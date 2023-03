Hay que descubrir los dones que te da Dios

MÉRIDA, Yuc.- Debemos escuchar a nuestro corazón, Dios nos va otorgando dones y nuestra labor es tratar de descubrir cuáles son; todos tenemos talento y algo que decirle al mundo, por eso es importante trabajar en ello, manifestó la promotora de arte por más de dos décadas, Malena Peón.

La emisión conducida por Marilis Escalante inició como cada semana, a las 11 horas el pasado viernes, y se transmitió a través de Amor 100.1 FM de Grupo Sipse, y en la página de Facebook “Salvemos una Vida Radio”.

Tuvo como invitada a Malena Peón, quien ha sabido destacar a nivel local, nacional e internacional en el arte de la pintura.

La conductora dijo que en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo, se tomó la decisión que en esta ocasión el programa se denominara “Mujer y Arte”.

La invitada compagina su rol de esposa, madre, hija, su gusto por la pintura, la promoción del arte y ser maestra, con gran alegría y emoción de hacer cada día y momento únicos.

“No desesperándome, porque cada día tiene su afán y su logro creando arte, transmitiéndolo, porque no cualquiera tiene la paciencia de poder dejar ser a una persona artista, porque todos están preocupados porque se les enseñe a realizar algo perfecto, pero en mi escuela se enseña a cómo escucharte a ti mismo, así como las técnicas y las armas con que vas a tener que enfrentar al mundo”, expuso.

Precisó que en esa misma enseñanza a tener confianza en ti mismo, porque eso es lo que representa el verdadero arte, que la persona está plasmada en el lienzo, en un papel “y pueda brindar el diálogo que viniste a dar al mundo; es una labor maravillosa sacar el potencial de cada alumno y permitirle ser, tienes que conocerlos para poder ayudarlos a este proceso”.

La artista explicó que no se trata de ir y realizar los trazos perfectos, realizar magistralmente una taza de té o una flor; que estén estos artículos en el lienzo como el alumno los ve y la quiera expresar, así como transmitir un mensaje, que es diferente a lo que los papás, tíos o abuelos están esperando”.

“Poder dejar que se abran esos canales para expresarte a ti mismo, y decirle al mundo lo que llegaron a expresar en su tiempo de vida, es la mayor satisfacción que he tenido en mi escuela ‘Fine Arts’, en la cual acude gentes desde cinco hasta 84 años de edad; eso es maravilloso, porque descubrir el mundo de cada uno y los tiempos de vida de cada uno de ellos”, expresó.

Malena Peón habló acerca de que ha leído varios libros, realizado su proceso de búsqueda y salir adelante a la vida; concretar todo este proceso la ayudó para que se diera cuenta que la enseñanza y la forma como ella quería transmitir sus conocimientos iba a ser diferente a la forma tradicional.

“Sin conocer a la tanatóloga Rosa María Reverté, me di cuenta de que las personas que acudían a mi escuela y estaban pasando por un divorcio, la muerte de algún familiar, sanaban mucho más rápido por estar en la escuela de Malena Peón, me contactó y me fue llevando a varios alumnos para que en conjunto fuéramos sanando esas vidas, es una labor maravillosa, porque esos jóvenes y adultos pudieron sobrellevar sus pérdidas, porque son duras de enfrentar”, platicó.

Comentó que el ver que las personas crucen las puertas de “Fine Arts”, y que el rato que permanecen ahí son felices, y es el mejor logro que ella puede tener, porque transmitir paz y amor, al mismo tiempo ayudar con el talento que tienen las personas que acuden y que se pueden transformar su vida para ella es muy satisfactorio.

Destacó que “todos tenemos talento para algo, y mucho que decirle al mundo, puede ser que hasta tirando pintura, porque existe pintura en acción, es sacar, expresar; hacer algo perfecto, como una fotografía, como en la escuela antigua ya no existe”.

“El concepto ahora es que estés ahí y que expreses lo que están viviendo, no sólo significa vender, sino en el proceso de sanar, lo que se está viviendo y sintiendo, porque muchas veces no te dejan expresar, sentir o vivir, por eso el arte viene a ser como una maravillosa arma que te permite sacar todo y sanar”, recalcó.

Resaltó que se necesita que salga todo desde adentro, puede ser buen o malo, pero se tiene que sacar todo, plasmarlo en el lienzo, que las personas saquen y expresen lo que quieran decirle al mundo.

“Me han llevado a niñas de cinco años que están pasando por el duelo de la pérdida del papá, donde todo lo que pintaban era en la oscuridad y poco a poco fue saliendo la luz, ahora es una gran jovencita, llena de vida y felicidad, proceso que se dio conjuntamente en clases de arte y con la tanatóloga”, reiteró.

La maestra insistió en que cuando realizas cosas chéveres, que marcan la diferencia, cambian los paradigmas y sacan a la personas de su zona de dolor y quieren destruir lo que una personas construye.

“Comencé a promocionar el arte porque escuchaba muchas quejas, pero no hay que quejarse, sino darle propuestas positivas al Gobierno, a los empresarios, hacer que el arte atropelle a la gente en los centros comerciales, en los clubes, en las calles, en las galerías, que esté en todas partes y que todo el mundo sepa y conozca lo que se hace en Yucatán”, dijo.

