Salvemos una vida: Con 16 años de labor en concientizar a la población

Si el cáncer de mama se detecta a tiempo hay un 95% de probabilidades de que la mujer sobreviva, analizó ayer el programa radiofónico “Salvemos una Vida” en el marco de la campaña “Octubre mes de sensibilización sobre el cáncer de mama”.

La emisión de este viernes conducida por Jorge Barrera a las 11:00 horas través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, tuvo como invitada a la presidenta de la Asociación Contra el Cáncer, Alejandra Gutiérrez Blanco, quien abordó el tema “Prevención del cáncer de mama”.

“Octubre es el mes mundial de la sensibilización del cáncer de mama, y este año la fundación cumple 16 años de realizar estas campañas en Yucatán y ahorita es muy conocida la campaña en el país”, dijo Alejandra Gutiérrez.

Agregó que la organización que encabeza trabaja todo el año para concientizar sobre el citado padecimiento, principalmente en el interior del Estado, donde difunden información al respecto para realizar la mastografía, autoexploración y ultrasonido.

“Sabemos que en el interior del Estado hay más mujeres que lo necesitan, no tienen acceso a la salud, entonces estuvimos firmando convenios con alcaldes para que puedan transportar a las mujeres que fueron detectadas en la plática con alguna anomalía en el seno, y pudieran ser trasladadas a Mérida para realizarse los estudios propios, esa es la labor que hacemos para crear una cultura de la autoexploración porque sabemos la importancia de la mastografía de manera anual, pero la autoexploración es indispensable para tener conciencia del autocuidado”, expuso la invitada.

En este sentido, Jorge Barrera manifestó la importancia de que una persona tenga el hábito de la autoexploración como medida contra el cáncer.

Al respecto, Alejandra Gutiérrez analizó que hay mujeres que después de los 40 años de edad no conocen su cuerpo, motivo por el cual involucran a hombres en las campañas porque se han dado casos de varones que han detectado el cáncer de mama en sus esposas.

“A veces el hombre conoce más los senos de la mujer que la propia mujer, si el hombre no está informado igual y no sabe, pero cuando está informado puede decirle a la mujer esto no lo tenías. Todo hombre tiene mamá, tiene hermanas, tiene hijas, por eso es importante involucrar a ambos sexos”, señaló Gutiérrez Blanco.

Agregó que aunque se aprobó una ley general de salud, que establece la creación de un registro nacional de cáncer, este no funciona porque no hay presupuesto al respecto, por lo que señaló que todo lo que no es medible no es mejorable.

Asimismo, precisó que están disponibles en los teléfonos 9992 56-89-01 y en las redes sociales de la Fundación Tócate México, para otorgar información respecto del cáncer de mama, y explicó que en este marco habrá un desfile de modas el próximo 16 de octubre a las 20:00 horas.

“Invitamos a las empresas a que se unan al Triángulo Rosa, ese distintivo certifica a las empresas y las reconoce por otorgar a sus empleados un día con goce de sueldo para que puedan acudir a hacerse los estudios de la mujer, el hacer esto, el cambiar la política interna de salud de la empresa, se hacen acreedor a este distintivo, esto para disminuir la muerte por cáncer de mama en las trabajadoras de México”, indicó Alejandra Gutiérrez.

En la emisión radiofónica Jorge Barrera preguntó sobre cuál es la edad que se recomienda para que una mujer pueda autoexplorarse. Al respecto, Gutiérrez Blanco explicó que la Secretaría de Salud recomienda que sea a partir de los 18 años de edad, pero que la fundación que encabeza expone que esta sea desde que empiecen a menstruar, porque se busca crear una cultura de la prevención.

“Si estamos diciendo que el cáncer de mama que se detecta a tiempo es curable ¿Por qué sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en la mujer en Yucatán, en México y en el mundo? Es porque no hay la cultura, entonces, si queremos crear una verdadera cultura, hay que enseñar a las niñas a conocer su cuerpo y a realizarse la autoexploración”, dijo.

Agregó que incluso se han detectado casos de cáncer de mama en menores de 18 años de edad, y al respecto citó el caso de una niña de 13 años en la ciudad de Puebla.

“Desafortunadamente cada vez más mujeres jóvenes están teniendo esta terrible enfermedad, el cáncer es multifactorial, pero tiene mucho que ver las cuestiones alimentarias y hormonales, antes las niñas de 14 y 15 años parecían de esa edad, pero ahora parecen de 25 años, entonces han cambiado las cosas, y un factor de riesgo es precisamente menstruar antes de los 12 años, y prácticamente ahorita las niñas están menstruando antes de los 12 años, antes era más frecuente entre 13 y 14 años de edad”, expuso.

Alejandra Gutiérrez explicó que el cáncer de mama también se ha presentado en hombres, toda vez que en Yucatán se tiene el conocimiento de tres casos, y agregó que las estadísticas son mínimas, pero más letales. Precisó que para detectarlo en hombres se debe practicar un ultrasonido mamario.