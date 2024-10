Salvemos una vida: La paz interior permite vivir plenamente

Los yucatecos tenemos una cultura paz que nos genera confianza en los demás, pero debemos estar alerta de las malas influencias externas que amenazan con introducir culturas de muerte, analizó ayer el programa radiofónico “Salvemos una Vida”.

La emisión de ayer conducida por Alis García, a las 11:00 horas, a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, tuvo como invitada a la pastora Altia Celis Quintal, quien abordó el tema “La paz interior”.

Al respecto, Alis García analizó que si una persona no tiene paz, estará en guerra con quienes le rodean.

“Damos gracias a nuestro señor por tantas bendiciones, tantas cosas lindas que tenemos, que podemos aprovechar, que tenemos vida, que tenemos salud, y que podemos estar con toda la gente con la que convivimos a nuestro alrededor, este mes estaremos hablando de un tema muy importante porque es una de las grandes bases que hacen que nuestra vida valga la pena vivirla y es la paz, se necesita urgentemente y especialmente en nuestro corazón”.

La pastora, Altia Celis manifestó que hay personas que, por pena, les cuesta trabajo admitir que tienen ciertos problemas, pero, ante ello, se debe tener en cuenta que es de valientes buscar la paz.

“Yo, como pastora, siempre tengo que hablar de lo que espiritualmente significa todo esto, porque nuestro señor Jesús vino al mundo para darnos la paz, y la paz interior que nosotros podemos tener se refleja en nuestra familia, en la manera en la que reaccionamos al mundo, se refleja en la manera en la que tratamos a nuestros semejantes y se refleja aún en nuestra salud”.

Ejemplificó que se registran casos en los que una persona acude al médico y éste pregunta si tiene estrés, ante lo cual expuso que el cuerpo humano fue diseñado para vivir en paz.

“Cuando hay paz nuestros órganos funcionan bien, la persona está tranquila, dormimos bien, pero cuando estamos bajo estrés, cuando hay algún trauma, cuando hay algo que nos quita la paz, nos afecta interiormente, físicamente, y afecta a todo lo que está a nuestro alrededor”, analizó la pastora.

Alis García manifestó que cuando una persona está angustiada empieza a caer en depresión, y también expuso que si una persona está en paz, no se querrá suicidar ni tampoco caerá en depresión.

“Muchas enfermedades nos dan, precisamente porque no tenemos paz interna y nuestro organismo está trabajando con nervios forzados, y eso genera que se vayan enfermando ciertos órganos de nuestro cuerpo”, agregó.

En este sentido, Altia Celis recordó que ha dialogado con personas que han pensado en el suicidio porque han manifestado que no se sienten amados y, por ende, se evidencia que estas personas no tienen paz. “El amor está ligado con la paz, el amor de saber que somos recibidos con amor, que somos aceptados con amor nos da paz, y esa paz hace que nosotros podamos avanzar con confianza en la vida, cuando no tenemos esa paz, nuestra vida pierde sentido”, dijo.

Agregó que cuando una persona está perturbada con pensamientos que generan temor, enojo, estrés o alteraciones, los sentimientos del individuo son alterados.

“Todo comienza en la mente, después pasa a cómo nos hace sentir, y eso nos lleva a tomar decisiones para vida o decisiones para muerte, depende de que nosotros tomemos decisiones de vida”, explicó.

Alis García señaló que hay una cultura de la muerte que están tratando inculcar ciertos entes que quieren que el suicidio, el aborto y la eutanasia sean vistos como algo natural.

“No es normal, hay que aclararlo porque es una cosa anormal. Inconscientemente sabemos que es una casa mala y es antinatural, y por lo tanto no se debe de hacer, entonces tu cuerpo lo resiente y empieza con esos nerviosismos, son antivalores”, agregó.

En este sentido, Celis Quintal manifestó que cuando una mujer opta por abortar, lleva en su vida una carga, no tiene paz y atraviesa por periodos cíclicos de depresión muy fuertes.

En la emisión, Alis García precisó que los números de Salvemos una Vida son el 9999 45-37-77 y el 075 que funciona las 24 horas, los 365 días del año.

“Llámenos si está triste, si está solo, si está triste, si está en depresión, si quiere hablar con alguien, una voz amiga le contestará”, manifestó.

Al ahondar sobre el tema de la paz, la pastora Altia Celis recordó que a Mérida se le denominó “Ciudad de la Paz”, lo cual obedece a la tranquilidad y a que los ciudadanos buscan la paz.

“La vida es momentánea, la gente que lee tiene miedo a la muerte, es porque también le falta paz, porque si tú tienes paz contigo mismo, tienes paz con Dios, paz con la familia, cuando llegue el momento de partir tienes paz de que cumpliste tu propósito y sabes hacia dónde vas”.

Alis García manifestó que en cualquier tipo de problema físico, mental o espiritual, es necesario buscar ayuda, y destacó que en Mérida se cuenta con especialistas para la atención de todo tipo de problemas.

“Tener la valentía de aceptar que tienes el problema y de buscar ayuda, porque sí es verdad también que hay gente que tiene la problemática en casa y no lo puede decir, porque ahí está el problema, no la dejan salir y la tienen controlada, el caso es buscar ayuda con otro lado, con amigos, compañeros de trabajo, sacerdotes o pastores que los pueden ayudar a salir de lo que están viviendo y que guardarán silencio, en el sentido de que no se lo contarán a todo mundo para que llegue a los familiares y a los que están armando el problema, tenemos siempre que buscar soluciones”, expuso.