Salvemos una Vida: Lidiar con las “heridas de abandono”

Cada uno de nosotros como seres humanos somos valiosos, pero no todos lo creemos porque muchas veces el ambiente nos hace dudar mucho de ello, analizó ayer el programa radiofónico “Salvemos una Vida”.

La emisión de ayer, conducida por Marilis Escalante a las 11:00 horas través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, abordó el tema “Heridas de abandono”, y tuvo como invitado al psicólogo clínico Alejandro Herrera, quien explicó que una herida de abandono es una experiencia que tiene la persona cuando siente que es rechazada, incomprendida y sola, frente a un individuo cercano.

“Cuando hablamos de una herida se trata de una situación que tiene que ver con aquellas personas más importantes para nosotros, en el caso de los niños las reacciones de los papás; en el caso de las personas adultas las personas que le son importantes como la pareja y cómo reacciona. Estas heridas se llevan muy profundamente porque van a impactarnos directamente sobre nuestra autoestima, nuestra confianza, sobre cómo nos abrimos emocionalmente hacia otras personas y altera nuestras conductas y actitudes”, dijo Alejandro Herrera.

En la emisión, Marilis Escalante preguntó al especialista si las heridas de abandono se gestan en la niñez, a lo cual este último respondió que las principales afectaciones se dan a esa edad.

“Pueden ser heridas que sigan varios caminos, por un lado, son heridas que se pueden dar porque el niño es físicamente abandonado, un papá se fue, o los dos se fueron y el niño se queda con alguien, por las razones que sean, en el peor de los casos cuando no hay nadie que proteja al niño éste termina institucionalizado. Pero también hay otras mucho más sutiles que son las que nos llegan mucho más al alma que son cuando tenemos a las personas físicamente pero no las sentimos cercanas emocionalmente”, dijo el especialista.

En este sentido ejemplificó el caso de un niño ignorado, que presenta una conducta de tristeza, llega a su casa y lo expresa a sus padres, pero estos cuestionan esa emoción sin validarla.

“Esto en el caso de los niños que hablan con sus papás, porque hay adolescentes y niños que ni siquiera hablan con sus papás, no hay una comunicación. Las heridas de abandono son lesiones que nos llegan muy profundamente, a veces ni nos damos cuenta”, dijo Alejandro Herrera.

Asimismo, manifestó que las heridas de abandono pueden ser físicas las cuales se reflejan en la falta de atención de una persona con los padres o la muerte; y también pueden ser emocionales, las cuales se registran cuando el individuo está presente, pero no valida a la persona.

Alejandro Herrera ahondó en el tema al manifestar que “hay una tercera (causal) ese abandono que se da cuando los papás se separan, rompen con la pareja pero también rompen con los hijos, ese es uno de los abandonos más fuertes que hay porque yo sé que mis papás están por allá en el mundo andando pero no se preocupan ni se interesan por mí, son golpes muy fuertes para los hijos, y cuando estos llegan a cierta edad se preguntan dónde está mi papá y por qué no les intereso, esas heridas son muy fuertes”.

Agregó que un niño que enfrenta abandono a temprana edad repercute en su carácter en la edad adulta.

“Va repercutir en varias áreas, una de las primeras es un niño que no se siente querido, que se ha sentido rechazado y abandonado, será un adulto que desarrollará una autoestima baja, falta de confianza en sí mismo y va generar una gran necesidad de amor y afecto, y cada persona la va manejar en forma diferente, a lo mejor hay personas que pueden ser muy duras: yo no necesito afecto, yo no necesito amor, yo no necesito, pero en realidad es una defensa y barrera ante las emociones y abandono que tuvieron en su momento”.

Expuso que en contraste, hay personas que empiezan a buscar el afecto en cuanta persona se acerca a ellos, lo cual genera que se vean involucrados en situaciones como la violencia relacional y depender de otras personas.