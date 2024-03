Salvemos una vida: Los sueños se logran con pasión y esfuerzo

“Muchos me preguntan por mi profesión, pero yo vengo a hablar de pasión, de lucha, de sueños y de ese niño que fui, porque creo que no hay día en el que me levante y no me recuerde cómo ese niño jugaba y soñaba con ser arqueólogo”, dijo Ignacio Martín Lerma.

Fue el invitado ayer del programa radiofónico Salvemos una Vida, que se transmite todos los viernes a las 11:00 horas a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, y también en la página de Facebook Salvemos una Vida Radio.

El anfitrión en esta ocasión fue Jorge Barrera, y su invitado, quien es arqueólogo, investigador y conferencista, abordó el tema “Sueños de niño logrado con pasión y esfuerzo”.

El conductor manifestó que le daba gusto estar de nuevo en el programa presentando, como siempre, a personas o invitados especiales que dominan un tema y lo comparten con el auditorio. “Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los radioescuchas y a los que nos ven a través de Facebook”, manifestó.

“Hoy quiero presentarles a un excelente amigo y profesionista, profesor titular en la Universidad de Murcia, España. Además de sus tareas docentes, desempeña el cargo de vicedecano de Cultura y Comunicación de la Facultad de Letras. Como investigador, es doctor en prehistoria y sus trabajos se centran en el estudio del paleolítico. Es director actualmente de excavaciones arqueológicas, entre las que destaca la Cueva del Arco”, expresó Jorge Barrera.

Comentó que los artículos de Ignacio Martín Lerma han sido publicados en reconocidas revistas científicas y sus trabajos presentados en los más importantes congresos de prehistoria. Como divulgador ha impartido numerosas conferencias en centros y universidades, y ha tenido múltiples apariciones en radio, prensa y televisión a nivel nacional e internacional.

El invitado dijo que ahora se veía, delante de Jorge Barrera, como ese niño grande que ya tiene alguna cana y alguna arruga, pero que es muy feliz y sonríe mucho porque ha conseguido un sueño.

“Un sueño que no es fácil, es una profesión complicada, el mundo académico es difícil, de mucha competencia, hay que dejar muchas cosas por el camino, personales, pero merece la pena porque creo que no hay nada más bonito que explicar cosas”, indicó.

Agregó que “los científicos explicamos y hacemos entender a la gente cosas que parecen complejas y las convertimos en algo más sencillo. Por eso también la importancia de la divulgación que se citó en la biografía, mi obsesión por hacer la ciencia accesible y que no se quede en un laboratorio. Excelente, eso es muy bueno, compartir”, destacó.

Jorge Barrera dijo que ese niño ha crecido y también en experiencia, en muchas cosas, en muchas aventuras, en su carrera, y por ello lo invitó a platicar hoy cuál sería su principal actividad como arqueólogo.

Como cubo de Rubik

Ignacio Martín respondió que su profesión va unida un poco a todo. Siempre dice que su vida es una especie de cubo de Rubik, en el que las cuatro caras se tienen que enlazar y ninguna es más importante que la otra.

“En primer lugar, soy profesor, y mi experiencia como arqueólogo en campo me permite, creo, ofrecer un tipo de clase diferente a esas teóricas que todos sabemos y que a veces en las universidades existen. Actualmente estoy dando clases de arquitectura aquí en la Uady (Universidad Autónoma de Yucatán), y en Universidad de Murcia, España, en antropológica (sic). Estoy muy feliz aquí porque me encuentro con un sistema educativo diferente, estudiantes con inquietudes diversas, y para mí es un aprendizaje, aunque yo sea el profesor, porque todos los días aprendo algo nuevo con mis alumnos, es una simbiosis con ellos”, aseguró.

Destacó que en la investigación, la parte más Indiana Jones (la cinta) de su profesión es sin sombrero y sin látigo, pero está en campo para vivir aventuras. Siempre menciona que muchos colegas cuando escuchan Indiana Jones le dicen que no tiene nada que ver con él, pero a él le gusta pensar que sí, “porque tengo una profesión diferente”.

“No siempre estoy delante de un ordenador, a veces estoy colgado de una cuerda en una cueva viviendo aventuras, creo que eso es importantísimo y fundamental porque es realmente donde se hace la arqueología. Voy a citar otra vez a Indiana Jones, en la última película dicen algo así como ‘si quieres saber de arqueología sal del aula’, y el campo te regala esa parte. Y luego está la divulgación, y creo que es relevante que el arqueólogo se quite la bata blanca y la tierra y le ofrezca (información) a todo el mundo, porque a todos nos apasiona que nos cuenten historias, y más si son de nuestra vida”, expuso.

Cueva del Arco

Respecto a la Cueva del Arco, Ignacio Martín Lerma comentó que está en Cieza, un pueblo de Murcia, en el sur de España, muy cerquita de Andalucía, un proyecto que se siente muy orgulloso de codirigir al lado de Didac Román, compañero en estas aventuras.

“Es un yacimiento arqueológico donde llevamos excavando desde 2015, y en un sondeo que ya teníamos unos cuantos metros encontramos la posibilidad de una apertura, decidimos no tocarla porque la cueva no estaba vallada, hasta que tuvimos la oportunidad de entrar. No sabíamos que íbamos a ingresar a ningún sitio, sólo íbamos a eliminar unas piedras para ver qué pasaba, pero algo nos decía que la tierra se colaba y podía haber un orificio... resulta que ese orificio es una gran cavidad”, señaló.

Detalló que llevan recorridos más de dos kilómetros, con techos de 30 y 40 metros de altura, no la han transitado en su totalidad. “Es como en una catedral subterránea impresionante el lugar, donde yo había estado excavando durante mucho tiempo, como si en nuestra casa de pronto levantamos una baldosa y tenemos una ciudad debajo y no lo sabíamos”.

El conductor manifestó que la paciencia y la constancia dan grandes resultados y es muy loable el hecho de que el invitado tenga todavía el recuerdo de que de niño deseaba tener esta profesión.

“Creo que tienes tanta cosa que platicarnos. Amigos, todo esto cuenta como un ejemplo, de verdad, una carrera, una profesión y una voluntad, es un deseo fuerte, es una cuestión de armarse de voluntad por querer cristalizar nuestros anhelos, por ello, Ignacio Martín Lerma es un buen referente”, destacó Jorge Barrera tras agradecer a su invitado compartir su historia con los radioescuchas.