Depresión, una de los principales enfermedades emocionales en Yucatán

William Sierra/Mérida

Los humanos somos seres sociales por naturaleza, que tienen la capacidad de salir a cualquier adversidad, viendo la vida con optimismo y no caer en problemas que nos lleven a la depresión, uno de los principales males en Yucatán, expresó el Dr. Salvador González Gutiérrez, durante el programa radiofónico “Salvemos una Vida”, que se transmite por AMOR 100.1 de Grupo SIPSE, todos los viernes de 11:00 horas a 12:00 horas.

Teniendo como anfitriones a los conductores Esperanza Nieto y Luis Pinto, el invitado especial habló sobre los avances que se está teniendo en el Estado en materia de salud mental.

Con más 40 años dedicados al tema, recordó que al final del sexenio pasado no se pudieron dar las cosas favorables que se necesitaban, pero ahora con la actual administración estatal de Mauricio Vila Dosal que, junto con el secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, se ha estado trabajando y buscando esos cambios, que permitan recuperar lo perdido y actualizando en los programas internacionales.

Dentro de estas modificaciones de la Ley Estatal de Salud Mental, el especialista mencionó que a corto plazo se tendrá el Instituto Estatal de Salud Mental, que se convertirá en el órgano rector de todo lo que tenga que ver con ese tema y atención a los enfermos mentales.

Este es un proceso que está avanzando, destacó, y será un cambio importante, pues pasará de ser una subdirección a un Instituto Estatal de Salud Mental, lo que significará una mayor obligación para las autoridades del Sector Salud.

En Yucatán hay problemas muy marcados en depresión, suicidio y ahora también el de las adicciones, de modo que al tenerse un Instituto de Salud Mental se podrá investigar más, identificar y desarrollar mejores soluciones.

Entre el 70 y 80 por ciento de los casos de suicidio del año pasado dejaron notas póstumas

“La creación del Instituto implica realizar un diagnóstico situacional para saber cómo estamos en el Estado no sólo en casos, sino también con qué se cuenta en recursos materiales, humanos, esperando que se destinen más recursos para el campo de la investigación y aplicación de programas que se tienen que desarrollar”, manifestó.

La depresión es algo prioritario, un problema de salud en el Estado que se tiene que atender, pues está llevando a que muchos se quiten la vida, y es por ello que actualmente lo que se está valorando son aquellos factores previos, que de alguna manera desencadenaron para influir en las personas a no seguir viviendo.

En ese sentido, mencionó que ahora hay una serie de instrumentos muy elaborados para obtener la información que nos indique qué impulsó a una persona a tomar esas decisiones.

Al intervenir, el conductor Luis Pinto mencionó que hay gente que buscan como escape a la depresión problemas que los pueden llevar a otras situaciones igual de perjudiciales, como es el caso de la drogadicción.

Salvador González abundó, al respecto, que se está viendo mucha violencia como respuestas a situaciones críticas, que pueden ser como consecuencia a cambios, en el ámbito relacional o frustraciones por proyectos o planes.

“En efecto, uno puede buscar una gran cantidad de imposibles y respuestas a todo esto, tenemos también que ver que el tema de la violencia es uno de los factores, en los que hay que trabajar mucho”, añadió.

El psiquiatra mencionó que en Yucatán tenemos dos problemas muy fuerte, que son la depresión, adicciones y suicidio, incluso de este último nos coloca entre los primeros estados en el país porque se registraron 246 el año pasado.

“Esa cifra nos da una tasa por cada cien mil habitantes de aproximadamente 10.6, lo cual nos ubica en el primero o segundo lugar. El promedio en el país es de 6.2, de modo que el tener en Yucatán esa tasa de suicidios obliga a todos a trabajar en todo el Estado”, explicó.

La Secretaría de Salud del Estado tiene dividido en tres jurisdicciones la atención. Teniendo la zona tres en Ticul, la dos, en Valladolid, y la uno en esta ciudad, donde se tienen psicólogos, se está capacitando al personal de atención de primero y segundo nivel para detectar tempranamente los casos.

Esperanza Nieto sugirió ver la vida como algo más sencillo, llevadero y ser más optimista

Precisamente uno de los puntos principales en el tratamiento, siendo la identificación temprana uno de ellos. Puso como ejemplo que no es posible si se está en un ambiente familiar, donde todo está bien, un joven de 14 o 16 años de edad, de repente comienza a tener cambios en su comportamiento, aislarse, ya no quiere hablar.

“Esos son mensajes verbales, a los que hay que tomar en cuenta teniendo así una identificación tempana”, dijo, tras recordar que de los casos de suicidio del año pasado, uno de cada cuatro ya había tenido al menos un intento, lo cual es un dato impactante, pues evidencia de que no se les dio una atención, siendo esto grave.

“Para evitar que se dé un segundo intento, lo que hay que hacer es darle una continuación a un programa de trabajo en al menos dos años, según sugerencia de las instancias internacionales correspondientes. En ese lapso hay que mejorar sus niveles de atención, comprensión, fortalecer su personalidad, el aspecto emocional, psicológico y espiritual”, indicó el especialista.

Por su parte, Esperanza Nieto invitó a las personas a que no duden en ayudar aquellas personas cuando observen que están pasando por un estado de depresión. “Pueden acompañarlas, llevarlas a un especialista, evitando que esa depresión avance”, añadió.

En ese sentido, Salvador González dijo que se puede hacer una red de apoyo, y mencionó que 9.5 por ciento de la población menor de 16 años tiene síntomas depresivos, los cuales pueden desaparecer con una atención adecuada y oportuna.

“Debemos buscar el apoyo de la familia, de nuestros seres queridos. No hay problema que no se pueda resolver y no caer en problemas de alcoholismo, pues eso acaba de hundir más a una persona, pues pierde la capacidad de juicio”, añadió.

También recordó el especialista que entre el 70 y 80 por ciento de los casos de suicidio que se registraron el año pasado dejaron notas póstumas.