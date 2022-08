Salvemos una vida: Llamado a preservar los valores familiares

Los valores de la familia fue el tema principal del programa “Salvemos un Vida”, que se transmite todos los viernes a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, en el que se brinda una luz y guía para alcanzar una vida plena y feliz.

En la emisión de ayer, conducido por Esperanza Nieto, la invitada especial fue la abogada Ligia Aurora Cortés Ortega, quien afirmó que la problemática de hoy en día es la violencia, que se ha desatado de forma terrible, desde el ámbito internacional con la guerra entre Rusia y Ucrania, y en lo nacional con los carteles de la droga.

“Toda persona tienen derecho a ser respetada y no ser tratada con violencia” afirmó, la ex magistrada del Poder Judicial, al destacar que desde el vientre materno los seres tienen derecho a ser respetados y no abortados, como muchas veces está pasando.

Afirmó que actualmente hay una comunicación deficiente entre padres e hijos y entre quienes conforman una familia; los abuelos están siendo abandonados debido al trabajo o al estrés de la vida, pues ya casi nadie se da el tiempo para darles atención o compañía de calidad.

En este sentido, dijo que la falta de valores, como el amor, la caridad y el respeto dentro de la familia generan esta situación, pues Esperanza y Ligia comentaron que las generaciones de jóvenes tienen poco interés en escuchar a sus padres y abuelos.

Señalaron que algunos llevan a sus adultos mayores a lugares donde pagan para que los cuiden y sienten que con eso ya cumplieron con su deber, sin darse cuenta que dan ejemplo a sus propios hijos y siembran lo que algún día cosecharán, porque en algún momento también llegarán ser viejos y que no les hagan caso.

Un refugio de amor

La abogada Cortés Ortega señaló que existe una problemática social de relaciones de violencia entre padres e hijos, relaciones tensas, groseras, hostiles, con falta de respeto. “La violencia en la familia es una escuela de rencores y de odio entre padres y hermanos. Esto genera actitudes negativas que provocan que se vaya perdiendo la relación de amor fraternal y humanitario que debe prevalecer”, dijo y agregó que la familia es el primer núcleo donde el ser humano se puede proteger y refugiar.

Manifestó que existen campañas muy importantes contra la violencia, como la que realiza la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) del Gobierno del Estado, para que en todos los municipios se abran oficinas para atender la violencia a la familia, en las cuales surgen testimonios que sirven de ejemplo para que otras personas que se encuentran en esa situación tengan la confianza de buscar ayuda al ver que les va mejor a aquellas que tuvieron el valor de salir del círculo de violencia en que se encontraban.

La jurista consideró indignante ver cómo en los medios de comunicación publican casos de personas adultas mayores que han sido despojadas de sus propiedades por sus hijos o nietos, quienes los dejan en la calle sin ningún miramiento, de ahí que es necesario recuperar el amor y el respeto en la familia para que estas conductas egoístas se detengan.

Saber perdonar

Ligia Aurora Cortés habló también de la importancia de saber perdonar, salir a delante y dar buen testimonio para las nuevas generaciones, ya sea de la familia o de la sociedad, “como señala el papa Francisco, quien a través de libros y revistas de lectura fácil hace llegar un mensaje de unión”.

Durante el programa radiofónco, que también se transmite por Facebook, comentaron un caso donde el enojo separó a una familia y lo difícil que les ha resultado el proceso de perdonar cuando se han causado heridas, “pues somos humanos, pero con ayuda de un sacerdote terapeuta y de Dios han logrado superar estos rencores, pues ningún patrimonio es más grande que la familia”.

Señalaron que la economía, la salud, la belleza, el prestigio y las cosas terrenales van y vienen, pero vivir con amor y lograr la paz de Dios es un privilegio, por ello, señalaron, hay que ser responsables con lo que nos corresponde hacer con nuestra familia, para lo cual debemos reconocer que somos frágiles, pero Cristo está en nosotros y nos llama para diferentes cosas, así no sean en las mejores condiciones o como las esperábamos.

Apuntaron que la pandemia y las medidas de aislamiento trajeron consigo mucha violencia familiar y divorcios debido a la convivencia, el encierro, la falta de tolerancia y comunicación, por lo cual es necesario reforzar el amor en el seno familiar ante esta nueva etapa de la humanidad, pues las condiciones de nueva normalidad que trajo la emergencia sanitaria llegaron para quedarse.

Dijeron que actualmente los jóvenes actúan como si no tuvieran consciencia, pero en algún punto de la vida tendrán que escucharla, porque la familia siempre será, hoy y mañana, la célula básica de la sociedad.

Recordaron que los seres humanos siempre necesitamos unos de otros y en “Salvemos una Vida” quien lo necesite siempre tendrá apoyo psicológico y alguien con quién hablar a través de sus líneas telefónicas (999) 9453777 y 075. “Llámanos y recuerda que cada nuevo amanecer es un regalo de vida”, finalizaron.

