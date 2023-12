Salvemos una vida: Nacimiento de Jesús, mensaje de paz y amor

El programa de radio “Salvemos una Vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, esta semana en emisión especial con motivo de la Navidad. Contó con la participación de los conductores Alis García, Marylis Escalante, Esperanza Nieto y Jorge Barrera.

“Hay personas que en esta época tengan un poco de nostalgia o tristeza, han tenido que pasar por la pérdida de una persona o de la salud, y sienten que esta Navidad no va a ser tan feliz. El mensaje que les queremos dar es que no se pierda la esencia de Navidad, que es el Nacimiento de Jesús. Que Jesús nazca en nuestros corazones con mucha alegría, que mejor que en estos momentos reflexionemos acerca de lo hecho, cómo podemos mejorar y hacia donde queremos ir para comenzar a luchar por ello”, comentó para abrir la charla Marylis Escalante.

Alis García, al coincidir con el comentario, recordó que “Salvemos una Vida” está para ayudar a las personas que viven situaciones difíciles y deseen terminar con su vida.

“Para eso estamos, para que llamen a nuestro teléfonos y tengan una voz amiga que les pueda contestar. En este momento, les queremos enviar ese mensaje de paz y amor. A veces es difícil hablar de ello cuando se pasan por problemas internos y externos, pero si se concentran en la paz y el amor que han recibido en algún momento, que lo sientan y vuelvan a vivir en esta época. Con sólo con decir: “Jesús, ven a mí” van a sentir que llega a sus corazones y cambia su vida”, expresó.

Por su parte, Esperanza Nieto dijo que el nacimiento del Niño Jesús viene a recordar que la esperanza y la fe no terminan y siempre están presentes.

“El nacimiento del Niño Jesús, y con su vida, no enseñó amor, esperanza y fe. Siempre lo debemos tener presente y no pensar que todo está perdido en nuestra vida”, agregó.

En su intervención, Jorge Barrera remarcó que nunca se debe perder la fe, porque ello permitirá alcanzar logros en la vida.

“Estamos en un tiempo de misericordia, análisis y reflexión. Podemos comenzar con la familia y los amigos. Nunca falta alguien a quien podamos ayudar y brindarle una mano”, expresó.

Marylis Escalante destacó que el nacimiento de Jesús es un acontecimiento muy grande para todo el mundo, independientemente si son católicos o no.

“Esa filosofía que tiene el niño Jesús cuando se vuelve hombre, es de justicia, de hablar cuando se debe hablar, y callar cuando se deba de callar, es algo que se puede aplicar a toda la humanidad”, comentó.

En nueva intervención, Alis García recordó el mensaje de humildad que envió Jesús, que siendo rey, nació en un pesebre.

“¿Qué nos quiso decir con eso? Que no necesitamos tener grandes cosas para ser felices, podemos tener lo básico y gozar y disfrutar cada minuto de nuestra vida. Como lo hemos dicho en este programa muchas veces, no importa lo que tienes, gózalo, disfrútalo. Esta Navidad no tienes que recibir ni dar grandes regalos. Los mayores presentes son la sonrisa, decir cosas bonitas y apapachar a la gente, ese beso en la mejilla que sientes que te llena de amor la otra persona, es algo que no cuesta nada, que podemos dar en abundancia y que muchas veces, ayudan mucho más al ser humano que un regalo material”, expresó.

“Hay que ir a escuchar a alguien, sobre todo a los más cercanos. En nuestras carreras diarias muchas veces no tenemos tiempo para los abuelitos, pregúntele a ellos que es la Navidad, acompáñenlos, llámenles por teléfono, hagan algo que los haga felices, porque regalar felicidad no tiene precio, no algo que no puedes comprar”, comentó.

Esperanza Nieto dijo que con la tecnología actual se puede estar cerca de los seres queridos que no están en la misma ciudad o país.

“Puede ser que tengamos familiares en otros lugares, con lo que no siempre hablamos. ¿Qué nos cuesta dar ese amor, con una llamada que los va a hacer felices?”, apuntó.

En esta emisión, los colaboradores de Grupo SIPSE que hacen posible el programa de radio comentaron acerca de la Navidad.

“El que no vive para servir, no sirve para vivir. Hoy como están las cosas con tantos acontecimientos que llegan la mente al ser humano de malas ideas. Nos sentimos orgullosos de formar parte de un programa como ‘Salvemos una Vida’, que comanda doña Alis García”, expresó Augusto Caamal.

Israel Pérez comentó que formar parte del programa, y como encargado de las redes sociales ha visto como ha crecido el interés de la gente por las transmisiones que se hacen por medio de la página de Facebook: Salvemos una vida radio.

Marylis Escalante recordó que en estas fechas no todos van a pasar una Navidad feliz por todas las situaciones difíciles que han vivido.

“Navidad es el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Siempre es bueno reflexionar y en cuanto a los regalos, qué bonito que nos regalen algo pero que mejor obsequio que tener un corazón en paz y que acepta la vida como viene”, expresó.

Augusto Caamal dijo que en estas fechas, hay muchos acontecimientos y que Dios envía una gran señal para renacer junto con el Niño Jesús cada año.

“A todos nos va mal en la vida, lo importante es saber manejar la situación. Hay que buscar la ayuda, en esas personas de donde sujetarse para no caer. Todos debemos estar contentos con o sin dinero, por el nacimiento de Jesús. Lo importante es aceptar quiénes somos y ser felices y compartir esa felicidad”, mencionó.

Por su parte, Israel Pérez compartió que esta Navidad para él, como adulto joven, va a ser muy especial porque no había entendido ni valorado esta fecha.

“Antes todo era fiesta y regalos. Hoy estoy pasando un momento un poco complicado porque mi papá está pasando por unos problemas de salud, es la primera Navidad que va a ser diferente, pero espero en Dios que todo salga bien. Ahora entiendo esa parte porque siempre dicen que es una fecha para reflexionar y valorar lo que se tiene. Espero que todo salga bien, es una oportunidad para renacer, crecer y salir adelante”, comentó.

Alis García dijo que Navidad también es compartir lo que no utilizamos con quienes más lo necesitan.

“Si cada uno pone de su parte, todo va a resultar muy distinto. Todos lo que formamos “Salvemos una Vida” les pedimos que en este tiempo tengan paz, armonía, que den amor. Mientras más amor, más se reproduce dentro de nosotros para dar. El Niño (Jesús) que va a nacer es un niño de amor y va a nacer en nuestro corazón. Vamos a lograrlo en esta Navidad y van a ver que serán felices. Los voluntarios de este programa, virtualmente les apapachamos deseándoles Feliz Navidad y bendiciones para todos”, finalizó.