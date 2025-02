Salvemos una Vida: No puedes amar a otros, si no te quieres a ti mismO

“Así como quisieras que otros te amaran, te tienes que amar tú primero”, analizó ayer el programa radiofónico "Salvemos una Vida".

La emisión de este viernes, conducida por Alis García a las 11:00 horas a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, tuvo como invitada a la doctora Elda Ancona, quien abordó el tema “Estrategias para sanar internamente, logrando paz y felicidad”.

Al respecto, Alis García preguntó a Elda Ancona ¿Cuál es la realidad del amor? A lo cual respondió que “no puedes amar a otros, si no te quieres a ti mismo”.

“Yo me hice la misma pregunta cuando me invitaste haciendo hincapié de que estamos en el mes del amor, febrero, entonces surgen estas preguntas ¿Qué es el amor? ¿A quién amas? ¿Cómo amas? ¿Dónde aprendiste lo que es el amor? E inmediatamente me vino a la mente lo que nos enseñan desde pequeñitas en la escuela, en el catecismo, en la biblia, nos dicen que el amor es comprensivo, servicial, el amor no tiene envidia, no busca el mal y sobre todo no es orgulloso, intolerante, grosero, egoísta y no se alegra con la injusticia”, dijo Elda Ancona.

Agregó que juzgar a otras personas es un factor que evade encontrarse consigo mismo, toda vez que se ve la “paja en el ojo ajeno y no la viga en el de uno”.

“Si todo el tiempo te estás criticando: qué mal hago esto, que fea o que feo me veo en el espejo, o no me gusta cómo me veo, no me gusta quién soy, todo esto baja autoestima y muchas otras situaciones complejas, pues no te estás amando ¿Y cómo quieres tú amar a otro? ¿Con qué calidad de amor? ¿O le vas a dar un engaño de lo que es el amor?, analizó la especialista.

En este contexto, Alis García recordó que febrero es el mes del amor y la amistad, y al respecto convocó a la audiencia a dar amor a nuestros semejantes, pero principalmente a uno mismo.

“Este es un mes maravilloso, es un mes de amor, del 14 de febrero que se sigue celebrando, debe de

ser todo el año, aunque digamos que es el mes, todo el año debemos, pero este mes recordándonos que tenemos una fuente inagotable de amor dentro de nosotros y que mientras nosotros más lo saquemos

y lo repartamos se duplica, triplica y cuadriplica”, manifestó Alis García.

Elda Ancona lanzó un reto a la audiencia para darse la oportunidad de estar en paz consigo mismos, y

no actuar dependiendo de la aprobación y del reconocimiento de otros.

“Así como quisieras que otros te amaran te tienes que amar tú primero, no le entregues a otros el poder de que te deprimen o no, si hacen o no, lo que tú esperas que hagan”, enfatizó Elda Ancona.

Alis García recordó que del 14 al 16 de marzo en Mérida se llevará a cabo el Congreso Internacional de las Familias, que dará herramientas de cómo vivir bien en familia, en paz, armonía y trabajando juntos para ser felices.

Explicó que las personas pueden consultar información sobre el citado congreso a través de la página web www.wcfmexico.org, donde podrán inscribirse, y destacó que en este momento hay 25% de descuento.