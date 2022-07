Salvemos una vida: La vida siempre es mejor sin adicciones

Una persona puede tener una vida diferente sin el alcohol; se puede disfrutar una comida, una reunión familiar, vivir bien y feliz sin alcohol y sin drogas, fue el tema que se abordó ayer el programa “Salvemos una Vida”.

La emisión radiofónica de ayer, conducida por Alis García, a las 11:00 horas través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, tuvo como invitado a dos integrantes de la asociación civil Jóvenes Alcohólicos Mérida, en el marco del 34 aniversario de fundación.

Anunciaron que del 18 al 22 de julio llevarán a cabo una serie de actividades para hacer conciencia sobre los afectos negativos del alcohol y las drogas.

“Esta problemática es muy grande y cada vez abarca a más jóvenes, sobre todo a mujeres, hay que reconocerlo, porque no podemos tapar el Sol con un dedo, tenemos que saber qué estamos viviendo hoy en día, en Mérida, en Yucatán, el el país; pero este es un problema que se ve en el mundo entero”, dijo Alis García, fundadora del programa altruista “Salvemos una Vida”.

Cabe señalar que, por tratarse de una asociación civil en la que se guarda la secrecía de sus integrantes, los invitados sólo dieron a conocer su primer nombre.

Manuel expuso ante su anfitriona, que antes de pertenecer a Jóvenes Alcohólicos Mérida, estaba convencido de que para divertirse en una fiesta o reunión tenía que haber consumo de alcohol, de lo contrario se tornaba aburrida.

“No me daba cuenta de que tenía una enfermedad que era la pérdida del control y la obsesión por la sustancia; nosotros llamamos alcohol a cualquier sustancia, ya sea inhalada, fumada o inyectada, de cualquier forma le llamamos alcohol, porque hoy vemos que hay nuevas drogas”.

Hay una solución

Agregó que como organización no se involucran con las personas que venden esas sustancias, sino que buscan dialogar con quienes tienen el problema de consumo, con el objetivo de exponerles que hay una solución para dejar esos vicios y que sí se puede tener una vida diferente.

“Yo hasta el día de hoy sé que no puedo beber una copa o consumir cualquier tipo de sustancia, en cualquier presentación, por que el consumirla genera en mí una reacción obsesiva y compulsiva, pierdo el control, esto es lo que genera esta enfermedad, la pérdida del control al consumo”, dijo Manuel.

El joven recordó que atravesó un proceso en el que los consejos de sus padres y amigos no los tomaba en cuenta.

“Era desesperante vivir así, porque te levantabas en la mañana con dolor de cabeza, además de la cruda moral y física, eso es lo desconcertante de esta enfermedad, y yo decía: una más para calmarme, una para disfrutar un día más, y más si está uno en la playa, se despierta uno con la resaca y dices que vas a tomar una para la cruda, pero no te das cuenta que es el inicio de lo que viene”.

En el programa radiofónico se dio a conocer que actualmente Jóvenes Alcohólicos Mérida está recibiendo personas que por su propia necesidad no pueden estar afuera.

Desintoxicación

Alis García comentó que en la pandemia del coronavirus se dieron casos de jóvenes que cayeron en el alcohol y las drogas ante el aislamiento y la falta de conexión con sus familiares.

“Hay algunas personas que ya están completamente tiradas (al vicio), tal vez a ellas se les pudiera hacer bien un programa de desintoxicación”, dijo.

En este sentido, Manuel dijo que en su etapa como consumidor de alcohol estaba llegando al grado de tener que someterse a una desintoxicación, toda vez que por las mañana temblaba su cuerpo.

“También hay que decir que nosotros no podemos trabajar con gente que ya llegó a un extremo, con cirrosis, tristemente no podemos trabajar con ellos, pero tenemos grupos para canalizar a hospitales; si es una enfermedad mental, al Hospital Psiquiátrico, en conjunto con asociaciones. No estamos afiliados a ellos, pero canalizamos a estas personas para que no se queden sin atención”.

Agregó que se cuida la integridad de la personas, por el consumo del alcohol y las drogas.

Alis García recordó que “Salvemos una Vida” tiene disponibles los teléfonos 945- 37-77 y el 075 los 365 días del año, por medio de los cuales se otorga ayuda a las personas que atraviesan por momentos difíciles.

Además, reconoció a la asociación Jóvenes Alcohólicos Mérida, por impulsar una labor importante para hacer conciencia sobre los efectos negativos del alcohol y las drogas.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Salvemos una vida: Hay que recuperar el valor de la familia socializadora

Salvemos una vida: Debemos prepararnos para alcanzar nuestras metas

Salvemos una vida: Fe y oración, claves para salir adelante