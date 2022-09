Hay que perder el miedo a pedir ayuda, siempre existen personas dispuestas a apoyar a cualquier hora, por lo que no hay que cerrarse ante los problemas. “La sociedad es ignorante, agresiva y temerosa con respecto a lo diferente”, manifestó la psicóloga María Magdalena Pacheco Espejel.

En una edición más del programa de radio “Salvemos una Vida”, que se transmite todos los viernes a las 11 de la mañana a través de Amor 100.1 de FM y también de su página de Facebook, la invitada especial platicó acerca de ¿qué puedo hacer cuando me siento mal?

La conductora Esperanza Nieto dijo que el tema de esta emisión se escuchó muy sencillo pero es muy importante porque en la vida diaria puede causar muchos problemas; esta pregunta se la han hecho varios adolescentes y jóvenes en esta época de pandemia sobre todo.

“En la secundaria era mala con las matemáticas y me sentía mal cada vez que presentábamos examen, hasta que mi profesora me dijo que cada fracaso en la prueba me enseñaba que no estaba bien cómo lo hacía, por lo que tenía que buscar otra forma para hacerlo, me decía que eso me haría aprender, entonces no es un fracaso con respecto a esta materia, sino una oportunidad de mejorar y fui perdiendo el miedo”, indicó.

Explicó que este papel que hizo la maestra, lo puede hacer un psicólogo u otro profesor porque muchos se sienten como que tambalean, dicen “ya no tengo ganas de nada, ahora qué hago”; a todos les ha pasado en algún momento de la vida.

Pacheco Espejel dijo se debe promover la salud, preparar a los profesores en las escuelas, pero también educar a los padres para que si hay algo raro que no entienden en sus hijos busquen ayuda profesional, sino lo hacen, tienen un problema y están aventando a su hijo al ruedo, en su condición y que ni él sabe qué tiene, lo critican, con cierto abuso, los compañeros y algunos maestros.

Aseguró que la mayoría de las personas, sin importar la edad que tengan, desconocen los nombres de las emociones, las confunden, le ponen un nombre equivocado o lo mal etiquetan, cuando una persona se siente molesta, triste, frustrada, no sabe descifrar qué es, porque desconoce el nombre de esa emoción y se puede confundir.

“Soy depresiva, bipolar, sentimental, en realidad esos nombres son inadecuados porque nosotros no entendemos la definición correcta y los síntomas que implican, para esto debemos detectar los síntomas que estamos presentando y escribirlos, así como la frecuencia con que se presentan, para que cuando acudamos con un especialista él pueda con más facilidad detectar lo que tenemos”, señaló.

Precisó que si la persona no quiere hacer nada, no es por falta de ganas, sino porque reprimió las ganas de hacerlo, porque siente que todo lo hace mal, porque se lo han dicho y se lo ha creído; para qué estudio si no voy a terminar, por qué conseguir un empleo si al poco tiempo lo voy a dejar, esto hace que la persona tenga la creencia de que no vale nada, porque esforzarse si todo lo hago mal, por lo que mi solución es evadir mis problemas, acostarme a ver qué pasa, dormir mucho tiempo, comer demasiado, salir a jugar a la pelota, dejar que pase el tiempo.

Comentó que todo eso lo que realmente está haciendo es disfrazar mi sentir de que no valgo, es algo que he construido y que acepté creyéndole a las personas, pero en realidad no es así, porque si asistimos a terapia y comenzamos a desmenuzar porqué me siento así, comienzo a descubrir que en realidad fue una creencia de otras personas hacia mí, que influyó, acepté y creí todo el tiempo, pero en realidad tengo todas las capacidades de hacerlo aunque tengo miedo.

La especialista expuso que el problema es cómo percibimos cada quien una realidad, cada uno percibe las cosas de manera diferente, por lo tanto la interpretación que le damos a una realidad es diferente, depende de nuestro entorno, de nuestra historia de vida, de nuestra personalidad que vamos creando, una percepción de la vida y por ende ver las cosas diferente a los demás.

“Tenemos amigos, pero todos somos diferentes, somos hábiles para algunas cosas, otros para otra área, pero todos nos han hecho creer que todos debemos ser buenos en todas las áreas de la vida; eso nos crea malestar porque no soy buena en matemáticas o en los deportes, si todos tenemos a alguien que cree en nosotros vamos a poder resolver las cosas, lo podremos hacer, a lo mejor mi papá cree en mi y eso es suficiente, porque es sentir cuando alguien no aprueba y nos alienta”, expresó.

Anotó que hay personas que nos rechazan, nos juzgan, vivimos en una sociedad en la que todo juzgamos y criticamos: cómo vistes, hablas, caminas, como si fueran malas las personas diferentes, como jóvenes para poder soportar una sobrevivencia en una sociedad de juicio, si consideramos que lo que hacemos, es correcto, debemos hacerlo.

¿Necesitas ayuda?

Esperanza Nieto recordó que cualquier problema tiene solución si se busca ayuda, para lo cual “Salvemos una Vida” tiene a disposición los dos números telefónicos 9 45 37 77 y el 075, a los cuales pueden llamar las 24 horas del día para recibir apoyo y recordarles que “Vale la pena vivir”.