Salvemos una vida: La importancia de fomentar la paz y el máximo respeto

En la emisión de esta semana del programa de radio “Salvemos una vida”, que se transmite todos los viernes por AMOR 100.1 FM de Grupo SIPSE, la conductora Alis García Gamboa contó con la presencia del psicólogo Javier García Maldonado, para charlar sobre “La nueva paz”.

Al iniciar la plática, Alis García mencionó que este tema del que se ha estado hablado últimamente, es sumamente importante y debe tomar en cuenta desde los distintos aspectos de la paz, para construir una nueva sociedad de máximo respeto, desde unos a los otros, pero especialmente a nosotros mismos.

Javier García dijo que es muy importante el valor del respeto porque es lo que fomenta esa paz, que viene desde la paz interior, y también se debe fomentar el respeto hacia nosotros mismos, hacia las personas con las que vivimos, hacia la familia de cada quien y con quienes se interactúa, ya sea en el trabajo o en la escuela, y hacer una sociedad de amigos.

“Yo creo que el respeto va a marcar precisamente lo que buscamos, que viene a fortalecer el tejido social de la paz que hoy, si nos damos cuenta, debe ser una prioridad en nuestras vidas. Entonces, pienso que de alguna u otra manera todos buscamos el respeto y lo debemos fomentar. Los padres de familia saben que son formadores, y si inculcan a los niños el respeto, eso va a perdurar a lo largo de toda su vida”, comentó.

Alis García agregó que es importante el respeto a nosotros mismos y a los demás y evitar herirse tanto con situaciones pasadas como presentes.

“Como con alimentación o con medios ambientes, hay muchas cosas que nos hieren, que nos lastiman, y que por respeto a uno mismo deberíamos evitar o ver cómo manejarlo. Esto se va primero a tu pareja, a tu familia o al medio ambiente donde estés viviendo; si es algún padre o madre que está en comunidad o en el Seminario, y desde luego en los medios de trabajo, que es importantísimo; seguimos a nuestra ciudad, a nuestro país y al mundo entero”, señaló la conductora.

“Cambiaríamos completamente si verdaderamente nos respetamos, y esto de un máximo respeto. Si lo ponemos en la mente empezamos a trabajar en eso, tenerlo presente siempre, un máximo respeto. Respetarte a ti mismo es importante, porque con las cosas que te llegan, las que te hieren, lógicamente no te respetas y te lastimas, al grado que llega un momento, en que ya no quieres seguir viviendo y decides suicidarte”, expresó la fundadora de “Salvemos una Vida”.

Un sentido para la vida

Ante ello, el psicólogo García Maldonado dijo que muchas personas no le encuentran sentido a su vida porque tienen heridas emocionales, por eso no se respetan y algunas circunstancias las autodevalúan y hacen vulnerables.

“No hay una construcción sana de su autoestima en estas personas, señaló. Están tan lastimadas que se dedican a lastimar a los demás, algunos van por otros caminos y caen en adicciones. Entonces, este respeto que viene a formar nuestra estructura de la personalidad y nos ayuda a creer en nosotros mismos fomenta lo que decía Víctor Frank: un sentido para la vida”, manifestó.

El invitado afirmó que “tener un sentido en la vida hace que estemos satisfechos de nosotros mismos y podamos ir avanzando, con el orgullo de las cualidades que tenemos y las áreas de oportunidad que debemos trabajar todos. Entonces, creo que el respeto nos ayuda a valorar nuestra vida, y al respetarla no voy a atentar en contra de ella”.

“Realmente, mi integridad la tengo que cuidar porque me siento un ser valioso que puede estar en pareja, en familia, en comunidad; ser útil a los demás, un buen ciudadano. Es entonces que viene el amor propio”, acotó.

Javier García abundó que cuando hay un desprecio por la vida, las personas heridas no se dan cuenta que tienen la visión de un túnel, donde a lo que le daban importancia ya no la tiene. “Su sentido de vida disminuye, y si hay factores precipitantes atentarán contra su vida; los que estamos a su alrededor podemos ayudarlos, aunque a veces manejan un lenguaje no verbal. Si vemos que la persona se descuida, se aísla o su lenguaje es negativo se empieza a detectar que ya está mal y lo que buscan es precisamente la paz”.

En ese sentido, consideró: “Tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos. A veces la psicología dice: “Reconcíliate con tu niño interior”, que seas la parte de fortalecerte, pero muchísimas personas le dan importancia a otros factores negativos y es cuando pierden el sentido de su vida. Es ahí donde tenemos que ayudarles a darse cuenta que el don de la vida es algo de lo que somos afortunados y que podemos hacer algo trascendente”.

“Por eso es muy importante que las personas sepan que “Salvemos una vida” es un lugar para que se puedan ‘aclarar’; esto es parte de la comunicación, aclararse y aclarar a la otra persona para que se sienta libre de tomar sus decisiones, pero basándose en el cariño a sí misma, su autovaloración, y que finalmente diga: “vale la pena vivir” y voy a seguir fomentando esa forma de vivir, que es crear la paz, el respeto a mí mismo y a los demás”, expresó el especialista en salud mental.

El mejor regalo en estos días de celebraciones

Recordando que en esto días se recuerda a los que ya no están en este mundo, Alis García dijo que quienes están vivos deben aprovechar ese don, ese regalo que es la vida.

“Como dicen, quieres un presente que sea un regalo, pues nuestro presente es nuestro regalo para vivirlo, pero no arrastrando la cobija, porque no me queda de otra, sufriendo y demás, sino disfrutando cada minuto de nuestra vida”, comentó.

Javier García dijo que algunas personas pierden esa acción de gracias por lo recibido, no se dan cuenta que son afortunadas de tener la vida, salud. “Esto va a permitir que tengamos fe, porque en la medida que nos aceptemos, que creemos en un ser superior –a partir de ese respeto y gratitud–, nuestra fe nos dará mucha fortaleza”, apuntó.

“Ahora que estamos en estos dos días de celebraciones y de comer pib aquí en Yucatán, tan tradicional y que todos disfrutamos de las diferentes maneras en que se elabora, hablando de estos días tan importantes, ese regalo, ese presente de la vida que podemos disfrutar cada momento agradeciendo por lo malo y lo bueno, (pues) todo nos sirve de aprendizaje. Porque a eso venimos a este mundo, a aprender y a crecer espiritualmente”, expresó.

Alis García destacó que el tema de la paz es para todos y la debemos de tener y procurar, sin importa la edad que se tenga.

En el programa se informó que el próximo sábado 9 de noviembre se realizará una mesa panel acerca de la paz, a las nueve de la mañana en los salones de la Parroquia de Nuestra Señora del Líbano. Los interesados se pueden comunicar con el psicólogo Javier García vía Whatsapp al teléfono 9991-63-02-48.