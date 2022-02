“En muchas etapas de la humanidad y de nosotros mismos hemos vivido crisis, unos las llaman de existencialismo, pero realmente son depresiones, que salen de la pregunta: ¿A qué vine aquí?”, analizó ayer el sacerdote colombiano Hernán Cristóbal Uribe durante el programa Salvemos una Vida en el que abordó el tema “Importancia de nuestra espiritualidad”.

En la emisión radiofónica de ayer conducida por Esperanza Nieto a las 11:00 horas a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, Hernán Cristóbal dijo que creó una comunidad denominada “Caminos de Jesús y de María”, que tiene presencia en 21 países, con el objetivo de promover la fraternidad entre las personas. “Dios nunca será un ser que regaña ni grita porque Él dice yo soy único para cada uno y el mismo para todos. La biblia es un excelente libro y lo disfruto porque es una parte para tener a Dios dentro de nosotros, pero nos confundieron tres espacios completamente diferentes: la espiritualidad, la religión y la doctrina. La espiritualidad es la manera justa con la que hacemos la misión en la tierra; la religión es responsabilidad”.

Agregó que la doctrina es la manera en la que una persona da gracias a Dios a través de un culto. Asimismo expuso que cuando una persona habla sobre el ámbito espiritual solo puede abordar dos aspectos: el bueno y el malo, y que cuando se decide estar en el primero es porque ya se incurrió en el segundo.

“En ese instante entramos a un campo de batalla y nos convertimos en objtivo militar del adversario, entonces ese último no nos puede atacar desde lo espiritual porque Él no nos creó, sino lo hace desde lo material con situaciones humanas y sociales que afectan nuestro espíritu y que nos dejan secuelas como dolores, rencores, envidias, miedos, odios, que hacen que nuestra alma empiece a perder fuerza de amor, entonces caemos en un vacío”.

En la emisión, Esperanza Nieto analizó que “tan solo el hecho de que despertamos en la mañana y vemos el día, ya es para dar gracias porque estamos vivos, esamos aquí, y nosotros que vivimos en Yucatán tenemos la suerte de habitar en un lugar muy lindo, con clima hermoso y alrededor de una naturaleza preciosa, hay partes del mundo que tienen que tener problemas con su climita, pero ellos también son agradecidos por despertar cada día”.

El sacerdote Hernán Cristóbal manifestó que Dios tiene un mensaje y una responsabilidad que entrega a las personas. “Qué dicha que tus hijos, tus nietos, supieran que hay una misión y que no la puso a cualquier persona sino el rey de reyes, sin fanatismos, a él no le gustan los payasos ni los circos, él es distinto, Dios ha sido feliz. Dios es uno para cada uno pero el mismo para todos”.

Analizó que cuando lee la frase “vale la pena vivir”, se pregunta ¿Haz vivido para valer la pena? “Valer la pena es qué tan importante entiendo yo la misión que Dios me encomienda, ¿Haz vivido para valer la pena?”.

En este sentido, Esperanza Nieto citó a San Francisco de Asís de quien expuso que en su juventud fue terrible y problemático pero que cuando tuvo el llamado cambió. A esto Hernán Cristóbal expresó que un joven que estudia se prepara para hacer la misión de servir a los demás como médico, odontólogo, sacerdote, pero que eso no le eximirá de ser atacado por los adversarios generando ira, codicia, lujuria, borracheras, pero que sin embargo, son peleas que hay que dar para que con autoridad se diga: le gané la batalla al adversario.

“Dios dice son uno en cada uno, y en ese cada uno, al irme aceptando como lo que soy pues obviamente el premio es distinto, porque Dios no regala nada, Dios premia, está claro en la biblia, no le des el pescado, enséñale a pescar, valer vivir es una analogía, vale la pena vivir porque ya sé que para vivir tengo que valer la pena, ya soy alguien porque ya tengo una familia”.

En este sentido, dijo que el primer paso que tiene que dar una persona es preguntarse si ha sido feliz, si se ha perdonado, si ha sido bondadoso y misericordioso consigo mismo. “Alguna vez te han invitado a comer, eso es porque lo viviste y quieres compartir con esa persona. Si yo me encuentro, y digo ven, yo sé qué es lo que no me he aceptado, perdonado, preguntado, así se empieza y vas encontrando la paz y el amor”