradores y al equipo de producción. En ‘Salvemos un vida’ siempre te van a escuchar, van a encontrar un hombro, una mano amiga y un oído, dispuesto a escuchar y ayudar”, expresó Miguel Ángel Tlacatelpa.

Al iniciar la charla sobre el tema de esta semana, el Dr. MAT dijo que es sumamente importante, porque es algo que se vive y realiza todos los días de manera inconsciente.

“Está ahí pero no nos damos cuenta y a veces por no darnos cuenta, no cerramos o no concluimos esos ciclos como debe de ser. Lo que sucede es que en la vida todo tiene un inicio y un fin. Si lo vemos a nivel macro, digamos que así es la vida, nacemos y luego el cuerpo muere. Todos los días, absolutamente todos los días, estamos arrancando un nuevo ciclo. El día es un nuevo ciclo, un minuto es un ciclo, es un círculo que arranca y tiene que morir 60 segundos después. Es algo que incluso se pudiera conocer como el instante santo, es importante aprenderlo a reconocer, a vivirlo y sobre todo, saberlo proyectar para estar realmente todos los días y en cada instante, lo más productivamente posible mejor”, comentó el terapeuta.

Esperanza Nieto dijo que un ejemplo clásico de ello es la labor que realiza cotidianamente una mamá.

“Te levantas, empiezas el ciclo del día de la mañana, preparas el desayuno, despiertas a los hijos, los llevas a la escuela, regresas, preparas la comida y todo lo que se tiene que hacer en una casa, ayudas en las tareas, llevas a clases o no, acaba la cena. Y es cuando dices: ‘Me voy a dormir’. Es ahí cuando acaba tu ciclo del día. Pero te das cuenta que acabó el ciclo y lo terminaste, como debía de ser”, agregó.

Miguel Ángel Tlacatelpa mencionó el caso de una hermana de nombre Irma a la que le envió saludos.

“Un día, cuando su hija estaba chica, le dice: “Mamá, qué estudiaste tú y le dice: ‘Estudié Ingeniería’ y la niña le responde: “No, pero cuéntame. ¿Todo lo que estudiaste, desde la primera vez que entraste? Irma le dice: “Bueno, inicié kínder, hice la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad. Luego su hija, le preguntó que cuántos años le llevó cada cosa. Y haciendo cuentas de todos los años y la niña le pregunta: ‘¿Todo eso tengo que estudiar para andar manejando todo el día como tú?’ y claro, ahí es donde mi hermana se da cuenta y dice: ‘Dios mío, subo, bajo, corro, salto, brinco, hago muchas cosas y no soy lo productiva que yo quisiera’. Entonces, a veces nos movemos demasiado, pero no estamos haciendo la productividad que realmente tenemos proyectada o quisiéramos hacer”, compartió.

Esperanza Nieto destacó que ser mamá y ama de casa, es un trabajo de tiempo completo y que las mujeres que trabajan en la profesión que eligieron y además son mamás, es como si estuvieran trabajando en dos profesiones, al mismo tiempo.

“¿Te das cuenta de ello? ¿Acabas bien tu ciclo? Vamos a decir el ciclo de tu casa con tus hijos y ¿Acabas bien el de tu trabajo, profesión o ventas?, lo que hagas aparte, ¿Lo acabas bien o lo acabas mal? Esa es mi pregunta. Ahí es donde no nos damos cuenta”, apuntó.

El Dr. MAT dijo que las mujeres no se dan cuenta que se están preparando como mamás. Están estudiando y no se dan cuenta pero en realidad se están preparando porque desde niñas se van adiestrando de alguna manera y preparando para ello.

“Muchas mujeres están mentalizadas y dicen: ‘Bendito sea Dios, qué bueno que hoy por hoy, ya las mujeres también están buscando el desarrollo personal’, pero ya tienen la otra carrera de ama de casa, porque la vinieron preparando desde niñas”, señaló.

Esperanza Nieto afirmó que el ser madre se aprende como si se hubiera cursado una carrera técnica al ir aprendiendo cómo las mamás, abuelas o tías, hacen las cosas y les van enseñando.

“Es un trabajo muy pesado, pero bueno, independientemente de esto hombres y mujeres. Ahora en el caso de los hombres, no importa que si reparas lavadoras y te dedicas todo el día a ello o manejas un camión de servicio público, es tu trabajo y lo acabas. Pero si tienes familia y eres papá, ¿Acabas tu ciclo del día como papá como debe de ser?”, cuestionó la conductora de “Salvemos una vida”.

El doctor Tlacatelpa agregó la pregunta que valdría la pena hacerse es: “¿Cómo estamos terminando el día?”

“Lo importante es que efectivamente todo inicia y todo acaba porque también en cuanto llegas a tu trabajo, ahí arranca tu ciclo de productividad laboral y entonces muchas veces nos traemos los problemas de casa al trabajo, porque en nuestra mente están. Aunque nos dicen: ‘tus problemas, déjalos afuera’. Sí, pero ¿Cómo me arranco el pedazo desde mi mente y lo dejo allá afuera? Entonces, en mi mente siempre está. Aunque está proyectando el trabajo que está haciendo, la labor que está realizando, sigue produciendo pensamientos, altamente incisivos, destructivos, y que bajan toda nuestra productividad. Luego, cierro el ciclo del trabajo, me voy a casa y arranca mi ciclo como papá o como mamá y los problemas del trabajo, me los traje a casa”, expuso.

“He aprendido muchísimo más de mis pacientes que de todo lo estudiado, porque la escuela te enseña muchísimas cosas, pero aprendes muchísimo más con las personas siempre frente a frente, al conocer los problemas que están viviendo día con día y que traen precisamente, un agotamiento brutal, una ansiedad espantosa y esto va ocasionando un desgaste físico, emocional y espiritual”, expresó el Dr. MAT.

Agregó que es importante para evitar lo anterior, el cerrar los ciclos en la familia, el trabajo, en el duelo por la pérdida de un ser querido, por un divorcio, entre otros.

“Háganse la pregunta: ‘¿Qué círculos decido cerrar aquí y ahora?’ y dedicar tiempo a cerrar esos círculos pendientes, hacer esa llamada, decir te amo, decir te quiero mucho, todo lo que ayude a cerrar esos ciclos, porque cuando cierro un círculo, invariablemente viene un descanso, hay un alivio. Se siente bien saber que ya quedó concluido ese ciclo”.

“La clave de todo esto es lo que uno decide. Entonces, amigos ustedes ya tienen la clave. Van a decidir el día de hoy, desde el círculo más pequeñito hasta el más grande para comenzar a cerrarlos”, finalizó Esperanza Nieto.