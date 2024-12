Salvemos una Vida: La Navidad, tiempo de reflexión y esperanza

En la emisión de esta semana del programa de radio “Salvemos una Vida”, que se transmite todos los viernes por AMOR 100.1 FM de Grupo SIPSE con la conducción de Mary Liz Escalante, recibió en la cabina a Valentina Barahona, Nancy Pérez y Juan Pablo Medina, del grupo Revalorízate, para conversar acerca de la Navidad.

“Ya estamos a unos días de Navidad, donde se celebra el nacimiento del Niño Jesús, ya todos estamos pensando en la cena, en el regalito para agradar a alguien y en todo lo que implica una fiesta. Pero hay que preguntarse: ¿Realmente conocemos el significado de la Navidad? ¿Cuál es el significado de la Navidad?”, comentó la conductora al presentar a los invitados a quienes pidió su punto de vista como jóvenes.

“Este espacio contigo, Mary Liz es un espacio bonito. Es una de las épocas que más me gustan del año, la Navidad y para mí es un tiempo de espera que me hace volver a pensar en las prioridades de mi vida”, expresó Juan Pablo, quien es director general de Revalorízate.

Continuó comentando en respuesta a las preguntas de la conductora de Salvemos una Vida, que la Navidad es un tiempo de espera que trae esperanza.

“Obviamente es volver a pensar en aquel que nos dio esa necesidad de espera y ese gran anhelo de la esperanza que tenemos, que es Jesús. Para mí eso es la prioridad de la Navidad”, añadió.

Valentina Barahona, por su parte, dijo que para ella la Navidad también es un tiempo de y de reconciliación.

“Es un tiempo de renacer y de regresar. Retroceder y pensar en qué es lo que quiere Dios para mi vida y en general, también pensar en los planes y deseos que tengo, pero también en coincidir con lo que Dios quiere para mí y para mi vida”, expresó.

Nancy Pérez comentó que, aunque pueda sonar algo extraño, la Navidad para muchas personas es unión, familia y comunidad.

“En mi caso, por decisión la trato de pasar sola, porque justamente esa espera de la que platica Juan Pablo, me gusta hacerla en ese silencio, para tener una perspectiva para qué me voy a preparar para el siguiente año. Nosotros como católicos, la espera del Niño Jesús viene a traer esperanza a cada uno y quizás para otras personas, la Navidad puede significar ausencia o recuerdos dolorosos. Entonces, creo que no hay que perder de vista el que hay personas que no cuentan con lo que está estereotipado. El mensaje principal que es la llegada de Jesús al mundo, volveremos a tener esa esperanza”, compartió.

Mary Liz Escalante dijo que es muy válido, porque también es una época para reflexionar y preguntó a los tres jóvenes cómo se preparan para la Navidad, para la llegada de Jesús.

“Coincido con Nancy, yo creo que es un momento para poder recordar principalmente, qué significa la Navidad. A veces solo está en el hecho de la fiesta y en la convivencia de la familia y es lo que buscamos, pero realmente, no solo aprovechamos esa oportunidad para reunirnos en familia, hay muchas oportunidades y creo que los mexicanos somos muy creativos para juntarnos por cualquier cosa, entonces la Navidad es uno más. Pero, ¿Qué pasa con las personas que no tienen familia, que no tienen comunidad o amigos? ¿No pueden vivir la Navidad? Claro que sí pueden vivir la Navidad porque no es el punto de la Navidad el estar solo en familia. Por eso a mí me gusta vivir mi proceso de la Navidad de saber quién es Jesús y por qué es tan importante en mi vida”, expuso.

Continuó comentando que es importante conocer cuál es el mensaje de Jesús, emocionarse y preparar el corazón para recibirlo.

“Me gusta invitar a los demás a participar conmigo, entonces yo sí hago unas actividades en familia para recordar quién es Jesús en nuestras vidas y lo hago de una manera chistosa, de una manera alegre incluyendo con las personas de mi familia que no necesariamente son muy devotas de Dios o que no soy muy religiosas, pero todos podemos compartir un mismo mensaje de esperanza y al final ellos se llevan una buena experiencia. Esa es mi manera de llevar la Navidad a mi casa. Para mí Jesús es el Buen Pastor, porque es aquel que a través de este mensaje va por mí como su oveja perdida, para poder volverme a rescatar en mi vida, porque yo sé, que él es mi rescate y mi Salvador”, expresó.

Al contestar a la pregunta de qué es lo que ha aprendido acerca de Jesús, afirmó que es hombre y Dios y que tiene una misión especial su persona.

“Para mí entonces para mí, ser rescatado es esa misión. Por eso en la Navidad es muy importante para nosotros, el hecho de que haya nacido porque desde que nace, ya se había avisado a la comunidad que iba a haber nacer un Rey entre todos, es algo que estaba profetizado, es decir, que ya a otros profetas, a otras personas antes de Jesús, Dios les había revelado que iba a llegar un Salvador a la vida y que iba a ser disruptivo para todos. Están padrísimos como en la Biblia vas leyendo ciertos ciertas partes del libro y que todo se concentra en Jesús y en la vida de Jesús. Entonces, por eso conozco a Jesús”, compartió.

Reflexión sobre Jesús

Juan Pablo Medina reflexionó acerca de que Jesús quiso ser pobre, siendo Rey.

“Si Él lo quiso, ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Eso es lo que reflexiono en la Navidad”, apuntó.

Valentina Barahona, por su parte, dijo que su familia siempre ha sido creyente y católica, por lo tanto, siempre le fueron preparando para recibir a Jesús.

“Me explicaban de la Corona de Adviento, me llevaban al catecismo y me enseñaron el proceso que tiene que pasar para el día en que llegue Navidad. Pero también, como es que llega un momento de mi vida, en donde por decisión propia, conocí el verdadero significado de la Navidad que es ir más allá de la fiesta y la reunión familiar”, agregó.

Nancy Pérez dijo que por un tiempo era vivir días con alto estrés por las compras de regalos y compartirlos con sus seres queridos.

“Así fue por un tiempo hasta que conocí el amor de Dios y no hay comparación. Entonces ahora saber que el regalo más importante es la dicha que tengo de estar con mis papás, de tenerlos conmigo”, expresó.

Para cerrar la emisión, Mary Luz Escalante comentó acerca del significado de la Navidad.

“Antes de despedirnos, quisiera comentar que está muy bien las fiestas, los regalos, pero que no nos olvidemos de la esencia de la Navidad. Jesús vino a darnos vida, a darnos esperanza y a darnos fortaleza. Esa fortaleza que el día de mañana vamos a necesitar, cuando los embates de la vida empiezan y esa fortaleza nos va a servir para poder llevar muy bien o de la mejor manera estos problemas, que, por ser vida, nos van a traer. Reciban un abrazo muy fuerte de todo el equipo de Salvemos una vida y que tengan una Feliz Navidad”, concluyó.