El sentido que debemos darle a nuestra vida

William Sierra/Mérida

Todos debemos tener y fijarnos un sentido de vida, y debe de ir de acuerdo con la etapa en que nos encontremos, expresó el psiquiatra Adrián Novelo del Valle durante el programa radiofónico Salvemos una Vida, que se transmite todos los viernes de 11:00 a 12:00 horas, por AMOR 100.1 de Grupo SIPSE.

En esta ocasión los anfitriones fueron Marilyz Escalante y Ángel Pinto. El invitado comenzó destacando el trabajo que se realiza en Salvemos una Vida y la importancia de atender la salud mental.

El especialista mencionó que el sentido de la vida se puede englobar en el propósito que le va a dar a nuestro día a día la manera de buscar un fin que nos lleve a mantenernos dirigiendo todas nuestras energías. “Todo esto para alcanzar algo que nos lleve a un rumbo”, enfatizó.

Marilys Escalante comentó que en el caso de los adolescentes, sería el saber hacia dónde van y qué van hacer con su vida.

Luis Pinto preguntó desde cuándo debemos preguntarnos cuál es el propósito de nuestra vida, a lo que el profesionista respondió que es conveniente ver esto como una serie de fines, es decir, hacia dónde quiero llegar.

“Una de las cosas importantes de este sentido o propósito de vida, es considerarlo como algo más individual, que esté relacionado con la persona. A diferencia de los ambientes laboral, familiar y de todo ese entorno que nos pueda sugerir y que nos tiene algo trazado y solo nos queda trabajar hacia ello, el sentido de vida debe ser algo que vaya más allá, algo interno que nos motive”, explicó.

También destacó que al hablar sobre el sentido de vida es importante hacerlo de acuerdo con las diferentes etapas en que estemos viviendo. “No son lo mismo las necesidades o herramientas que necesite un niño o un adolescente, y evidentemente el propósito de la vida es distinto”.

El psiquiatra dijo que muchas veces no nos tomamos el tiempo para hacer un autorreflexión sobre cuál es nuestro propósito de vida y vamos actuando mecánicamente en el día a día. “Para entendernos mejor, es importante hacer una autorreflexión, autoconciencia”, señaló.

Con especialidad en psiquiatría infantil y adolescentes, el invitado dijo que el suicidio es uno de los problemas más graves dentro de la salud mental, y hay muchas cosas que se pueden hacer desde antes a nivel social y ambiental.

“Como sociedad, debemos tener la posibilidad de abrirnos, no negarnos a nuestras emociones, a lo que estemos sintiendo en ese momento. No decir, ‘estoy bien’, cuando en realidad no es así, y no sabemos luego cómo hacer para ayudar”, dijo.

Marilyz mencionó que en nuestra sociedad hay hombres que sienten que está prohibido expresar sus sentimientos, como llorar, y en cambio, la mujer suele expresarlos más con sus amigas o familiares.

“Muchas veces se asocia el expresar nuestras emociones como signo de vulnerabilidad, cuando es todo lo contrario, pues al expresarlos nos va a ser más fuertes”, mencionó Adrián Novelo.

Para recobrar el sentido de la vida, dijo que es importante el tema de la autoconciencia, de la reflexión, porque en el momento que uno puede identificar que algo pasa, que está teniendo un vacío existencial, es el momento justo de buscar ayuda.

“El primer paso sería identificar cuál es nuestra situación, cuáles son las herramientas para crecer y evitar decir ‘esto que está sucediendo solo a mí me pasa’, pues hace más trágico o más grande el problema”, señaló y agregó que “la vida no es fácil, no tenemos garantías de muchas cosas y jamás vamos a estar preparados para la pérdida inesperada de un ser querido”.

También mencionó que cuando haya obstáculos en los propósitos de nuestro sentido de vida, o los objetivos que nos trazamos no estén saliendo como quisiéramos, debemos hacer replanteamientos y obtener las herramientas para hacernos más fuertes, como la tolerancia a la frustración, que “muchas veces está relacionada a la espera, al malestar, y la sociedad en que vivimos a veces lo fomenta”, señaló, tras indicar que la vida representa sufrimiento y pérdidas”.

Ante lo expuesto, Marilyz comentó que mientras más nos acerquemos a nuestro propósito de vida, mayor será nuestra felicidad, y por eso nunca debemos cansarnos de luchar por alcanzarlo, porque no nos vamos arrepentir.

El Dr. Adrián Novelo manifestó que debemos valorar esa felicidad por el logro alcanzado de un sentido de vida en el que haya de por medio una virtud, no logros superficiales.

“Hay que disfrutar todas las cosas que hagamos, que disfrutemos el proceso teniendo una razón de soportar los obstáculos y esfuerzos que pudieran darse. Al tener un porqué, vamos a soportar cualquier cómo, le da dirección a ese sufrimiento y permite que uno pueda sostenerse. A veces es necesario sufrir para alcanzar algo”, expresó.

Luis Pinto añadió que desde su punto de vista, el sentido de vida no se queda solo con algo alcanzado, sino es una decisión que se toma diciéndonos hasta aquí quiero llegar.

Para el invitado especial, todos en algún momento debemos tener esa sensación de voltear a vernos a nosotros mismos y no lo que estén cometiendo los demás, pues eso nos permitirá darnos un orden, una habilidad para aprovechar nuestros propios recursos y aterrizar bien cuál es nuestro propio sentido de la vida.

Por último, el especialista invitó a la gente a que no se cierre ante cualquier sufrimiento emocional, pues siempre habrá distintas maneras de salir adelante. También señaló que no estamos solos, existen diferentes maneras para avanzar, aun en aquellas situaciones en que pudieran decir que nunca se lograría.