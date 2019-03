Hay que vivir bien y felices

William Sierra/Mérida

No basta sólo con vivir, hay que hacerlo bien, felices, y cuando se tengan desafíos que lo impidan, buscar las herramientas que ofrece la psicología positiva para lograrlo, señaló Margarita Tarragona Sáenz, doctora en psicología por la Universidad de Chicago, durante el programa radiofónico Salvemos una Vida, que se transmite por AMOR 100.1 de Grupo SIPSE.

Durante la emisión, Alis García Gamboa aprovechó para felicitar a su compañera de conducción, Malena Barquín, por la organización de la Semana de la Felicidad en la Facultad de Psicología.

La invitada comenzó recordando que desde hace milenios los filósofos y grandes personajes se preguntaban qué es la felicidad. Aristóteles, por ejemplo, pensaba que era el fin o el objetivo de la vida; Epicuro, que se trataba de disfrutar; Buda hablaba de cómo tratar de minimizar el sufrimiento; en fin, se han tenido muchas tradiciones filosóficas, e incluso las religiones nos hablan de qué es lo que da sentido a la vida.

“Comparándola con la sabiduría acumulada a través de los siglos con la teología, filosofía y demás, hoy en día la psicología aporta su granito de arena mencionando cómo estudiar científicamente lo que contribuye a que las personas vivan bien. No únicamente arrastrando la cobija, sino hacerlo plenamente”, señaló.

En ese sentido, Margarita indicó que las herramientas de la psicología, como los experimentos de laboratorio, la elaboración de test, entrevistas a profundidad, entre otras, se utilizan hoy en día no sólo para estudiar las patologías, como la depresión, ansiedad o fobias, sino también para estudiar qué hace que las parejas duren o estén contentas, qué papel tiene el optimismo en la vida de las personas, cómo influye la resiliencia o capacidad de sobreponerse ante la adversidad, y qué son las fortalezas del carácter. “Esto es como ampliar el foco de la psicología para abarcar, además del dolor, también la plenitud”, puntualizó.

La también presidenta de la Asociación Mexicana de Psicología Positiva dijo que los cuatro jinetes del Apocalipsis de la vida en pareja son: la crítica, el desprecio, la defensividad y poner un muro entre los dos.

“Todos los que tenemos o hemos tenido una pareja nos hemos criticado, pero aquí la cuestión es cuánto. Si hay mucha, es una mala señal. El desprecio puede ser sutil, con una simple mirada te pueden hacer sentir mal. La defensividad, por el contrario, no es tan obvio, pues se refiere a no aceptar lo que el otro nos quiere decir o contribuir, su opinión, su perspectiva; es no estar abiertos a lo que el otro pueda aportar. Por último, y lo que es peor, es poner un muro, cada quien haciendo por su lado su vida, no hay una comunicación”, explicó.

Ante esta situación, expresó, se puede predecir qué hace que una pareja sea feliz, lo cual tiene que ver con la proporción de interacciones positivas a negativas. Las parejas positivas tienen cinco interacciones positivas por cada una negativa. Por ejemplo, por cada vez que se critiquen hay una muestra de cariño físico, afecto verbal, una muestra de sentido de humor, de apoyo.

“Cualquiera podría pensar que una cosa buena pasa por algo mal, pero algo que se ha visto en la psicología positiva es que hace falta mucho de lo bueno para compensar algo de lo malo. Esto no es algo balanceado, la balanza tiene que estar muy pesada del lado de lo bueno para poder estar felices en pareja o en otro tipo de relaciones, como en el trabajo o la escuela. De hecho, nos acordamos más de las cosas que no funcionaron”, precisó.

La invitada manifestó la importancia de reajustar nuestro foco para tomar más en cuenta a lo que funciona bien, a lo que hacemos correcto, lo que nos gusta de las personas cercanas a nosotros, pues si no lo realizamos de manera consciente, como que se nos resbala.

“A veces podemos ser muy generosos con los demás, pero nos convertimos en nuestros peores autocríticos, y sin importar que hicimos 15 cosas maravillosas, nos quedamos con la única que no hicimos bien”, comentó Malena Barquín.

Tres cosas buenas

La Dra. Tarragona dijo que hay un ejercicio que ayuda mucho y se llama “el de las tres cosas buenas” o “de las tres bendiciones”: cada noche escribir tres cosas de las que te sientes agradecido ese día, o tres que salieron bien y por qué. De lo que se trata es de estar pendiente para percibir eso.

Entre otras herramientas que se tienen para evitar depresiones, está el cultivar la resiliencia, que tiene que ver con la capacidad de rebotar o reponerse después de enfrentar cosas difíciles en la vida.

“Es algo que se puede enseñar y entrenar. En la Universidad de Pensilvania tienen un programa en el que enseñan a los jóvenes a tener una actitud de optimismo realista, o sea, no pensar en que todo es maravilloso y ya, pero sí, de darse cuenta que las cosas tienen solución, o de ‘catastrofizar’, sino darle a todo la justa proporción”, comentó.

La invitada recordó que la psicología positiva surge en Estados Unidos de un grupo pequeño de investigadores interesados en la felicidad, emociones positivas y las relaciones familiares plenas, el cual fue creciendo.

“Es usar las herramientas de la ciencia para entender mejor el lado bueno de la vida y cómo se puede aplicar en cuanto a las metas. Las personas necesitamos retos, los que lo logran son más felices, y por ello al proponérnoslas deben ser lo más específicamente posibles. También procurar buscar alguien que te apoye y pensar qué nos puede obstaculizar para librarla.

Entre otras herramientas, mencionó la hospitalidad, la cual contribuye a la felicidad, pues hace sentir a una persona valorada, apreciada.

“Todos algunas vez somos anfitriones”, dijo, tras enfatizar que para ser felices tenemos que dar a los demás, que nuestra vida no sea sólo nosotros. Todos podemos hacer algo por los demás.

Por último, la especialista invitó a las personas que sientan que requieran de ayuda psicológica, que acudan con las personas adecuadas, que sepan acabar con el dolor y promover el bienestar mediante la felicidad.

“La felicidad tiene que ver con tu día a día, con ciertos hábitos, como cultivar la gratitud, ofrecer servicios para ayudar a los demás, disfrutar los pequeños y grandes placeres de la vida, encontrarle sentido y propósito”, señaló.

En ese sentido, Alis Gamboa comentó que precisamente Salvemos una Vida busca la felicidad, y para ello cuenta con un gran equipo de colaboradores que ofrecen su tiempo y conocimientos de manera gratuita, así como consolidando al ser de la sociedad para la sociedad.

Los interesados en estos temas pueden contactar en las redes sociales a la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, y en lo particular, a Margarita Tarragona.