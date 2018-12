William Sierra/MÉRIDA

En esta Navidad, Dios quiere que nos llenemos de gozo, alegría y esperanza, pero también todos tenemos que poner de nuestra parte, que es abrir nuestro corazón a los demás, expresó el presbítero Miguel Medina Oramas, en su intervención en el programa radiofónico Salvemos una Vida, que se transmite todos los viernes de 11:00 a 12:00 horas en AMOR 100.1 de Grupo SIPSE.

En este que fue el último programa del año, conducido por Jorge Barrera y Esperanza Nieto, también estuvieron como invitados especiales Miriam Jure Cajín y Miroslava Smith Vega, de la Fundación Mujer, que platicaron un poco de la labor que realizan y de la importancia de disfrutar el día a día.

El sacerdote, rector de Santa Luisa de Marillac, manifestó que para mucha gente esta alegría, esta fiesta de la Navidad, resulta un golpe en su persona, pues hace más clara y evidente la soledad y angustia que por alguna razón esté pasando.

“Muchas veces, ante esa fiesta que ven en los demás, viene el porqué yo no tengo lo que los demás tienen, por qué no puedo sentirlo y vivirlo. Muchas veces el vacío, la tristeza y angustia nos puede llevar a la depresión o tomar salidas falsas”, indicó.

“Se dicen: no valgo, no sirvo, y muchas veces caen en un vacío que los conduce al alcohol, las drogas, en una soledad destructiva y no nos permitimos abrir nuestro corazón”, añadió.

En ese sentido, abundó que a veces tenemos eso que estamos pidiendo, pero no nos damos cuenta, aunque también en ocasiones esa soledad es ocasionada por nosotros mismos.

“La Navidad va más allá de eso que se ve por fuera. De esa alegría que a veces es fingida, materialista. La auténtica se lleva en el alma, en el corazón, en el espíritu”, dijo el religioso.

El invitado recordó que la Navidad es una época de disfrutar y recordar que Jesús quiso nacer en una familia, tener una madre, convertirse en un hombre.

“Con esto Jesucristo nos quiere decir que vino a enseñar y sentir lo mismo que siente un hombre, y al mismo tiempo mostrarnos su generosidad. Cuando llega a este mundo lo hace con la convicción de hacerse uno mismo con los hombres”, manifestó.

“Dios viene a darnos su ayuda, pero también espera que hagamos nuestra parte. Quiere que nos llenemos de gozo y alegría, que no temamos abrir nuestro corazón, y cuando lo hagamos vamos a estar seguros de que Él nos va ayudar”, aseveró.

Fundación Mujer

A su vez, Miriam Jure Cajín al hablar de la Fundación Mujer, recordó que la agrupación tiene alrededor de 20 años, y surgió en la Ciudad de México, en ese entonces luchando por los valores de las mujeres, en los cuales se ha avanzado, pero todavía no se alcanza la plenitud.

También, se han enfocado en velar por sus derechos humanos y ahora están en un reconocimiento del valor intrínseco de la mujer, buscando el reconocimiento de lo que vale y lo que significa para la sociedad y la familia. “Ofrecemos pláticas, y vamos de la mano con la mujer para que sepan lo valiosa que es”, dijo.

Por su parte, Miroslava Smith Vega consideró que la unión familiar no se da actualmente como debería ser, pues al tener papá y mamá que trabajan, los niños no pasan el tiempo suficiente con ellos, y en el mejor de los casos crecen con los abuelos.

Informaron que a fin de recaudar juguetes para niños en situación vulnerable y apoyos para personas de la tercera edad que están en albergues, planearon una pastorela yucateca, que incluye las tradicionales “bombas”.

Este evento, presentado este viernes en la Casa Jure, ubicada en la calle 43 y 45 de Paseo Montejo, tuvo como objetivo despertar el verdadero significado de estas fiestas.

La condición para acceder a la pastorela era llevar un juguete nuevo, no de pilas, tomando en cuenta que se entregan a niños que están en hospitales. También, aceptaron juguetes usados pero en buenas condiciones para los hermanos de los hospitalizados. Asimismo, estuvieron pidiendo cobijas y cajas de pañales desechables. La pastorela, dirigida por el maestro Iván Sosa, será presentada en Axil.