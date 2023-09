Salvemos una vida: Llaman a no dejarse vencer por el cáncer

Todo cáncer de mama que se detecta tiene un 99 por ciento de supervivencia, por ello la importancia de la detección oportuna y sobre todo de la prevención. No se trata de que si haces ciertas acciones no te dará, sino que es menos probable que se presente, aseguró Enna Rodríguez de Baqueiro, presidenta de la Asociación de Mujeres Yucatecas Contra el Cáncer A.C. (Amycc).

“Cada días son personas más jóvenes las que padecen cáncer, antes eran mujeres de 40 años y más grandes. Ahora tienen hasta chicas de 21 años con esta enfermedad, por eso es importante la autoexploración, acudir a checarse, mientras más jóvenes mejor. Cuando sientas algo extraño no piensen que están jóvenes y por ello no pasa nada, por el contrario, acudan a realizarse un ultrasonido”, apuntó.

La emisión del programa radiofónico de ayer fue conducida por Alis García Gamboa, inició como cada semana a las 11:00 horas y se transmitió a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, así como en la página de Facebook “Salvemos una Vida Radio”, que trató el tema “Ámate a ti misma”. Las invitadas fueron Enna Rodríguez de Baqueiro y la doctora Virginia Palau Leyva, quienes pertenecen a Amycc.

La conductora dijo estar feliz como cada semana de poder convivir con los radioescuchas y cibernautas, así como por compartir el espacio para hablar de cosas tan importantes que llegan a la vida de todos, ya sean materiales o espirituales.

“'Salvemos una Vida' atiende una problemática multifactorial, con las personas que no quieren seguir viviendo y en un momento dado prefieren quitarse la vida, por ello se tienen que tocar todos estos temas que les afectan muchísimo. Son las áreas específicas donde vemos que la gente no quiere seguir viviendo, porque sienten que le queda poco tiempo de vida y uno de ellos es el cáncer”, indicó.

Mencionó que octubre se considera como el mes rosa porque es dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama, por eso se estará escuchando sobre este tema, prevención y detección oportuna.

La fundadora de Amycc dijo que son una organización que tienen 26 años de servicio a mujeres de escasos recursos, esa es la meta, pero ampliaron las pláticas y servicios a todas las féminas, empezaron en 1995 como un apostolado, después quedaron estructuradas como una A.C.

“Hemos seguido con la meta de salvar vidas como ustedes en este maravilloso programa que tienen, llegan personas que tienen muy avanzado el cáncer, por ello nuestra prioridad es la detección y prevención oportuna de esta enfermedad”, señaló.

Alis García enfatizó que, cuando a una persona le indican que tiene cáncer, generalmente siente que se va a morir, por ello la prevención oportuna puede lograr que las personas queden perfectamente bien y se salven de esta terrible enfermedad.

Rodríguez de Baqueiro mencionó que la detección oportuna salva vidas, ella padeció cáncer y, aunque su padecimiento estaba algo avanzado, se pudo detectar a tiempo.

“Llevar una vida sana, cero alcohol y cigarro, comida saludable y ejercicio es básico, tener una mente sana, manejar tus sentimientos, una actitud positiva ayuda mucho. El cáncer es algo que te da, no se trata que uno quiera o no, ‘si como bien y me ejercito no padeceré de esta enfermedad’, no es seguro, pero sí hay una menor probabilidad; los factores de riesgo son menores”, expuso.

Recordó que además de las mastografías para detectar el cáncer de mama, en Amycc también realizan Papanicolaou para detectar el cáncer cervicouterino. Todos los servicios que ofrecen son gratuitos, pero como es el mes de octubre se le está dando mucha difusión al cáncer de mama.

“Invitamos a todas las mujeres para que se chequen, que no suceda un día que llegue una mujer y diga ‘me dio cáncer porque no me chequé’; que no pase el tiempo, nosotras las mujeres nos dejamos porque estamos más pendientes de los hijos, el marido, la casa, y no nos checamos, por eso es importante checarse”, advirtió.

La invitada dijo que es muy importante tener presente en el mes de octubre la detección oportuna del cáncer de mama, pero no sólo en ese mes, sino todo el año. En la organización trabajan los 365 días, por ello exhortó a las mujeres a asistir una vez al año a checarse, hacerse un ultrasonido o una mamografía.

Manifestó que las personas interesadas pueden marcar al número para hacer su cita, se tiene unos días definidos para recibir a las pacientes (los lunes y miércoles atienden a las personas). Cuentan doctoras que hacen los Papanicolaou y las radiólogas que hacen los ultrasonidos pertinentes y, si alguna mujer sale con algo sospechoso, se les hace una mamografía, la cual la organización cubre.

“No dejamos que ninguna de las mujeres que acuden salgan insatisfechas, hay gente que llega indecisa y no se lo hace por miedo o temor, cuando llegan las animamos a que se hagan los dos estudios, si se les puede practicar. Las personas que colaboran son puras mujeres, por eso no existe el problema o tabú de que, al ser un hombre, no quieren practicárselo o acudir a este sitio”, reveló.

La doctora Virginia Palau Leyva mencionó que muchas veces llegan a la asociación mujeres que han pasado entre ocho y 10 años y no han acudido al médico, así como otras que cuentan con 30 ó 40 años y es su primera vez que acuden a una consulta de este tipo.

“La información es tan necesaria, puedes cometer una omisión o cometer algo porque se te da la gana pero no porque no sabes, si tienes una enfermedad no le diste importancia, porque la mujer joven dice ‘no me va a pasar’, pero lamentablemente el cáncer se está viniendo a nostras a edades más tempranas. Es un choque fuerte cuando vez que eres susceptible a tener cáncer”, declaró.

Agregó que la información es básica y que sino estás informado tienes una ligera disculpa de lo que te puede pasar, porque lo desconocías, pero si se llega a la gente con pláticas informativas, entonces eso debes dárselo a conocer a tu familia; mientras más informada estés menos riesgos tienes de aflojar tu rutina preventiva.

En la emisión de ayer, Alis García Gamboa recordó a la sociedad yucateca que “Salvemos una Vida” tiene disponibles los teléfonos 9999 45-37- 77 y el 075, los cuales funcionan 24 horas los 365 días del año y que cuentan con una tantóloga para quien necesite enfrentar este duelo.