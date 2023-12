Salvemos una vida: “La fiesta de la Navidad, es la fiesta de la vida”

El programa de radio “Salvemos una Vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, en la emisión de esta semana, bajo la conducción de Alis García Gamboa, contó con la presencia del padre Federico Noh Euán para charlar del tema: “El nacimiento de Jesús se hace realidad en cada uno de nosotros”.

“Estamos felices y agradeciendo en esta época tan bonita en la que todos estamos tratando de tener paz, armonía y la felicidad interna, real, no la aparente que nos da el alcohol, el placer y cosas que son momentáneas. ¿Por qué estamos hablando de esto en “Salvemos una Vida”, que es de prevención del suicidio? Porque la gente que es feliz, que está contenta y satisfecha con lo que hace y vive, no quiere quitarse la vida. Pero los que están pasando por momentos difíciles se sienten encerrados en un cuarto oscuro y quieren dejar de vivir, no es que lo quieran realmente, sino que ya no soportan ese sufrimiento. Por eso, en esta época, queremos darle a esa gente cariño, amor y paz, para que sientan que tienen a otros seres humanos a su alrededor que los alientan. Es cuando más hay que ayudar”, expresó Alis García.

Al presentar al padre Federico Noh, vicario de Pastoral de la Arquidiócesis de Yucatán, la conductora recordó que esta época puede ser difícil para muchas personas.

Para iniciar la plática, el sacerdote indicó que en la Navidad hay que festejar la vida, el nacimiento de Dios, para aprender a valorar lo que se tiene, a pesar de las dificultades.

“Jesús, aún siendo Dios, tuvo que asumir la condición humana y entrar en un proceso de duelo y de dolor. Todas las dificultades que vivió Jesús al nacer deben hacernos recordar que Dios nos ama y está junto a nosotros, vulnerable, perseguido, migrante, con unos padres que tuvieron que salir de su casa, pero sintiendo siempre el apoyo de Dios. La fe es lo que les ayudó”, expuso.

Agregó que la confianza entera en Dios estaba latente en la virgen María y San José, y eso fue lo que les ayudó a superar las dificultades.

“A pesar de todo, sabían que Dios estaba con ellos, como el hecho de escuchar los Ángeles dando gloria a Dios. Todas las circunstancias fueron ayudando a asegurarse de que tuvieran esa certeza.

Creo que, en el ámbito de las personas que vivimos en este mundo, también tenemos dificultades y pensamos que todo está perdido. Muchos se sienten solos, frustrados y rebasados por sus problemas. En el caso de ‘Salvemos una Vida’, podríamos decir que es una herramienta, un instrumento de Dios para estas personas”, mencionó el padre Federico Noh.

Alis García agregó que todos los problemas que se presentan en la vida sirven para aprender y crecer interiormente.

“En esta escuela humana es a la que entró Jesús. Tenemos que recordar que la fiesta de la Navidad es la fiesta de la vida. Celebramos el nacimiento de la vida humana de Dios. A veces tenemos problemas de todo tipo, que nos puede llevar a caer en depresión, pero hay que recordar que celebramos la vida y en medio de la vida también hay problemas, pero no son toda la vida. Recordemos que Jesús fue creciendo y asumiendo problemas y dificultades. Todos nuestros problemas tienen solución si los ponemos, hoy, en las manos del Niño Dios. Hay que celebrar la fiesta, sin olvidarnos del principal invitado que es Jesús”, expuso.

El vicario de Pastoral de la Arquidiócesis de Yucatán remarcó que no debe olvidarse en esta Navidad celebrar la vida y hacerse semejantes al Niño Jesús.

“Cuando hablamos de sentir a Dios, hay que pensar en cómo podemos con Él. Creo que el tiempo de la Navidad es oportuno para buscarnos como familia, reunirnos y celebrar el nacimiento de Jesucristo. Tenemos que encontrarlo en los hermanos, en la gran comunidad. Después, hay que encontrarlo en los amigos, como lo hicieron los pastores y los reyes. Tenemos que cuidar el círculo de amigos, rodearnos de personas positivas”, mencionó el presbítero.

Alis García afirmó que en esta época se puede buscar a esa familia de la que en ocasiones se está lejano, como los abuelos o tíos.

“No te sientas solo, están los amigos, la familia y la comunidad. Ahí encontramos a Dios, no sólo en el pesebre. Dios está siempre cuando lo estamos buscando. Si me siento decaído y alguien me da la oportunidad de sentirme bien, eso es un nacimiento. Hay que buscar a quienes sufren y tienen dificultades”, mencionó el padre Federico Noh.

Por último, Alis García apuntó que es necesario, en estos tiempos, promover la vida en las mujeres embarazadas que pasan por problemas y dificultades, y ayudarles para que lleven un embarazo tranquilo y puedan dar a luz a esa nueva vida, a un nuevo ser humano.

“Les pedimos a todos que celebren Navidad dando amor, en especial a los niños, para que sientan que la gente de su alrededor los quiere y acerquémonos a Dios, al Todopoderoso. Hagan esa búsqueda y seguro lo van a encontrar, sobre todo en el día de su Nacimiento”, concluyó.